۵/۵ همت برای تکمیل طرح قطار مشهد- گلبهار اختصاص یافت

مشهد-‌ خبرنگار کیهان‌:

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید گفت: ۵.۵ همت (پنج و نیم هزار میلیارد تومان) منابع مالی مورد نیاز تکمیل طرح قطار سریع‌السیر مشهد- گلبهار- چناران اختصاص یافت و مقرر شد این میزان از محل ماده ۵۶ قانون الحاق تأمین شود.

شهرام ملکی در حاشیه نشست شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی که با موضوع بررسی روش‌های مالی تأمین منابع طرح‌های وزارت راه و شهرسازی در محل استانداری برگزار شد، در جمع خبرنگاران افزود: با جمع‌بندی سه‌گانه منابع مالی در نشست امروز، تأمین اعتبار ۵.۵ همتی پروژه قطار سریع‌السیر مشهد- گلبهار- چناران نهائی شد.

وی اظهار کرد: طرح قطار شهری مشهد به گلبهار به چناران طی چند سال گذشته با تأمین مالی از اعتبارات تملک و دارایی، اعتبارات سرمایه‌ای و مولدسازی املاک و اراضی خود گلبهار به مرحله‌ای رسیده است که عملیات زیرسازی و ساخت ابنیه آن به اتمام رسیده است.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ادامه داد: از سال گذشته با دستور وزیر راه و شهرسازی، این پروژه جزو ۱۰ طرح اولویت‌دار حوزه حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت و با این رویکرد، یکی از چالش‌های اصلی آن تأمین منابع مالی است.

ملکی گفت: از سال گذشته با انتخاب پیمانکاری برای کل عملیات باقی‌مانده پروژه شامل روسازی و تکمیل ایستگاه‌ها، قراردادی نزدیک به سه همت

(سه هزار میلیارد تومان) منعقد شد و پیمانکار آن مشخص شده است؛ در حال حاضر در بخش روسازی،

۲ کیلومتر عملیات ریل‌‌گذاری انجام شده است.

وی تصریح کرد: برای اتمام طرح در همین دولت چهاردهم و ایجاد جهش لازم در پیشرفت آن، تأمین منابع مالی از سه روش در دستور کار قرار گرفت؛ نخست تقویت اعتبار پروژه در پیوست قانون بودجه که با کمک همکاران سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور نمایندگان و استاندار در جلسات معاونت اجرائی ریاست‌جمهوری پیگیری و از سوی این سازمان پذیرفته شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: روش دوم تأمین سه همت از محل مولدسازی املاک و اراضی شرکت عمران گلبهار بود که مقدمات کار و شناسایی املاک و اراضی دارای این ظرفیت و سهل‌البیع در حال انجام است تا بتوان مطالبات پیمانکار را نیز پرداخت کرد.

ملکی گفت: روش سوم استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ قانون الحاق است که در نشست امروز جمع‌بندی خوبی انجام گرفت و بنا شد شورای هماهنگی بانک‌های استان مقدمات این کمک را فراهم کند تا پیگیری‌های ملی آن از طریق بانک‌های عامل انجام گیرد.

وی با بیان اینکه برآورد مالی پروژه در حال حاضر نزدیک به ۵.۵ همت است، اظهار کرد: برای اینکه مانند گذشته شاهد عدم بهره‌برداری از پروژه قطار ریلی گلبهار‌– مشهد نباشیم و پروژه گرفتار موضوعات قراردادی نشود، کل نیاز مالی پروژه را سال گذشته به پیمان گذاشتیم؛ این در حالی است که متناسب با اعتبار مصوب باید پیمانکار انتخاب می‌کردیم، اما با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی از این رویه عدول کردیم و کل نیاز مالی پروژه را به پیمانکار واگذار کردیم.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید خاطر نشان کرد: اکنون پیگیری‌ها برای تأمین منابع مالی با هماهنگی استان در جریان است و سیستم فنی، پیمانکاری و اجرائی ما آمادگی بهره‌برداری از پروژه را در همین دولت دارد؛ اهتمام دولت نیز همین است.

به گزارش ایرنا، مسیر مشهد تا چناران ۴۶ کیلومتر طول دارد که ۴۰ کیلومتر آن تا شهر جدید گلبهار و

۶ کیلومتر دیگر از گلبهار تا چناران امتداد می‌یابد. عملیات اجرائی طرح قطار سریع‌السیر مشهد- گلبهار- چناران از سال ۱۳۹۰ آغاز شد و قرار بود با استفاده از فاینانس خارجی و مشارکت شرکت چینی نورینکو، در قالب قراردادی به ارزش حدود ۳۰۰ میلیون یورو، تا پایان سال ۱۴۰۲ به بهره‌برداری برسد؛ اما با فسخ قرارداد و از دست رفتن امکان استفاده از منابع مالی خارجی، روند اجرای پروژه با تأخیر مواجه شد. تشدید تحریم‌ها، مشکلات تملک اراضی و تأمین ریل، تغییر دولت‌ها و مدیران و تغییر اولویت‌های اعتباری در مقاطع مختلف نیز بر روند پیشرفت پروژه تأثیر گذاشت.

در سال‌های اخیر استفاده از ظرفیت‌های داخلی از جمله توان قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص)، تولید ریل در ذوب‌آهن اصفهان، اعتبارات ملی، تسهیلات موضوع ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اعتبارات در اختیار نمایندگان در دستور کار قرار گرفته است.

تاکنون حدود ۹۵ درصد تملک اراضی و تحصیل حریم مسیر انجام شده و در بخش مشهد تا گلبهار نیز حدود ۳۷ کیلومتر عملیات خاکی، زیرسازی و اجرای ابنیه فنی به پایان رسیده است.

همچنین از چهار کیلومتر تونل مورد نیاز پروژه،

۲ کیلومتر حفاری شده و ۱۳۲ دستگاه پل، ابنیه و تقاطع غیر‌همسطح در مسیر احداث شده است.