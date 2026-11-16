میانگین پرشدگی سدهای کشور به ۴۵ درصد رسید

در حال حاضر سدهای کشور به‌طور میانگین ۴۵ درصد آب دارند که این رقم نسبت به میانگین ۱۰ ساله ۵۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ طبق جدیدترین آمار وزارت نیرو، میزان ورودی آب به مخازن سدهای کشور در سال آبی جاری، یعنی از اول مهرماه تا ۲۴ آبان، به میزان سه میلیارد و ۸۶۰ میلیون مترمکعب بوده است که سال گذشته در این بازه یک میلیارد و ۴۹۰ میلیون مترمکعب ورودی داشتیم.

متوسط ۱۰ ساله مشابه هم دو میلیارد و ۴۶۰ میلیون مترمکعبی است و نسبت به میانگین ۱۰ سال ۵۷ درصد افزایش داشته‌ایم، اما میزان خروجی از مخازن سدهای کشور، خروجی آب در سال آبی جاری تا ۲۴ آبان، چهار میلیارد و ۵۳۰ میلیون مترمکعب داشتیم که نسبت به سال گذشته که سه و دو دهم میلیارد مترمکعب بود، ۴۱ درصد افزایش خروجی داشتیم.

حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در حال حاضر

۲۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون مترمکعب است که نسبت به رقم مشابه سال گذشته ۳۹ درصد افزایش داشته و نسبت به میانگین ۱۰ ساله ۱۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

نکته قابل توجه این است که وضعیت پرشدگی مخازن سدهای کشور به‌طور متوازن نیست و در برخی مناطق کمبودها بسیار محسوس است.

به‌عنوان مثال، سدهای استان تهران، مرکزی، خراسان رضوی، قم، اصفهان، زنجان و همدان در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و تأمین آب شرب در شهرهای وابسته به این منابع، از جمله تهران، کرج، مشهد، اراک، قم، اصفهان، یزد، همدان، با محدودیت‌هایی مواجه است و مدیریت مصرف همچنان یک ضرورت جدی محسوب می‌شود.

بنابراین، مدیریت آب کشور به‌منظور کاهش آثار منفی تنش آبی در بخش‌های مختلف مصرف، مبتنی بر شرایط هر یک از حوضه‌های آبریز استان‌های کشور، باید برنامه‌ریزی ویژه انجام دهد.

یعنی هر منطقه متناسب با وضعیت عمومی آب، بارش و وضعیت بارش‌ها و وضعیت موجودی مخازن، میزان آب قابل بهره‌برداری از منابع زیرزمینی باید برنامه‌ریزی و مدیریت خاص داشته باشد.

در استان تهران و البرز، سد امیرکبیر با ۴۳ درصد افزایش ذخیره مواجه است، سد لار همچنان با ۴۹ درصد کاهش نسبت به ۱۰ ساله مواجه است.

سد طالقان ۳۱ درصد کاهش، سد لتیان ۹ درصد کاهش، سد ماملو ۷۰ درصد کاهش داشتند.

سدهایی که وضعیت آبی وضعیت قرمز دارند، سد دوستی در خراسان رضوی با ۹۵ درصد کاهش ذخایر، سد طرق در مشهد با ۹۲ درصد کاهش و سد بازور در خراسان شمالی با ۷۸ درصد کاهش هستند.

آخرین آمار ریزش‌های جوی

از سوی دیگر، بر اساس اطلاعات ایستگاهی بارش مبنایی وزارت نیرو، از ابتدای سال آبی جاری، یعنی از اول مهرماه تا ۲۳ آبان‌ماه، بارش کشور ۳۱ و هفت دهم میلی‌متر بوده است.

این در حالی است که میانگین بارش کشور در دوره مشابه سال آبی گذشته سه و چهار دهم میلی‌متر بوده، یعنی بارش‌های سال آبی امسال حدود ۱۰ برابر شده است و متوسط درازمدت آن ۲۳ و یک دهم میلی‌متر بوده است که از افزایش ۳۷ درصدی برخوردار شده است.

البته وضعیت بارش در کشور به‌صورت یکسان متوازن نیست و شش استان همچنان در شرایط زیرنرمال بارش قرار دارند و بخش‌های مختلف مصرف باید به این موضوع توجه داشته باشند.

استان‌هایی که از نظر بارندگی وضعیت قرمز دارند، خراسان جنوبی، یزد و گیلان هستند که از ۵۰ تا ۶۶ درصد نسبت به درازمدت مشابه خود کمبود بارندگی دارند.

خراسان رضوی ۴۹ درصد کمبود بارندگی داشته، مازندران و سیستان و بلوچستان ۲۶ و ۲۸ درصد کمبود بارندگی داشتند. سمنان هم پنج درصد نسبت به درازمدت کمبود بارش داشته است.

اما استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، فارس، همدان، اصفهان، قزوین، خراسان شمالی، کرمان، لرستان، زنجان، گلستان، کهگیلویه و بویراحمد، تهران، البرز، خوزستان، قم، استان مرکزی، چهارمحال و بختیاری، بوشهر و هرمزگان نسبت به مدت مشابه درازمدت خود از ۲۳ درصد تا بالای ۱۰۰ درصد افزایش بارندگی داشتند.