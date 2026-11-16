پشتیبانی از نیروهای مسلح و تأمین نیازهای مردم با همه ظرفیت دنبال شود

رئیس‌جمهوری با تأکید بر ضرورت پشتیبانی همه‌جانبه و شبانه‌روزی از نیروهای مسلح و تأمین کالاهای مورد نیاز و معیشت مردم در شرایط جنگی، تصریح کرد: دولت با همه ظرفیت برای رفع مشکلات و گرفتاری‌های مردم تلاش خواهد کرد و فضاسازی‌ها، تهمت‌ها و حاشیه‌سازی‌ها خللی در عزم دولت برای انجام مسئولیت‌ها و خدمت‌رسانی به مردم ایجاد نخواهد کرد.

جلسه هیئت دولت عصر یکشنبه (24 آبان ماه) به ریاست مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، برگزار شد و در آن مهم‌ترین مسائل اجرائی و اقتصادی کشور، ساماندهی شرکت‌های دولتی، مدیریت مصرف و صرفه‌جویی، الزامات اداره کشور در شرایط جنگی، گزارش‌های حوزه انرژی اتمی و دیپلماسی و برخی مصوبات اجرائی مورد بررسی قرار گرفت.

پزشکیان در این جلسه با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی درباره وضعیت شرکت‌های دولتی و ادامه بررسی‌ها برای اتخاذ تصمیم در این زمینه، بر ضرورت تعیین تکلیف شرکت‌هایی که فعالیت آنها جز زیان و خسارت برای کشور نتیجه‌ای ندارد، تأکید کرد.

سیاست صرفه‌جویی از مجموعه دولت

و تأکید بر الگوی عملی مدیران

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه سیاست کاهش مصرف و صرفه‌جویی باید از مجموعه دولت آغاز شود، اظهار داشت: یکی از شعارهای اصلی دولت، مدیریت مصرف و صرفه‌جویی است و این رویکرد را از خودمان آغاز کرده‌ایم. بنده شخصاً از اتاق کار خودم شروع کرده‌ام و اکنون حتی برای ورود به اتاق رئیس‌جمهوری نیز اثری از گرمایش وجود ندارد.

پزشکیان با اشاره به برنامه‌ریزی برای کاهش فضای مورد استفاده و تجمیع محل برگزاری جلسات، تأکید کرد: نمی‌توان دیگران را به توسعه صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف دعوت کرد، اما خودمان در عمل به آن پایبند نباشیم. مدیران و مسئولان دولتی باید در این زمینه پیشگام باشند و با رفتار و عملکرد خود، الگوی عملی مدیریت مصرف را ارائه دهند.

رئیس‌جمهور در ادامه، اجرای جدی طرح سه‌شنبه‌های بدون خودرو را مورد تأکید قرار داد و از وزرا خواست علاوه‌بر رعایت این موضوع از سوی خود، مجموعه مدیران و کارکنان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی را نیز به مشارکت در آن تشویق کنند.

پزشکیان در ادامه با اشاره به شرایط جنگی کشور و تلاش شبانه‌روزی دشمن برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف در راستای ایجاد مشکلات و محدودیت‌ها، خطاب به اعضای هیئت دولت تأکید کرد: ما در شرایط جنگ قرار داریم و دشمن با تمام ظرفیت خود برای ایجاد مشکل در کشور تلاش می‌کند. مقاومت و تاب‌آوری در چنین شرایطی، مستلزم پذیرش و تحمل برخی دشواری‌ها نیز هست.

رئیس‌جمهور افزود: دولت نیز باید شبانه‌روزی و با تمام ظرفیت، ضمن پشتیبانی از نیروهای مسلح، تأمین معیشت مردم و تدارک کالاها و اقلام مورد نیاز جامعه را با جدیت دنبال کند.

وی همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی مناسب و تبیین واقعیت‌های اداره کشور برای مردم تأکید کرد و گفت: باید به شکل مناسب با مردم صحبت کرد تا آنان در جریان حجم مسائل، محدودیت‌ها و مشکلات اداره کشور قرار گیرند.

در ادامه جلسه هیئت دولت، گزارش مبسوطی از فعالیت‌ها، اقدامات و دستاوردهای سازمان انرژی اتمی کشور در حوزه صنعت پلاسما ارائه شد.

در این گزارش، ظرفیت‌ها و موفقیت‌های به‌دست‌آمده در توسعه فناوری پلاسما و کاربردهای آن در حوزه پزشکی و سلامت، بخش کشاورزی و بهینه‌سازی و حفاظت از محیط زیست تشریح شد و ابعاد مختلف بهره‌گیری از این فناوری در عرصه‌های کاربردی و مورد نیاز کشور مورد توجه قرار گرفت.

اجرای دقیق قانون مالیاتی

مانع رانت و فساد می‌شود

همچنین رئیس‌جمهور در جلسه امور مالیاتی که با موضوع حکمرانی مبتنی بر داده و اطلاعات با حضور وزیران امور اقتصادی و دارایی، کار، رفاه و امور اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، دادگستری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و نمایندگان دستگاه‌های مختلف مرتبط با امور مالیاتی برگزار شد، با تأکید بر اجرای دقیق و درست مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم،گفت: اگر بتوانیم با همراهی و همکاری و به اشتراک گذاشتن داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی، این مواد قانونی را درست و دقیق اجرا کنیم، دیگر شاهد تخلفات اقتصادی و رانت و فساد نخواهیم بود.

وی افزود: اگر داده‌ها و اطلاعاتی همچون کد ملی، کد شناسایی، کد پستی و داده‌های مالی و اقتصادی افراد به صورت دقیق و یکپارچه به سامانه سازمان امور مالیاتی ارائه و این اطلاعات تجمیع و به هم متصل شود، هرگونه اقدامی می‌تواند به راحتی قابل مشاهده، بررسی و رسیدگی باشد.

رئیس‌جمهور با ذکر این نکته که در دنیا سازمان‌های مالیاتی قوی‌ترین سیستم و مجموعه برای مقابله با تخلفات مالی شناخته می‌شوند، تصریح کرد: براساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم همه افراد باید اطلاعات مربوط به اموال، املاک و دارایی‌های خود را در سازمان امور مالیاتی ثبت و اعلام کنند و همه دستگاه‌های ذی‌ربط نیز باید با همکاری و همراهی در به اشتراک گذاشتن اطلاعات و داده‌های در اختیار خود برای جلوگیری از بروز تخلفات اعم از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و اختلافات ملکی، ایجاد رانت‌ها، قاچاق و فساد همکاری کنند.