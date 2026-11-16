بلاتکلیفی کشاورزان به دلیل تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات

مدیرعامل بنیاد گندمکاران گفت: تأخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی، کشاورزان را برای انتخاب محصول سردرگم کرده است.

علی‌قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با انتقاد از تأخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی، اظهار داشت: به دلیل عدم اعلام به‌موقع قیمت‌ها، کشاورزان نمی‌توانند برای فصل کشت آینده خود تصمیم قطعی بگیرند.

وی با بیان اینکه کشاورزان در انتخاب نوع محصول دچار سردرگمی شده‌اند، تصریح کرد: کشاورز باید بداند که بالاخره قیمت چه می‌شود و کدام کشت به‌صرفه‌تر است؛ کلزا یا سیب‌زمینی، سبزی و صیفی یا جالیز، و یا گندم و جو. هنوز برای کشاورز مشخص نیست کدام‌یک از این محصولات را برای کشت انتخاب کند.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به پیامدهای این تأخیر خاطرنشان کرد: به همین دلیل است که برخی کشاورزان فعلاً از کشت محصولات خودداری کرده‌اند. از دیدگاه کشاورزان، مهم‌ترین خبر در حال حاضر، اعلام هرچه سریع‌تر قیمت خرید تضمینی است تا بتوانند بر اساس آن برنامه‌ریزی کنند.

بنابراین گزارش، قیمت خرید تضمینی گندم مقرر بود که در هفته جاری تعیین شود، اما به دلیل غیبت سه عضو دولتی به هفته آینده شورای قیمت‌گذاری کالاهای اساسی موکول شد.

اختلافات بیمه‌ای

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران همچنین گفته است «دولت سه درصد پول گندمکاران به ارزش

۱۳ هزار میلیارد تومان را پرداخت نکرد».

به گفته ایمانی، دولت این مبلغ را به‌عنوان حق بیمه از جیب کشاورز برداشت کرده، در حالی که طبق مصوبه شورای قیمت‌گذاری قرار بود دولت پرداخت کند.

فارس در این باره گزارش داد: کش‌وقوس بین دولت و گندمکاران از چندین ماه پیش در جریان است. دولت می‌گوید حق بیمه به عهده کشاورز است، اما کشاورزان و نماینده‌های آنها می‌گویند طبق مصوبه قرار شده دولت پرداخت کند، در نهایت هفته گذشته وزیر جهاد کشاورزی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها به اتفاق از تسویه کامل پول گندمکاران گفتند؛ موضوعی که نماینده گندمکاران تاکنون نپذیرفته‌اند.