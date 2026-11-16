صنایع لبنی به پیشواز افزایش قیمت شیر رفتند

صنایع لبنی به بهانه افزایش قیمت شیر خام که هنوز در حال بررسی است، از یک ماه پیش قیمت‌ها را بالا برده‌اند.

به گزارش خبرگزاری فارس، گزارش میدانی از منطقه ۱۹ تهران نشان می‌دهد هر بطری یک‌ کیلویی شیر صنایع لبنی ۱۶۰ هزار تومان، معادل دو و نیم برابر قیمت شیر خام، به فروش می‌رود.

از یک ماه پیش دامداران درخواست افزایش قیمت شیر خام داده‌اند، اما هنوز ستاد تنظیم بازار تأیید نکرده، اما بهانه‌ای شده برای صنایع شیر لبنی که قیمت شیر و لبنیات را افزایش دهند.

آخرین خبر این است که چانه‌زنی از سوی دامداران ادامه دارد و هنوز وزارت جهاد کشاورزی یا ستاد تنظیم بازار قیمت جدیدی را برای شیر خام تصویب و ابلاغ نکرده است. در این حین صنایع لبنی با مبنا قرار دادن رقم پیشنهادی دامداران قیمت را بالا کشیده‌اند.

بر اساس شنیده‌ها، رقم پیشنهادی دامداران کیلویی ۸۰ هزار تومان، یعنی ۲۰ هزار تومان بیشتر از رقم فعلی است، اما چانه‌زنی وزارت جهاد روی

۷۰ هزار تومان است.

سرانه مصرف شیر خام که سال‌های گذشته

۹۰ کیلوگرم بود، اکنون به روایت کارشناسان این حوزه به کمتر از ۶۰ کیلو، یعنی یک‌سوم میانگین جهانی رسیده است.

گفتنی است «جواد ابراهیمی» مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران، در پاسخ به انتقادهایی در فضای مجازی مبنی بر اینکه «مگر گاوها دلار می‌خورند که قیمت شیر و لبنیات مدام بالا می‌رود؟» گفت: بخش قابل توجهی از خوراک دام کشور وارداتی است و با افزایش نرخ ارز، هزینه تأمین آن نیز بالا می‌رود.

البته به گفته وی، مشکل دامداران فقط نهاده‌های وارداتی نیست؛ سبوس تولید داخل نیز در ماه‌های اخیر افزایش قیمت شدیدی داشته و به یکی از چالش‌های جدی تولید تبدیل شده است.

ابراهیمی در پاسخ به اظهاراتی درباره مصرف دلار توسط دام‌ها در فضای مجازی، افزود: متأسفانه بعضی افراد بدون داشتن اطلاعات کافی درباره ساختار تولید دامداری اظهارنظر می‌کنند. وقتی واردات با دلار انجام می‌شود، طبیعی است که افزایش نرخ ارز بر قیمت نهاده‌ها اثر بگذارد.

وی افزود: ذرت، سویا، کنجاله سویا، کنجاله آفتابگردان و بخشی از خوراک مورد نیاز دام از خارج کشور تأمین می‌شود و برای واردات آن‌ها ارز پرداخت می‌کنیم.

مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران با اشاره به نیاز سالانه کشور به نهاده‌های دامی گفت: نیاز کشور حدود ۳۰ میلیون تن برآورد می‌شود و در شرایط فعلی سالانه حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون تن نهاده وارد می‌کنیم.

ابراهیمی گرانی‌ها را به شرایط اقتصادی، مسائل جنگ و افزایش نرخ ارز ربط داد و گفت: قیمت نهاده‌ها مرتب بالا می‌رود و به دنبال آن هزینه تولید شیر و گوشت نیز افزایش پیدا می‌کند. نمی‌توان انتظار داشت قیمت تمام‌شده یک محصول بالا برود، اما قیمت فروش آن ثابت بماند؛ در چنین شرایطی تولیدکننده ورشکسته می‌شود و ناچار به توقف تولید خواهد شد.