خرم‌آباد- خبر‌نگار کیهان:

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور گفت: افزایش چشمگیر تعداد سمن‌ها در لرستان طی دو سال اخیر نسبت به سال‌های گذشته با تدابیر و تلاش‌های مهندس شاهرخی استاندار لرستان در کشور الگو است.

علی ربیعی در دیدار با سازمان‌های مردم‌نهاد استان لرستان با بیان اینکه دولت به رشد جامعه با استفاده از ظرفیت نهادهای مدنی تأکید دارد‌، افزود: تقویت و ارتقا نهادهای مدنی مانند مؤسسات خیریه، گروه‌های جهادی و... مورد حمایت دولت قرار دارد و بر همین اساس لرستان در این حوزه‌ها با صدور مجوز و ایجاد نهاد‌های مدنی پیشرفت ویژه داشته است.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور با اشاره به افزایش تعداد سمن‌های لرستان نسبت به ادوار گذشته، گفت: این رشد نشان‌دهنده توجه ویژه استاندار به مشارکت مدنی و مردمی سازی است.