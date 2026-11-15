شيراز- خبرنگار كيهان:

مهدی رنجبر، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با اعلام اینکه، جایزه ادبی یاد لامرد که به همت خانه راوی و شعار هر راوی یک صدا با هدف بازتاب مظلومیت کودکان و مادران لامرد و ثبت تاریخی رنج‌ها و ایستادگی مردم این سرزمین و اولین جشنواره استانی داستان کوتاه لامرد روایت جاودانگی برگزار خواهد شد، گفت: دبیرخانه از نویسندگان و شاعران برای شرکت در این رویداد دعوت کرده است.

وی افزود: در این فراخوان، از تمامی اهالی قلم دعوت شده تا با خلق آثار ادبی در قالب شعر و داستان، صدای مظلومیت مردم لامرد را به گوش جهانیان برسانند و اجازه ندهند این بخش از تاریخ به فراموشی سپرده شود.

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان اظهار داشت: براساس اعلام دبیرخانه این رویداد، شرکت در فراخوان برای عموم اهالی قلم آزاد است و در کنار آن، کارگاه آموزشی رایگان نیز برگزار خواهد شد. همچنین به نفرات اول تا سوم هر بخش جوایز نقدی تعلق می‌گیرد و آثار برگزیده در قالب کتاب منتشر خواهند شد.

مدیر کل فرهنگ فارس در پایان بیان داشت: هم‌زمان با سی‌وچهارمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با همکاری مؤسسه فرهنگی هنری شیراز همایش گستر نیز، اولین جشنواره استانی داستان کوتاه لامرد روایت جاودانگی را برگزار می‌نماید که ارسال آثار از ۲۳ آبان‌ماه لغایت ۳۰ آذرماه می‌باشد.