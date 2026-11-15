شهرکرد- خبرنگار کیهان:

بیست و ششمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان چهارمحال‌وبختیاری برگزار شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار استان با اشاره به برگزاری جلسات بررسی، پایش و رفع موانع موضوع کلان پروژه‌های سفر اشاره کرد و گفت: طرح‌ها غالباً در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مورد بررسی قرار می‌گیرند. ملک‌محمد قربان‌پور گفت: در بیست و ششمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان موضوعات مربوط به پروانه ساخت، نقشه‌ها و نظارت پروانه ساخت و همچنین ضوابط واگذاری برای بهره‌برداری سه پروژه مهم اقتصادی در استان (بخش کشاورزی و گردشگری) مطرح شد.

وی گفت: دستگاه‌های دولتی استان به‌صورت خودجوش نسبت به ایجاد هم‌افزایی و تسهیل امور سرمایه‌گذاران قدم بردارند.