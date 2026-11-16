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کد خبر: ۳۴۲۲۲۹
تاریخ انتشار : ۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۷
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«در آغوش درخت» و «خورشید» به ترکیه می‌روند

فیلم‌های سینمایی «خورشید» به کارگردانی مجید مجیدی و «در آغوش درخت» به کارگردانی بابک لطفی‌خواجه‌پاشا، در سی‌وهفتمین جشنواره فیلم آنکارا در ترکیه به نمایش درمی‌آید.
به گزارش سینماپرس، این فیلم‌ها در برنامه ویژه‌ای با عنوان «با هم بزرگ شدن؛ کودکی در سینمای ایران» برای مخاطبان جشنواره به نمایش گذاشته می‌شود. «در آغوش درخت» به نویسندگی و کارگردانی بابک لطفی‌خواجه‌پاشا و تهیه‌کنندگی محمدرضا مصباح و سجاد نصرالهی‌نسب، محصول مشترک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سازمان سینمایی سوره است.

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