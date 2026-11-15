انسجام و اتحاد ملی نشانه شکست دشمن در محاسبات خود بود

شيراز- خبرنگار كيهان:

استاندار فارس با اشاره به حضور پرشور مردم در آیین تشییع شهدای گمنام در شیراز گفت: این حضور گسترده نشان می‌دهد که مقاومت، ایثار و فرهنگ شهادت در وجود ملت ایران نهادینه شده است و مردم پای نظام و کشور ایستاده‌اند.

حسینعلی امیری، استاندار فارس در حاشیه آیین تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام در شیراز، با تسلیت ایام سوگواری حضرت صدیقه طاهره(س) گفت: امروز بار دیگر مردم برای تجدید میثاق با شهدا که قهرمانان واقعی کشور هستند به میدان آمدند؛ شهدایی که در زمین گمنام و در آسمان‌ها مشهورترند.

اميري افزود: تشییع پیکر این شهدا و حضور یکپارچه اقشار مختلف مردم، حال‌وهوای دوران دفاع‌مقدس را زنده کرد و این همبستگی گواه آن است که فرهنگ پاسداشت ایثار و شهادت در نهاد مردم عزیز و شریف ریشه دوانده است.

استاندار فارس تأکید کرد: مردم شریف ایران پای آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی، اسلام عزیز و تمامیت سرزمینی ایران ایستاده‌اند و در هر شرایط زمانی و مکانی، تاب‌آوری و مقاومت خود را به اثبات رسانده‌اند. امیری در پاسخ به پرسشی درباره پیام این حضور به دشمنان در شرایط جاری کشور گفت: دشمنان خود می‌دانند که در محاسباتشان دچار مشکل و اشتباه شده‌اند؛ چرا که هرگونه تعدی و تجاوز، انسجام، اتحاد و همدلی مردم را بیش از پیش تقویت کرد. وی خاطرنشان کرد: مردم از هر قوم، نژاد و سلیقه‌ای، با حضور در صحنه مفهوم واقعی دفاع ملی را شکل داده‌اند؛ مفهومی که بیانگر پیوند و یکپارچگی اراده ملت ایران عزیز و نیروهای مسلح در تبعیت از رهبر انقلاب اسلامی است.