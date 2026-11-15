دست انتقام ملت، قاتلان امام مسلمین را در خون خودشان غرق خواهد کرد

خرم‌آباد- خبرنگار کیهان:

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد تأکید کرد: آنان که امام مسلمین را به شهادت رسانده‌اند، بدانند که مردن طبیعی را در خواب خواهند دید و دست انتقام این ملت، قاتلان روبه‌صفت را در خون خودشان غرق خواهد کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید احمد‌رضا شاهرخی در خطبه‌های نماز جمعه افزود: باید به افرادی یا دولت‌هایی که جان امام مسلمین را تهدید می‌کنند، پاسخ‌هایی مشابه و ویرانگر داده شود تا بدانند با هر تهدیدی، جان خودشان نیز در معرض خطر و تهدید قرار خواهد گرفت.

حجت‌الاسلام شاهرخی با بیان اینکه هرچه در باب حماسه و رشادت دلاورمردان هوا‌فضا سپاه که برخی نیز فرزندان لرستان هستند‌، گفته‌، نوشته‌، فیلم ساخته شود و نمایشنامه به اجرا درآید، باز هم شایسته و بجاست، خاطر نشان کرد: موارد متعدد وجود دارد که فرمانده با حضور رزمنده مجروح مخالفت کرده‌، اما آنان با کمال جسارت و شجاعت و با تن مجروح می‌مانند تا موشک‌های رعدآسا را بر سر دشمنان آمریکایی و صهیونیستی فرود آورند وشهید شوند. عزت، شوکت و افتخار امروز ما در سایه چنین حماسه‌ آفرینانی به دست آمده است.

نماینده ولی‌فقیه افزود: «‌سردار سید مجید موسوی» فرمانده افتخار آفرین هوافضا به پاس رشادت‌های فرزندان لرستان مکتوبی ارسال کرده‌اند که ان‌شاءالله در فرصت مناسب و با مقدماتی، از این نامه ارزشمند که در تاریخ استان لرستان به یادگار خواهد ماند، رونمایی خواهد شد.

نماینده ولی‌فقیه خطاب به مسئولان اقتصادی کشور تصریح کرد: در چنین شرایطی که عده‌ای این‌گونه جان‌فشانی می‌کنند، و دشمن به‌دنبال تضعیف تاب‌آوری مردم است، توجه به مسائل معیشتی و اقدام قاطع علیه محتکران و گران‌فروشان مطالبه اصلی ماست. قوانین تقابل با گران‌فروشی و احتکار به‌عنوان همسویی با دشمن باید متناسب با شرایط جنگی باشد و درصورت نیاز، قوانین بازنگری شود.

نماینده ولی‌فقیه تصریح کرد: در شرایطی که فرزندان افتخار آفرین ملت جان خود را فدا می‌کنند، اما در مقابل، عده‌ای دیگر در زمان جنگ به علت ضعف عملکرد مسئولان به حرام‌خواری روی می‌آورند؛ این همسویی با دشمنان به هیچ وجه قابل‌قبول نیست.

دکتر شاهرخی، اقدام قاطع نیروهای مسلح در برخورد با جنایتکاران آمریکایی و موضع شجاعانه سرلشکر رضایی مبنی بر اینکه ذره‌ای از غنی‌سازی هسته‌ای از کشور خارج نخواهد شد، غنی‌سازی کاهش و رقیق نخواهد شد و درباره مسائل هسته‌ای و موشکی با دشمن جنایتکار مذاکره نخواهیم کرد را ارج نهاد و افزود: ملت مبعوث انتظار دارد دستگاه دیپلماسی کشور ذره‌ای از پیگیری مطالبات ملت ایران عقب‌نشینی نکند.