سرویس اقتصادی-

در حالی‌که برخی معاونان و مشاوران دولت با اظهارات و طرح‌های خود بارها التهاب‌آفرین شده‌اند اما هنوز مشغول کارند! و سؤال همه این است که چرا این افراد برکنار نمی‌شوند؟

در روزهای اخیر پس از مصاحبه بنزینی سقاب اصفهانی؛ معاون رئیس‌جمهور موجی از نگرانی عمومی در کشور ایجاد شد. این در حالی است که در حال حاضر پس از عبور از پیک مصرف شهریورماه، به صورت میانگین، روزانه سه میلیون لیتر مازاد تولید بنزین در کشور وجود دارد که مستقیماً به‌عنوان ذخایر راهبردی کشور لحاظ می‌شود. مصرف روزانه بنزین در حال حاضر 128 میلیون و 500 هزار لیتر و میزان تولید در روز، 131 میلیون و 500 هزار است.

ضمن اینکه بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده تا پایان سال مشکلی در تأمین بنزین کشور وجود ندارد. بنابراین اظهارات نابجا در شرایط حساس کشور، پالس ضعف دادن به دشمن است.

سریال التهاب‌آفرینی سقاب و قائم‌پناه

البته این اولین بار نیست که سقاب اصفهانی التهاب آفرینی می‌کند. نخستین‌بار مردادماه امسال بود که سقاب در توضیح سه الگوی پیش روی دولت برای مدیریت مصرف بنزین، از «مدل شیری» یا عرضه بنزین تا زمان پایان موجودی روزانه سخن گفت و در اظهارنظری عجیب تاکید کرد که طبق این مدل، «هرکسی زودتر در صف قرار بگیرد، بنزین بیشتری دریافت می‌کند»!

این سخنان واکنش دولت را به دنبال داشت و از جمله معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد که تصمیمات و اخبار مرتبط با بنزین را صرفا سخنگوی دولت و رئیس شرکت ملی پالایش و پخش اعلام خواهند کرد.

همچنین محمدجعفر قائم‌پناه؛ معاون اجرائی رئیس‌جمهور با اظهار نظر درباره جمع‌آوری کارت‌های سوخت، التهاب دیگری آفرید. او هم در چند ماه اخیر، بارها با اظهارات خود حاشیه‌هایی ایجاد کرده است.

التهاب‌آفرینی مصرانه دو معاون رئیس‌جمهور در موضوع بنزین، موجب شد محمدرضا عارف؛ معاون اول رئیس‌جمهور تذکر بدهد که «درباره تصمیمات نهائی‌نشده بنزینی اظهارنظر نکنید.»

با این‌حال، نخبگان و حتی مردم عادی می‌پرسند آیا قحط الرجال است که این افراد با این همه حاشیه و التهاب آفرینی برکنار نمی‌شوند؟ اگر توجیه برکنار نکردن وزیران ناکارآمد، شرایط جنگی است- که با توجه به ناکارآمدی شدید برخی وزیران اصلا توجیه خوبی در شرایط جنگی نیست- آیا تعویض معاونان و مشاوران دولت همچنین توجیهی دارد؟

یک مشاور خطرناک

نکته قابل توجه درخصوص مواضع بحث‌برانگیز سقاب اصفهانی، نقش مشاوران او در سازمان بهینه‌سازی انرژی در پخت‌وپز این‌گونه طرح‌ها است. «محمد صادق الحسینی»؛ ارائه دهنده ایده خطرناک «اصلاحات اقتصادی به قیمت ریختن خون مردم» از جمله این افراد است. کسانی که با نسخه‌های شوک درمانی، زمینه‌ساز حوادث دیماه و تبعات بعضاً جبران ناپذیر آن شدند و هنوز در پی زمینه‌سازی اغتشاش دیگری هستند.

مقامات ارشد دولت که تاکنون بارها بر عدم اعتقاد به شوک درمانی سخن گفته و تاکید داشته‌اند که مردم را غافلگیر نخواهند کرد و البته در موارد متعددی به وعده خود عمل نکرده‌اند؛ می‌بایست نسبت به گفتمان‌سازی و طراحی خطرناک برخی مشاوران دستگاه‌ها در موضوعاتی حساس مانند بنزین، نان و کالابرگ ورود کرده و مانع از حاشیه‌سازی‌های ممتد آنان شوند. حاشیه‌سازی‌هایی که قبل از هر چیز، آرامش افکار عمومی را بر هم زده و سهمی قابل توجه در کاهش تاب‌آوری جامعه خواهد داشت.

بازگشت از مسیر درست

در حالی‌که دولت با پذیرش شناسه دار کردن کارت جایگاه‌ها و تعیین نرخ سوم، به نظر می‌رسید مسیر دیگری را در ماجرای بنزین انتخاب کرده ‌اما سقاب اصفهانی در اظهاراتی عجیب، این بار مسئله حذف کارت سوخت جایگاه را پیش کشید و بر نبود شرایط تامین سوخت تاکید کرد و راه‌حل ذخیره سوخت برای سفرهای مردم را ارائه داد!

پس از مصاحبه سقاب، این بار صادق الحسینی؛ مشاور دولت، به میدان آمد و تاکید کرد دولت راهی جز تخصیص بنزین به کد ملی ندارد. مصاحبه‌ای که در کنار رابطه خوب سقاب و صادق الحسینی این نکته را به ذهن متبادر می‌کند که اقدامات آنها در چهارچوب تضعیف طرح بنزینی منتخب دولت و کارسازی برای طرح خودشان است. سناریویی که می‌تواند در شرایط فعلی، کشور را دچار التهاب کند.

اگرچه تصور می‌شد با تذکر معاون اول رئیس‌جمهور، تصمیمات مسئله‌ساز دولت متوقف شده باشد، اما گزارش‌ها حاکی است در ماجرای کارت سوخت علی‌رغم ادعای برخی مسئولان دولت، این ادعا که تصمیم دولت درباره کارت سوخت جایگاه‌ها هنوز قطعی نشده، درست نیست و این طرح هم اکنون حداقل در ۱۱ استان در حال اجراست.

بی‌برنامگی و چند دستگی در دولت که هر کسی ساز خود را می‌زند، چشم انداز تیره‌ای از سرنوشت طرح‌های بنزینی مشاوران دولت به نمایش می‌گذارد؛ به ویژه آنکه دشمن طراحی ویژه‌ای برای به آشوب کشاندن کشور دارد. از سوی دیگر محرم ندانستن مردم و اجرای پنهانی طرح‌های مهم و حساس، امر بسیار خطرناکی است که می‌تواند به یکباره کار را از کنترل خارج کند. انفعال عملی مجلس و قوه قضائیه هم در قبال اقدامات التهاب آفرین در دولت، سؤال برانگیز شده است.

وفاق بر شناسه‌دار کردن کارت‌ها

با این‌حال، اغلب کارشناسان بر این موضوع اتفاق نظر دارند که دولت می‌تواند به جای طرح‌های تنش‌زا، از روش‌هایی مانند شناسه‌دار کردن کارت جایگاه‌ها استفاده کند. به عنوان مثال، محمدصادق باقری؛ کارشناس حوزه انرژی در گفت وگو با خبرگزاری مهر گفت: سهم بالای کارت‌های آزاد جایگاه‌ها در مصرف بنزین و دشواری رصد مصرف‌کنندگان، تصمیم‌سازی در این حوزه را با موانعی مواجه کرده است؛ موضوعی که اجرای آزمایشی طرح شناسه‌دار کردن مصرف سوخت در تهران با هدف رفع آن دنبال می‌شود.

وی با اشاره به گستردگی استفاده از کارت‌های سوخت جایگاه‌ها افزود: حدود ۵۰ درصد مصرف سوخت در تهران و حدود ۴۰ درصد مصرف در کل کشور از طریق این کارت‌ها انجام شده است.

این کارشناس حوزه انرژی گفت: طرح شناسه‌دار کردن مصرف سوخت اکنون به‌صورت آزمایشی در تهران اجرا شده و تقریباً ۹۵ درصد جایگاه‌های پایتخت به زیرساخت و پایانه‌های رصد مصرف مجهز شده‌اند. این طرح آزمایشی ظرفیت آن را دارد که با همکاری وزارت اقتصاد و شرکت پالایش و پخش در سراسر کشور توسعه یابد و رصد مصرف در مقیاس ملی انجام شود.

باقری با اشاره به نتایج دوره آزمایشی تهران تصریح کرد: داده‌های این دوره نشان می‌دهد حدود ۴۰ درصد از مجموع بنزین مصرف‌شده از کارت‌های سوخت را تنها ۱۴ درصد مصرف‌کنندگان برداشت کرده‌اند. این آمار به‌روشنی اهمیت شناسایی دهک‌های پرمصرف و ضرورت سیاست‌گذاری هدفمند را نشان می‌دهد.

او درباره راهکار رفع مشکل دریافت توکن گفت: پیشنهاد جدی برای کوتاه شدن فرآیند، انتقال مرحله نخست دریافت توکن به بسترهای آنلاین، از جمله نرم‌افزارها یا پیام‌رسان‌هاست. به این ترتیب، شهروندان می‌توانند پیش از مراجعه به جایگاه، توکن خود را دریافت کنند و پس از ورود، بدون طی کردن مرحله ابتدائی، آن را مستقیماً در دستگاه وارد کنند.

این کارشناس حوزه انرژی تأکید کرد: نارسایی‌های مرحله اجرائی این طرح کاملاً قابل برطرف شدن است، زیرا مزایای ساختاری آن بسیار بیشتر از چالش‌های کنونی است. اگر فرآیند سوخت‌گیری برای مردم به روالی روان و مطلوب تبدیل شود، امکان توسعه سریع طرح در سراسر کشور و استقبال گسترده از آن وجود خواهد داشت.