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کد خبر: ۳۴۲۲۰۷
تاریخ انتشار : ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۰
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استاندار فارس در آیین تشییع شهدای گمنام در شیراز:

انسجام و اتحاد ملی نشانه شکست دشمن در محاسبات خود بود

شيراز- خبرنگار كيهان:
 استاندار فارس با اشاره به حضور پرشور مردم در آیین تشییع شهدای گمنام در شیراز گفت: این حضور گسترده نشان می‌دهد که مقاومت، ایثار و فرهنگ شهادت در وجود ملت ایران نهادینه شده است و مردم پای نظام و کشور ایستاده‌اند.
حسینعلی امیری، استاندار فارس در حاشیه آیین تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام در شیراز، با تسلیت ایام سوگواری حضرت صدیقه طاهره(س) گفت: امروز بار دیگر مردم برای تجدید میثاق با شهدا که قهرمانان واقعی کشور هستند به میدان آمدند؛ شهدایی که در زمین گمنام و در آسمان‌ها مشهورترند.
اميري افزود: تشییع پیکر این شهدا و حضور یکپارچه اقشار مختلف مردم، حال‌وهوای دوران دفاع‌مقدس را زنده کرد و این همبستگی گواه آن است که فرهنگ پاسداشت ایثار و شهادت در نهاد مردم عزیز و شریف ریشه دوانده است.
استاندار فارس تأکید کرد: مردم شریف ایران پای آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی، اسلام عزیز و تمامیت سرزمینی ایران ایستاده‌اند و در هر شرایط زمانی و مکانی، تاب‌آوری و مقاومت خود را به اثبات رسانده‌اند. امیری در پاسخ به پرسشی درباره پیام این حضور به دشمنان در شرایط جاری کشور گفت: دشمنان خود می‌دانند که در محاسباتشان دچار مشکل و اشتباه شده‌اند؛ چرا که هرگونه تعدی و تجاوز، انسجام، اتحاد و همدلی مردم را بیش از پیش تقویت کرد. وی خاطرنشان کرد: مردم از هر قوم، نژاد و سلیقه‌ای، با حضور در صحنه مفهوم واقعی دفاع ملی را شکل داده‌اند؛ مفهومی که بیانگر پیوند و یکپارچگی اراده ملت ایران عزیز و نیروهای مسلح در تبعیت از رهبر انقلاب اسلامی است.

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