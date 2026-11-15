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کد خبر: ۳۴۲۲۰۸
تاریخ انتشار : ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۰
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استاندار لرستان در دیدار با هیئت مذهبی فاطمه الزهراء‌(س):

جنایتکاران آمریکایی- صهیونیستی هزینه هرگونه تجاوز را چندبرابر پرداخت خواهند کرد

خرم‌آباد- خبر‌نگار کیهان: 
استاندار لرستان گفت: جنایتکاران آمریکایی- صهیونیستی هزینه تجاوز نظامی و جنگی که به راه انداخت را با چندبرابر پرداخت می‌کنند.
سید سعید شاهرخی در در دیدار با هیئت مذهبی فاطمه الزهراء به مناسبت ایام فاطمیه اظهار داشت: دشمن پس از ۴۷ سال طراحی توطئه‌، کودتا و تحریم، به جنگ نظامی روی آورد ولی با رزم بی‌نظیر رزمندگان ایران در میدان، هیمنه‌اش در جهان؛ فروریخت.
وی تصریح کرد: در جنگ نظامی اخیر دشمن که پس از کودتای دی‌ماه سال گذشته و عدم شناخت فریب‌خوردگان یا عوامل دشمن در کشور نسبت به مردم ایران رخ داد؛ ایران اسلامی در برابر ۲ قدرت اتمی تا دندان مسلح جهان را ناکام ساخت و از سوی دیگر با حدود ۲۶۰ شبانه‌روز ایستادگی مردم در خیابان‌ها برای حمایت و پشتیبانی از نیروهای رزمی و انقلاب اسلامی ایران مواجه شد و این حضور ملت، سوخت موشک‌های ما را تأمین کرده‌ است.  شاهرخی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شرایط ویژه اداره کشور و استان در این برهه گفت: با وجود همه مشکلات و تحریم‌ها، دولت اجازه نداده مشکلی در تأمین کالاهای اساسی برای مردم پیش بیاید و هم‌زمان با اداره جنگ به اداره بازار و اجرای پروژه‌های عمرانی و اقتصادی، اهتمام دارد. وی تصریح کرد: هم‌اکنون نیز طبق وعده‌هایی که برای بهبود معیشت و ایجاد اشتغال به مردم دادیم، در منطقه ویژه اقتصادی خرم‌آباد بیش از ۲۰ همت پروژه برای تولید کالاهای اساسی، صادرات محور و مؤثر در بهبود شاخص‌های اقتصادی استان در حال اجراست. استاندار لرستان گفت: در حوزه عمرانی نیز دو کمربندی غربی و شرقی برای اتصال به کریدور غرب کشور و کاهش ترافیک شهری در مرکز استان در حال اجراست.

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