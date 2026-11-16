اعضای هیئت علمی جایزه کتاب سال دفاع مقدس و مقاومت معرفی شدند

در آستانه برگزاری بیست‌وچهارمین دوره انتخاب بهترین کتاب سال دفاع مقدس و مقاومت، اسامی اعضای هیئت علمی این رویداد ادبی اعلام شد.

بر اساس این اعلام، دکتر جواد کامور بخشایش، دکتر مهین پناهی، دکتر مریم جلالی، دکتر محمدرضا سنگری، دکتر یحیی نیازی، دکتر علی شجاعی صائین و دکتر محسن شاهرضایی اعضای هیئت علمی این دوره از جایزه کتاب سال دفاع مقدس و مقاومت هستند. بیست‌وچهارمین دوره این رویداد ادبی با هدف شناسایی، ارزیابی و معرفی آثار برتر منتشرشده در حوزه دفاع مقدس و مقاومت برگزار می‌شود. آثار رسیده به دبیرخانه در هشت گروه اصلی شامل مستندنگاری، ادبیات، پژوهش‌های تخصصی، تاریخ شفاهی، آثار توصیفی و تحلیلی، دایره‌المعارف‌نگاری و دانشنامه‌نویسی، هنر، کودک و نوجوان و ادبیات بین‌الملل مورد بررسی و داوری قرار می‌گیرند.