



دولت ایتالیا شرکت متا را به جرم دسترسی فیسبوک به اطلاعات شخصی مردم این کشور 805 میلیون یورو جریمه کرد، تا بار دیگر اثبات شود، فعالیت پلتفرم‌ها بدون حساب و کتاب نیست!

کنترل شبکه‌های اجتماعی و نظارت بر شرکت‌های مادر این شبکه‌ها در جهان یک اصل مسلّم، پذیرفته شده و بدون خدشه است. برخلاف کشورمان که برخی به دنبال این هستند که اندک قیود باقی مانده در این حوزه نیز برداشته شود و شبکه‌های اجتماعی یله و رها باقی بمانند! در اروپا نظارت بسیار دقیقی روی عملکرد این شبکه‌ها اعمال می‌شود. طی سال‌های گذشته گزارش‌های زیادی منتشر شده است که این شبکه‌ها به دلیل عدم رعایت قوانین نقره داغ شده‌اند. مثال‌های بسیاری را در اروپا و آمریکا برای مدیریت فضای مجازی می‌توان ذکر کرد. در اوت 2024 (مرداد 1403) پاول دوروف، بنیانگذار و مدیرعامل پیام‌رسان تلگرام، هنگام ورود به پاریس در فرودگاه توسط پلیس بازداشت شد و تحت بازجویی قرار گرفت. این بازجویی از سوی دادستانی پاریس درباره نقش تلگرام در فعالیت‌های مجرمانه از جمله توزیع محتواهای سوءاستفاده از کودکان، معاملات غیرقانونی، جرائم سازمان یافته و قاچاق موادمخدر آغاز شد. در بحث نظارت و کنترل انتشار محتوا نیز در شبکه‌های مجازی بحث صیانت از خانواده و کودکان در غرب بسیار مهم و حیاتی تلقی می‌شود. طی چند سال گذشته دست کم 30 کشور قوانین بسیار سختگیرانه را برای استفاده کودکان از شبکه‌های مجازی تصویب کرده‌اند. استرالیا در این زمینه پیشگام بوده است.

جریمه متا در ایتالیا

گزارش‌های جدید از نظارت دولت‌های اروپایی بر عملکرد شبکه‌های اجتماعی حاکی است نهاد ناظر بر حفاظت از داده‌های شخصی ایتالیا، شرکت متا مالک فیس‌بوک، را به دلیل دسترسی بدون رضایت صریح کاربران به عکس‌ها و ویدئوهای موجود در تلفن‌های همراه اندرویدی، ۸۰۵ میلیون یورو جریمه کرد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری آلمان در گزارشی نوشت: نهاد ناظر بر حفاظت از داده‌های شخصی ایتالیا اعلام کرد شرکت متا، مالک فیس‌بوک، را به دلیل دسترسی به عکس‌ها و ویدئوهای کاربران تلفن‌های همراه اندرویدی بدون دریافت رضایت صریح آنها، ۸۰۵ میلیون یورو (معادل ۸۸۷ میلیون دلار) جریمه کرده است. خبرگزاری آلمان نوشت: این جریمه به قابلیتی در فیس‌بوک مربوط می‌شود که از سال ۲۰۲۳(۱۴۰۲ خورشیدی) در دسترس کاربران قرار گرفته و عکس‌ها و ویدئوهای موجود در گالری تلفن همراه آنها را برای انتشار در این شبکه اجتماعی پیشنهاد می‌دهد. به گزارش ایرنا این خبرگزاری افزود: این قابلیت با استفاده از یک مجوز عمومی و واحد که چندین عملکرد برنامه را پوشش می‌داد، امکان دسترسی به کل آرشیو عکس‌های تلفن همراه کاربران را فراهم می‌کرد. این دسترسی در بیشتر موارد به‌صورت دائمی برقرار بود و اطلاعات جانبی مربوط به تصاویر را نیز شامل می‌شد. نهاد ناظر ایتالیا اعلام کرد متا اطلاعات کافی درباره این قابلیت در اختیار کاربران قرار نداده و رضایت مؤثر آنها را نیز دریافت نکرده است. به گفته این نهاد، حدود ۲۰ میلیون کاربر اندرویدی در ایتالیا تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته‌اند. بر اساس اعلام این نهاد، مبلغ جریمه تعیین‌شده معادل حدود ۰.۴۷ درصد از درآمد جهانی گروه متا در سال ۲۰۲۴ است. نهاد ناظر ایتالیا همچنین اعلام کرد تحقیقات خود را در ژوئیه ۲۰۲۵(تیر ۱۴۰۴) و پس از دریافت گزارشی از مرکز حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در شهر بولزانو آغاز کرده است.

خبرگزاری آلمان ادامه ‌داد: متا در جریان این پرونده صلاحیت نهاد ناظر ایتالیا را زیر سؤال برده و به نهاد حفاظت از داده‌های شخصی ایرلند، جایی که دفتر مرکزی اروپایی این شرکت در آن قرار دارد، استناد کرده بود. با این حال، نهاد ناظر ایتالیا این اعتراض را رد کرد. در این گزارش آمده‌است: متا اکنون ۶۰ روز فرصت دارد تا برای دسترسی به گالری عکس کاربران، رضایت صریح آنها را دریافت کند. این شرکت همچنین موظف است قابلیت یادشده را از حالت پیش‌فرض خارج کند. این الزام شامل کاربرانی نیز می‌شود که پیش‌تر مجوز عمومی دسترسی به تصاویر خود را به این برنامه داده‌اند.

گفتنی است اخیراً دیوان عالی انتخابات برزیل شرکت متا، مالک شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک، اینستاگرام و واتس‌اپ را به دلیل اجرای ناقص و با تأخیر دستورات قضائی با هدف تضمین رفتار برابر با کارزارهای انتخاباتی نامزدهای ریاست‌جمهوری، به پرداخت ۷.۵ میلیون رئال (حدود یک میلیون و ۳۴۰ هزار دلار) جریمه محکوم کرد.