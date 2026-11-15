حملات سیستماتیک رژیم صهیونیستی به مزارع و باغات لبنان

سرویس خارجی-

حملات رژیم آپارتاید اسرائیل به جنوب لبنان آسیب‌های گسترده‌ای به بخش کشاورزی این منطقه وارد کرده است و هزاران خانواده از منبع درآمدشان محروم شده و کشاورزان از زمین زراعی خود محروم شده‌اند.

شبکه تلویزیونی العربی روز یکشنبه گزارشی تکان‌دهنده از حملات سیستماتیک رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های کشاورزی مردم لبنان منتشر کرد. طبق این گزارش نیروهای رژیم آپارتاید اسرائیل با هدف قرار دادن زیرساخت‌ها-با سلاح‌های غیرعادی- و پیشروی در اراضی جنوب لبنان، بخش وسیعی از زمین‌های کشاورزی و مراتع این منطقه را تخریب کرده‌اند، اقدامی که علاوه‌بر نابودی محصولات، معیشت کشاورزان محلی و امنیت غذایی منطقه را با تهدید جدی مواجه کرده است. در شهر شبعا، «ابوفارس» کشاورز لبنانی، دیگر امکان دسترسی به زمین‌های خود و برداشت محصولات را ندارد؛ چرا که نیروهای صهیونیست اراضی کشاورزی، آغل‌های گوسفندان و صدها متر از زمین‌های دامنه کوه را ویران کرده‌اند. به گفته وی، عملیات خاک‌برداری و تخریب اراضی تا منطقه «وادی حرافه» ادامه یافته و صهیونیست‌ها حتی جاده‌ای از منطقه «سدانه» به حومه شبعا احداث کرده‌اند. دامنه این ویرانی‌ها به شهرک کفرشوبا نیز رسیده است؛ جایی که «ام‌نادر» پس از موافقت رژیم صهیونیستی با برداشت محصول زیتون، به زمین خود رفت، اما به‌جای محصولی که منبع درآمد خانواده‌اش بود، تنها با مقداری هیزم به خانه بازگشت. او با توصیف صحنه ویرانی باغش گفت: «رفتیم تا زیتون برداشت کنیم، اما با دست پر از هیزم به خانه بازگشتیم؛ زمینی سرخ دیدیم که زیتون‌هایش بر خاک افتاده بودند.»

نابودی کشاورزی لبنان

خسارات وارد شده به بخش کشاورزی لبنان حدود نیم میلیارد دلار برآورد شده و ابعاد ویرانی‌ها از نابودی صدها اصله درخت کهنسال تا تخریب مزارع و محصولات زراعی را دربرمی‌گیرد. «نزار الهانی» وزیر کشاورزی لبنان، با اعلام اینکه ۲۲.۵ درصد از اراضی کشاورزی این کشور، معادل ۵۶ هزار هکتار، تحت تأثیر جنگ قرار گرفته است، گفت ۵۲ هزار هکتار از این اراضی در استان‌های جنوب و نبطیه و چهار هزار هکتار دیگر در منطقه بعلبک ـ هرمل واقع شده‌اند. به گفته وی، این میزان خسارت در بخش کشاورزی بی‌سابقه است. افزون بر این، بیش از یک‌هزار و ۷۰۰ مزرعه تخریب شده و حدود

۲۵ هزار کندوی زنبورعسل نیز آسیب دیده‌اند. این در حالی است که جنوب لبنان حدود یک‌چهارم تولیدات کشاورزی کشور را تأمین می‌کند و نابودی ظرفیت تولید در این منطقه، پیامدهایی فراتر از خسارت‌های مالی و معیشتی به همراه خواهد داشت. در واقع، حملات رژیم صهیونیستی نه‌تنها دسترنج چندین نسل از کشاورزان لبنانی را از بین برده، بلکه هزاران خانواده را با آینده‌ای نامعلوم روبه‌رو کرده است؛ خساراتی که بازسازی آن‌ها، با توجه به گستردگی تخریب‌ها و تداوم تهدیدهای امنیتی، ممکن است سال‌ها زمان ببرد. این خبرها در شرایطی منتشر می‌شود که ارتش رژیم صهیونیستی باز هم مناطق مختلف جنوب لبنان را هدف حملات هوائی و توپخانه‌ای خود قرار می‌دهند.

ایران و بازترسیم معادلات قدرت

خبر دیگر آن‌که، «ابراهیم امین السید» رئیس شورای سیاسی حزب‌الله لبنان، با اشاره به ناکامی رژیم صهیونیستی در تحقق اهداف جنگی خود و اذعان برخی مقام‌های آمریکایی و صهیونیستی به افول قدرت این بازیگران، تأکید کرد که ایستادگی ایران در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی به بازترسیم معادلات بین‌المللی و شکل‌گیری نظم جدیدی در منطقه منجر شده است. وی در مراسم حزب‌الله به مناسبت «روز شهید» با اشاره به اظهارات آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی، درباره نزدیک شدن این رژیم به نابودی سوم، گفت که این اظهارات نشان‌دهنده به خطر افتادن امنیت اسرائیل و ناتوانی آن در دستیابی به اهدافش است. امین السید همچنین با اشاره به مقاومت لبنان، تحولات فلسطین و ایستادگی ایران در میدان رویارویی با آمریکا تصریح کرد که این تحولات، تصویر پیشین از قدرت واشنگتن را به چالش کشیده است. به گفته رئیس شورای سیاسی حزب‌الله، برای نخستین بار مسئله جنگ یا عدم جنگ با ایران به یکی از محورهای انتخابات آمریکا تبدیل شده و همزمان، انزوای بنیامین نتانیاهو در سازمان ملل و تغییر مواضع برخی کشورهای اروپایی در قبال رژیم صهیونیستی، نشانه‌هایی از تحولات عمیق در معادلات جهانی است.



