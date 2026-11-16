عراقچی: همگرایی کشورهای عضو اکو باید به اقدام عملی برای تأمین منافع مشترک تبدیل شود

وزیر امور خارجه در نشست اسلام‌آباد با اشاره بر ضرورت تقویت همگرایی و همکاری میان کشورهای عضو، تجارت، حمل‌ونقل و انرژی را سه محور راهبردی همکاری‌های منطقه‌ای برشمرد و تصریح کرد: همگرایی کشورهای عضو اکو باید به اقدام عملی برای تأمین منافع مشترک تبدیل شود.

سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در سی‌امین نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در اسلام‌آباد حضور یافت و به ایراد سخنرانی پرداخت.

عراقچی عنوان کرد: برگزاری این نشست در شرایطی که جهان با تحولات عمیق و بی‌سابقه و افزایش عدم‌قطعیت مواجه است، بر ضرورت پیشبرد همکاری‌های جمعی، تقویت هماهنگی و همگرایی مواضع و تبدیل تعهدات مشترک به اقدامات عملی در چارچوب سازمان اکو تأکید می‌کند.

رئیس دستگاه دیپلماسی ادامه داد: در شرایط کنونی جهانی و منطقه‌ای، تجارت، حمل‌ونقل و انرژی باید سه رکن راهبردی همکاری‌های سازمان اکو را تشکیل دهند.

استقبال از تشکیل کمیته مذاکرات فنی

برای اصلاح موافقتنامه تجاری

عراقچی افزود: جمهوری اسلامی ایران از تشکیل کمیته مذاکرات فنی برای اصلاح موافقت‌نامه تجاری اکو (اکوتا) استقبال می‌کند. ضروری است طرف‌های کنونی این موافقت‌نامه، مذاکرات برای بازنگری و مذاکره مجدد درباره آن را به‌طور فعال دنبال کنند و در عین حال، سایر کشورهای عضو را نیز به پیوستن به این روند ترغیب کنند. تدوین موافقت‌نامه‌ای تجاری مدرن، از نسل جدید، فراگیرتر، مؤثر و عملیاتی می‌تواند تجارت منطقه‌ای را گسترش دهد، تاب‌آوری اقتصادی را تقویت کند و از اقتصادهای ما در راستای تأمین منافع همه مردم منطقه حمایت

کند.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره به حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد و اصل حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات، از جمله از طریق دیپلماسی، پایبند بوده است، اظهار داشت: ایران طی دو سال گذشته، تعهد خود به تعامل دیپلماتیک و راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز را حفظ کرده است. با تأسف، ایالات متحده مسیر کاملاً متفاوتی را برگزید. مسیری که با تجاوز، تهدید، ترورهای هدفمند، اعمال فشار اقتصادی و محاصره همراه بوده و نقض آشکار حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد به شمار می‌رود.

عراقچی خاطرنشان کرد: این اقدامات به شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی و چندین تن از مقامات ارشد سیاسی و نظامی کشور و همچنین به کشته شدن بی‌رحمانه بیش از پنج هزار نفر از شهروندان ایرانی، از جمله ۱۶۸ دانش‌آموز و معلم در مدرسه میناب، منجر شده است. بنابراین، ناامنی حاکم بر خلیج‌فارس و تحولات پیرامون تنگه هرمز، ناشی از سیاست‌های خصمانه و اقدامات تجاوزکارانه مشترک ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران است. این واقعیت را نمی‌توان تحریف کرد.

اقدامات دفاعی مشروع ایران

متوجه پایگاه‌های نظامی متجاوزان است

رئیس دستگاه دیپلماسی در ادامه سخنرانی‌اش در نشست اکو گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره در پی برقراری روابط دوستانه و سازنده با همسایگان خود بوده و هیچ اختلاف ذاتی با کشورهای منطقه ندارد. با این حال، یک اصل به‌اندازه کافی روشن و گویاست: سرزمین، حریم هوائی و تأسیسات کشورهای منطقه نباید به بستری برای انجام حملات علیه یکدیگر تبدیل شود.

عراقچی تصریح کرد: اقدامات دفاعی مشروع ایران صرفاً متوجه اهداف و پایگاه‌های نظامی متجاوزان است و به هیچ وجه نباید اقدامی علیه مردم یا دولت‌های کشورهای همسایه تلقی شود.

وی عنوان کرد: این شرایط، ضرورت فوری شکل‌گیری گفت‌وگویی واقعی، فراگیر و با محوریت و مالکیت کشورهای منطقه درباره ترتیبات امنیتی را برجسته می‌سازد. گفت‌وگویی که به‌ویژه بر اصول عدم تجاوز و جلوگیری از استفاده هر کشور ثالث از قلمرو یا تأسیسات یک کشور برای تجاوز علیه کشور دیگر استوار باشد.

تقویت همکاری‌های انرژی

ضرورتی فوری و راهبردی

وزیر امور خارجه ادامه داد: تداوم تحریم‌هایی که با هدف تشدید فشارهای اقتصادی و محروم ساختن مردم ایران از حقوق اساسی‌شان اعمال می‌شود، نه‌تنها اراده آنان را تضعیف نکرده، بلکه عزمشان را برای دفاع از حقوق و منافع مشروع خود و مقاومت در برابر مطالبات زیاده‌خواهانه و غیرقانونی تقویت کرده است. از کشورهای عضو که در این شرایط دشوار همبستگی خود را با مردم ایران نشان داده‌اند، صمیمانه قدردانی می‌کنم. وی گفت: با توجه به تأثیر فزاینده تجاوزهای آمریکا و رژیم صهیونیستی بر امنیت انرژی منطقه، تقویت همکاری‌های انرژی به ضرورتی فوری و راهبردی تبدیل شده است.

تدوین چشم‌انداز سازمان اکو

وزیر خارجه بیان کرد: یکی از اولویت‌های اصلی سازمان اکو طی سال گذشته، تدوین چشم‌انداز این سازمان برای دهه آینده بوده است که پس از برگزاری نشست‌ها و رایزنی‌های گسترده صورت گرفته است. این سند با بهره‌گیری از درس‌آموخته‌های حاصل از اجرای چشم‌انداز پیشین، بر رویکردهای نتیجه‌محور، اجرای عملی و دستاوردهای قابل اندازه‌گیری تأکید دارد.

رئیس دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد: از این‌ رو، ضروری است اجرای آن بر اساس رهنمودها و دستورالعمل‌هایی صورت گیرد که رهبران کشورهای عضو در هجدهمین اجلاس سران اکو در تهران، در تاریخ ۴ دسامبر ۲۰۲۶، ارائه خواهند کرد.

وضعیت فلسطین اشغالی

مایه شرمساری بشریت است

عراقچی همچنین گفت: ضروری می‌دانم توجه شما را به مهم‌ترین بحران بین‌المللی کنونی جلب کنم. وضعیت فلسطین اشغالی مایه شرمساری بشریت است. این وضعیت یکی از وخیم‌ترین بحران‌های اخلاقی و انسانی عصر حاضر به شمار می‌رود که در سایه انفعال عمیقاً تأسف‌بار جامعه بین‌المللی در حال وقوع است.

رئیس دستگاه دیپلماسی عنوان کرد: طی سه سال گذشته، غزه شاهد نسل‌کشی تمام‌عیار بوده است. ارتکاب جنایات فجیع جنگی و نسل‌کشی، تداوم اشغالگری، تلاش برای تغییر ترکیب جمعیتی این سرزمین، استفاده از سلاح‌های ممنوعه، ویرانی و تخریب گسترده، آوارگی اجباری و ممانعت از ورود کمک‌های ضروری بشردوستانه به غزه، تنها بخشی از اقدامات مخرب و خطرناکی است که از سوی رژیم صهیونیستی صورت گرفته است.

وزیر امور خارجه بیان کرد: در کنار شرایط فاجعه‌بار غزه، شاهد تشدید سیاست‌های توسعه‌طلبانه رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و قدس اشغالی نیز هستیم. امروز، به‌ویژه در شرایط سخت زمستانی، غزه بیش از هر زمان دیگری به اقدام فوری و مؤثر برای وادار کردن رژیم صهیونیستی به رفع محاصره تحمیلی بشردوستانه و تضمین ورود بدون مانع کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی نیاز دارد.

هجدهمین اجلاس سران اکو

چهارم دسامبر در تهران

وی با بیان اینکه ساختن آینده‌ای عادلانه‌تر و فراگیرتر، مستلزم اقدام هدفمند و تعهد جمعی است، اظهار داشت: ما باید اطمینان حاصل کنیم که کشورهای ما و منطقه‌ ما به‌طور فعال در شکل‌دهی به نظم بین‌المللی در حال ظهور و تعیین مسیر آینده آن مشارکت دارند.

عراقچی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران عمیقاً بر این باور است که ثبات و شکوفایی این کشور، پیوندی ناگسستنی با ثبات و شکوفایی سایر کشورهای عضو سازمان اکو دارد. ایران با اتکا به این باور، همچنان به تقویت همکاری‌های مستحکم‌تر، مؤثرتر و ملموس‌تر در چارچوب سازمان اکو متعهد است.

رئیس دستگاه دیپلماسی در پایان گفت: مشتاقانه در انتظار میزبانی از عالیجنابان در هجدهمین اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) هستم که چهارم دسامبر در تهران برگزار خواهد شد.

دیدار عراقچی با همتایان پاکستانی و تاجیکستانی در اسلام‌آباد

همچنین وزیر امور خارجه در حاشیه سی‌امین نشست شورای وزیران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در اسلام‌آباد پایتخت پاکستان با محمد اسحاق‌دار و سراج الدین مهرالدین وزرای خارجه پاکستان و تاجیکستان گفت‌وگویی کوتاه داشت.

گفت‌وگوی لاوروف با عراقچی

درباره وضعیت غرب آسیا

خبر دیگر اینکه وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که سرگئی لاوروف با عراقچی درباره راهکارهای پایان دادن به وضعیت بحرانی در منطقه غرب آسیا گفت‌وگو کرده است.

وزارت خارجه روسیه طی بیانیه‌ای با اعلام این خبر گفت که وزرای خارجه روسیه و ایران درباره راهکارهای پایان دادن به وضعیت بحرانی در منطقه غرب آسیا گفت‌وگو کرده است.

خبرگزاری «اسپوتنیک» به نقل از این بیانیه گزارش داد: «وزرای امور خارجه دو کشور درمورد راه‌حل وضعیت بحرانی فعلی در خاورمیانه که در نتیجه تجاوز بی‌دلیل آمریکا و اسرائیل علیه ایران ایجاد شده است، گفت‌وگو کردند».

علاوه‌بر این عراقچی، رئیس هیئت ایرانی در نشست سی‌ام وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و دیگر رؤسای هیئت‌های شرکت‌کننده امروز با شهباز شریف دیدار کردند.