تظاهرات گسترده در اروپا علیه مشکلات معیشتی معترضان در فرانسه و آلمان سرکوب شدند

سرویس خارجی-

صدها هزار نفر در فرانسه، آلمان و پرتغال در اعتراض به مشکلات اقتصادی و تورم حاصل از جنگ‌افروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، به خیابان‌ها برگشتند؛ در فرانسه و آلمان معترضان به شدت سرکوب شدند.

اروپا این روزها شاهد یکی از گسترده‌‌ترین موج‌های اعتراضی مردمی علیه بحران معیشتی و تورم است، بحرانی که به گفته کارشناسان دلیل اصلی آن جنگ‌افروزی احمقانه ترامپ و نتانیاهو علیه ایران و به دنبال آن بسته شدن تنگة هرمز توسط است. این اعتراض‌ها حتی با خبرهای مشکوک «بمب‌گذاری» در مدارس و... نیز متوقف نشده‌اند. اقتصادهای اروپایی با وجود برخورداری از زیرساخت‌های صنعتی و تلاش برای تنوع‌‌بخشی به منابع انرژی، همچنان از نوسانات بازار جهانی نفت و گاز تاثیر می‌پذیرند و این مسئله تنها به گران‌تر شدن بنزین در جایگاه‌های سوخت محدود نمی‌شود. انرژی یکی از نهاده‌های اساسی تولید است و افزایش هزینه آن می‌تواند به بخش‌های مختلف اقتصاد، از صنایع پتروشیمی و حمل‌ونقل گرفته تا کشاورزی، صنایع غذایی و خدمات سرایت کند. اخیراً «اورسولا فون‌درلاین» رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد که به دلیل بسته ماندن تنگة هرمز توسط ایران دولت‌های اروپایی بیش از

127 میلیارد یورو هزینه اضافی بابت سوخت متحمل شده‌اند.

«فریدریش مرتس» صدراعظم آلمان و «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه طی یک ماه گذشته در اظهارات جداگانه‌ای مدعی شده‌اند که اروپا دخالتی در جنگ ایران نداشته است و نباید تاوان این جنگ را پس بدهد. اما اسناد و شواهد غیر قابل انکاری وجود دارد که در جنگ کنونی دولت‌های اروپایی غیر از اسپانیا به آمریکا اجازه دادند که از پایگاه‌های خود در این قاره علیه ایران استفاده کند. به گفته دبیرکل ناتو جنگنده‌های آمریکایی دست کم 5 هزار بار از پایگاه‌های این کشور در اروپا برای حمله به ایران استفاده کرده‌اند. حالا تاوان این همراهی را باید مردم اروپا با افزایش هزینه‌های زندگی خود بپردازند. مردم اروپا به خوبی می‌دانند که مقصر این وضعیت کیست. اخیراً مردم فرانسه در یکی از شنبه‌های اعتراضی خود پرچم‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی را به آتش کشیدند. گزارش الجزیره نشان می‌دهد که غیر از فرانسه اعتراضات در دست کم 30 کشور اروپایی شعله‌ور شده است. اعتراضاتی که هرچند از قبل نیز وجود داشت اما طی چند ماه اخیر و همزمان با رکوردشکنی قیمت سوخت در جهان و تشدید تورم در کشورهای مختلف ناشی از بسته ماندن تنگة هرمز‌، شدت بیشتری گرفته ‌است.

بازداشت 219 معترض در فرانسه

شنبه‌ای که گذشت نیز بسیاری از کشورهای اروپایی از فرانسه گرفته تا آلمان و پرتغال مردم در اعتراض به وضعیت معیشتی اسف‌بار خود به خیابان‌ها آمدند. در فرانسه- به نوشته روزنامه لوفیگارو- وزارت کشور فرانسه اعلام کرد که در جریان اعتراضات سراسری دست‌کم ۲۱۹ نفر بازداشت شده و ۱۰ نیروی پلیس نیز زخمی شدند. وزارت کشور فرانسه تعداد شرکت‌کنندگان در اعتراضات را ۱۰۶ هزار نفر اعلام کرد که ۲۴ هزار نفر از آنها در پاریس تجمع کرده بودند. در مقابل اتحادیه‌های جوانان شمار شرکت کنندگان در سراسر کشور را ۲۰۰ هزار نفر و در پاریس نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر برآورد کردند. بر اساس این گزارش در پاریس درگیری‌ها در پایان مسیر تظاهرات و در میدان ناسیون آغاز شد. نیروهای پلیس برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک‌آور استفاده کردند که به بروز تنش و درگیری انجامید. برخی از معترضان نیز با پرتاب اشیا به سوی نیروهای پلیس واکنش نشان دادند و در پی آن چندین بار نیروهای پلیس به سوی جمعیت یورش بردند. به گزارش مهر به نقل از لوفیگارو در بوردو، لیون و نانت نیز درگیری‌هایی رخ داد. در جریان این حوادث ساختمان بانک‌ها، سنگفرش خیابان‌ها و ایستگاه‌های اتوبوس آسیب دید.

پول‌های ما را به زلنسکی ندهید

«فابریس سورلان» تحلیلگر فرانسوی در اظهاراتی با اشاره به اعتراضات اخیر در این کشور تاکید کرد که پاریس به جای کمک به مردم فرانسه میلیاردها یورو صرف کمک به اوکراین می‌کند. به گزارش ایرنا، سورلان در مصاحبه با خبرگزاری ریانووستی اظهار کرد: بدهی ملی فرانسه از مرز سه تریلیون و ۵۰۰ میلیارد یورو فراتر رفته و هر ثانیه هزاران یورو بر آن افزوده می‌شود با این حال پاریس همچنان با ارسال میلیاردها یورو به کی‌یف از دیکتاتوری اوکراین پشتیبانی می‌کند، آن هم در حالی که بودجه کافی برای رسیدگی به بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس و سیستم حمل‌ونقل خود را ندارد. این تحلیلگر فرانسوی در ادامه خاطرنشان کرد: این رویکرد دولت فرانسه موجب نارضایتی شدید شهروندان این کشور شده است.

درگیری شدید خیابانی در برلین

در آلمان هم جوانان ناراضی از شرایط موجود مجددا در چندین شهر این کشور تظاهرات کردند. در برلین اعتراضات ابتکار «نسل زد تصمیم می‌گیرد» شامگاه شنبه در منطقه شارلوتنبورگ این شهر برگزار شد؛ تجمعی با محوریت مخالفت با خدمت سربازی و کاهش بودجه آموزش و خدمات اجتماعی که در جریان آن درگیری‌هایی میان معترضان و پلیس رخ داد و به بازداشت ۲۲ نفر و زخمی شدن دو مأمور انجامید. به گزارش فارس به نقل از روزنامه «تاگس‌اشپیگل» معترضان به موضوعاتی از جمله وضعیت مدارس، احتمال بازگشت خدمت سربازی اجباری، کاهش بودجه دانشگاه‌ها و خدمات اجتماعی و کمبود امکانات آموزشی اعتراض داشتند. در کنار جوانان، گروه‌هایی از فعالان چپ‌گرا و حامیان فلسطین نیز حضور داشتند و شعارهایی علیه خدمت سربازی، سرمایه‌داری و رژیم اسرائیل سر داده شد. پرچم‌های فلسطین نیز در میان جمعیت دیده می‌شد. برگزارکنندگان برای ۲۰ نوامبر(جمعه 29 آبان) فراخوان اعتصاب و تجمع سراسری جوانان در آلمان و چند کشور اروپایی را داده‌اند. فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، بلژیک و بریتانیا نیز از جمله کشورهایی هستند که انتظار می‌رود شاهد تجمع‌های مشابه باشند. برگزارکنندگان هدف این اعتراض‌ها را دفاع از آینده جوانان، افزایش سرمایه‌گذاری در آموزش و خدمات اجتماعی و مخالفت با خدمت سربازی اعلام کرده‌اند.

تظاهرات بزرگ در پرتغال

در پرتغال نیز روز شنبه ده‌ها هزار نفر از مردم این کشور در اعتراض به افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها و بحران مسکن، در بیش از ۳۰ شهر و شهرستان این کشور تظاهرات کردند و خواستار اقدام فوری دولت پرتغال برای رسیدگی به این موضوع شدند. به گزارش ایرنا به نقل از الجزیره، این تظاهرات که بزرگ‌ترین اعتراض سراسری از زمان آغاز این جنبش اجتماعی در هفته‌های اخیر بود با شعار «آنها حق ما برای داشتن یک خانه را نخواهند دزدید» برگزار شد. بر اساس این گزارش، معترضان خواستار اعمال سقف برای افزایش اجاره‌بها، حمایت قانونی بیشتر از مستاجران در برابر تخلیه و ارائه مسکن مقرون‌به‌صرفه‌تر شدند. بنابر این گزارش، شرکت‌کنندگان در این تظاهرات همچنین خواستار لغو تغییرات پیشنهادی در قوانین مربوط به اجاره‌بها شدند.این گزارش می‌افزاید: تظاهرات در شهرهای لیسبون، پورتو، فارو، پورتیمائو، کویمبرا، براگا و سایر مناطق برگزار شد. پرتغال در حال حاضر با یکی از شدیدترین بحران‌های مسکن در اروپا روبه‌روست؛ به‌گونه‌ای که قیمت خانه در این کشور از سال ۲۰۱۷ تاکنون بیش از دو برابر افزایش یافته است.