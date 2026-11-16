سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران هم‌زمان با سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب، از ۲۴ تا ۳۰ آبان‌ماه، مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی و ترویجی را با شعار «در میدان می‌خوانیم» در مناطق ۲۲گانه برگزار می‌کند. این برنامه‌ها در شرایطی اجرا می‌شود که چهار تن از اعضای کتابخانه‌های سازمان در جنگ تحمیلی دوم و سوم به شهادت رسیده‌اند و پنج کتابخانه نیز در جریان جنگ آسیب دیده‌اند.

«هفتمین اجتماع بچه‌کتاب‌خون‌ها» در باغ کتاب تهران، برگزاری چالش‌های تولید محتوا و جشن سه‌سالگی دورهمی‌های کتاب‌خوانی نوجوانان از جمله برنامه‌های این هفته است. همچنین فضای «کتابخانه در میدان» با هدف معرفی کتاب‌خوانی مادر و کودک در بلوار کشاورز و محدوده میدان ولی‌عصر(عج) برپا می‌شود. اجرای طرح مبادله کتاب‌های خوانده‌شده با عنوان «دست به دست»، عضویت رایگان در کتابخانه‌ها، بخشودگی جرایم دیرکرد، دیدار با کتابداران و برگزاری نشست‌های نقد و معرفی کتاب، رونمایی از آثار تازه و دیدار با نویسندگان نیز در برنامه‌های هفته کتاب قرار دارد. صدونهمین دورهمی بچه‌کتاب‌خون‌ها با عنوان «پاسکال، خیام و حالا من» نیز با محوریت تفکر خلاق و تجربه‌های مطالعاتی نوجوانان برگزار خواهد شد.

در بخش دیگری از برنامه‌ها، گوشه‌های یادبودی برای چهار عضو شهید کتابخانه‌های سازمان برپا می‌شود. بشرا عرب‌زاده ۱۱ ساله و مهسا اکبری ۱۵ ساله در جنگ تحمیلی سوم و عزیز سیفی آوارسین و محسن نهضت شهریاری در جنگ ۱۲روزه به شهادت رسیده‌اند.