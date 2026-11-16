مدیر هنری جشنواره ایدفا می‌گوید این جشنواره امسال نیز به تحریم آثار نهادهای مرتبط با رژیم اسرائیل پایبند است.

به گزارش کیهان، «ایزابل آراته فرناندز» مدیر هنری جشنواره بین‌المللی مستند آمستردام (ایدفا) در افتتاحیه این جشنواره خواستار مکث در برابر سیل بی‌وقفه تصاویر، پیام‌ها و دیدگاه‌ها شد تا امکان تأمل عمیق‌تر فراهم شود. او همچنین تأکید کرد جشنواره ایدفا نه‌تنها می‌تواند مکانی برای مقاومت باشد، بلکه می‌تواند پادزهری در برابر خشونت و خشم نیز باشد. فرناندز چند روز پیش از افتتاحیه جشنواره در مصاحبه با نشریه «اسکرین دایلی» تأکید کرد: «ایدفا سال گذشته به تحریم فرهنگی هلند علیه اسرائیل پیوسته است. جشنواره در سال ۲۰۲۶ نیز تصمیم گرفته است همچنان امضاکننده این تحریم باقی بماند.» مدیر جشنواره ایدفا گفته است که نهادهای برخوردار از حمایت مالی رژیم اسرائیل، از جمله نهادهای رسمی سینمایی و رسانه‌ای، با محدودیت در دریافت اعتبارنامه و حضور در جشنواره مواجه‌اند.