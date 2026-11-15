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کد خبر: ۳۴۲۲۰۰
تاریخ انتشار : ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۰
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برگزاری طرح قرآنی «هر صفحه، یک آیه» در 30 مسجد بوشهر

بوشهر- خبرنگار کیهان:
 به همت اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر طرح قرآنی «هر صفحه، یک آیه» ویژه‌ امامان محله بوشهر در 30 مسجد منتخب این استان برگزار می‌شود.
جلسه توجیهی طرح قرآنی «هر صفحه، یک آیه» ویژه امامان محله 20 آبان 1405 در نشست فصلی روحانیون در شهر خورموج برگزار شد.
رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر در این جلسه توجیهی گفت: هم‌زمان با سراسر کشور طرح هر صفحه، یک آیه در 30 مسجد منتخب استان بوشهر از اول آذر 1405 برگزار خواهد شد.
جواد احمدی‌منفرد در این جلسه هماهنگی که ویژه امامان مساجد منتخب این طرح بود، ادامه داد: این طرح روزانه در مساجد منتخب برگزار شده و در هر روز یک فراز از صفحه تلاوت و تدبر شده و مورد تبیین قرار می‌گیرد و عهد عملی نیز توسط اصحاب مسجد اجرا خواهد شد.   
وی در این جلسه به تشریح چگونگی ثبت‌نام مساجد در لینک مورد نظر، نحوه اجرای طرح در مساجد و تهیه مصحف زندگی با آیه‌ها پرداخت.

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