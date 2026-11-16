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کد خبر: ۳۴۲۲۲۶
تاریخ انتشار : ۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۷
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تقریظ امام شهید بر رمان «خاک‌سپاری دوم بانوی مرگ» رونمایی می‌شود

تقریظ امام مجاهد شهید، حضرت آیت‌الله‌العظمی سیّدعلی خامنه‌ای رضوان‌الله‌علیه، بر رمان «خاک‌سپاری دوم بانوی مرگ» فردا در بیست‌ودومین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت منتشر می‌شود.
بیست‌ودومین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت با محوریت انتشار تقریظ شهید امام خامنه‌ای (قدّس‌الله‌نفسه‌الزکیّه) بر رمان «خاک‌سپاری دوم بانوی مرگ» برگزار خواهد شد؛ اثری داستانی که گوشه‌ای از مجاهدت‌های ناگفته در رویارویی با ماشین ترور رژیم صهیونیستی را در بستر رمان به تصویر می‌کشد. «خاک‌سپاری دوم بانوی مرگ» به قلم نیما اکبرخانی و محصول انتشارات انقلاب اسلامی است و داستان آن در میدان نبردی پنهان و مستمر شکل می‌گیرد که سه نسل از جوانان ایران در آن نقش‌آفرین‌اند؛ از جوانانی که در دفاع مقدس پرورش یافتند تا رزمندگانی که میدان فعالیت‌شان از غرب سوسنگرد تا شرق مدیترانه امتداد یافت. این رمان، فداکاری و ایستادگی مردانی را دست‌مایه داستان خود قرار داده است که مجاهدت‌های خاموش آنان با امنیت و اقتدار ایران پیوند خورده است.
انتشار تقریظ بر این اثر، محور اصلی بیست‌ودومین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت خواهد بود که ۲۶ آبان ۱۴۰۵ در مجتمع فرهنگی سرچشمه برگزار می‌گردد.

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