بیش از ۶۰ نمایش مذهبی در ایام فاطمیه در سراسر کشور اجرا شد

هم‌زمان با ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، تعدادی از نمایش‌های مذهبی و آیینی در تهران و استان‌های مختلف کشور به صحنه رفتند.

به گزارش دفاع‌پرس، هم‌زمان با فرارسیدن ایام فاطمیه و در راستای پاسداشت مقام و سیره حضرت فاطمه زهرا(س)، ۶۰ نمایش مذهبی، آیینی و مناسبتی در شهرهای مختلف کشور به صحنه رفت؛ آثاری که با بهره‌گیری از ظرفیت هنرهای نمایشی، به روایت بخش‌هایی از زندگی، مظلومیت و جایگاه والای حضرت زهرا (س) و همچنین مفاهیم مرتبط با این ایام می‌پردازند.

این اجراها در گستره‌ای متنوع از سالن‌های تئاتر، پردیس‌های نمایشی، فرهنگسراها، بوستان‌ها، مساجد، تماشاخانه‌ها و فضاهای عمومی برگزار شده و نشان‌دهنده حضور فعال هنرمندان عرصه نمایش در مناسبت‌های مذهبی و بهره‌گیری از ظرفیت تئاتر برای انتقال مفاهیم دینی و فرهنگی به مخاطبان است.