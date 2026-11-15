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کد خبر: ۳۴۲۲۰۳
تاریخ انتشار : ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۰
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خیابان شهید شهریاری در منظریه شهرکرد آسفالت شد

شهرکرد- خبرنگار کیهان: 
معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان چهارمحال‌وبختیاری از اتمام عملیات آسفالت‌‌ریزی خیابان شهید شهریاری در منظریه شهرکرد به طول ۳۸۶ متر و با صرف اعتباری حدود ۸۰ میلیارد ریال خبر داد.
سالار امیدی با اشاره به اجرای این طرح در بهبود دسترسی‌های محلی تصریح کرد: آسفالت این معبر از مطالبات به‌حق و مهم ساکنان این محله بود که با تلاش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به سرانجام رسید.

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