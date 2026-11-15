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هرج‌و‌مرج در فرودگاه‌های آمریکا به‌دلیل فرسودگی زیرساخت‌ها همچنان ادامه دارد و گزارش‌ها از لغو یا تأخیر دست‌کم 11 هزار پرواز در سراسر این کشور خبر می‌دهند.

آمریکا طی دو روز گذشته شاهد هرج‌و‌مرج کم‌سابقه‌ای در خطوط هوائی خود بوده است. اختلال گسترده عصر جمعه در سامانه کنترل ترافیک هوائی آمریکا به لغو بیش از ۴۷۰۰ پرواز منجر شد و حدود ۱۰ هزار پرواز دیگر نیز با تأخیر مواجه شدند. همچنین حدود ۷۰۰ پرواز برنامه‌ریزی‌شده برای روز شنبه نیز لغو شد. حدود ۱.۵ میلیون مسافر هم تحت‌ تأثیر این اختلال قرار گرفتند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که علی‌رغم ادعای مقامات این کشور بحران همچنان ادامه دارد. گزارش رسانه‌ها این کشور نشان می‌دهد، لغو و تأخیرهای ساعت‌به‌ساعت پروازها باعث ایجاد هرج‌ومرجی شده است که در آن مسافران در فرودگاه‌ها کمپ زده‌اند و به‌دلیل پر بودن هتل‌ها، بسیاری از آن‌ها در جست‌وجوی جای خواب هستند. این وضعیت با ناهماهنگی برنامه‌های خلبانان و مهمانداران که از ساعات مجاز کاری خود عبور کرده‌اند، شدت یافته و بر تمامی خطوط هوائی تأثیر گذاشته

است.

بر‌اساس اطلاعات وب‌سایت فلایت‌اویر، نقص فنی در سامانه ارتباطی کنترل ترافیک هوائی آمریکا در دومین روز (شنبه) به لغو بیش از ۵۳۰۰ پرواز و تأخیر نزدیک به ۶۳۰۰ پرواز دیگر منجر شد و هزاران مسافر را در فرودگاه‌ها سرگردان کرد مقام‌های آمریکایی می‌گویند که بازگشت برنامه پروازها به وضعیت عادی ممکن است یک روز طول بکشد. نیویورک‌تایمز در گزارشی با انتقاد از وضعیت زیرساختی آمریکا گزارش داد توقف سراسری پروازها در آمریکا در روز جمعه، بار دیگر ضعف‌های ساختاری و فرسودگی زیرساخت‌های کنترل ترافیک هوائی این کشور را آشکار کرد. به نوشته نیویورک‌تایمز بر‌اساس گزارش نهاد نظارتی کنگره، بیش از سه‌چهارم سامانه‌های کنترل ترافیک هوائی آمریکا فرسوده یا در معرض فرسودگی قرار دارند. با وجود اختصاص میلیاردها دلار برای نوسازی این زیرساخت‌ها، ضعف در برنامه‌ریزی و تأخیرهای اجرائی، نگرانی‌ها درباره تداوم اختلال‌ها را افزایش داده

است.

توضیحات وزیر حمل‌ونقل آمریکا

«شان دافی»، وزیر حمل‌ونقل آمریکا، علت این اختلال گسترده را اضافه‌بار داده‌ای در تجهیزات قدیمی مخابراتی، مورد استفاده در سامانه کنترل ترافیک هوائی اعلام کرد. به گفته وی، زیرساخت‌های ارتباطی این سامانه همچنان از فناوری‌های قدیمی و خطوط مسی متعلق به دهه ۱۹۸۰ استفاده می‌کنند؛ تجهیزاتی که در جریان انتقال حجم بالای داده‌ها دچار اختلال شدند و اطلاعات ناهماهنگی را در اختیار مراکز کنترل قرار دادند. وی روز شنبه نیز در گفت‌‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد که سامانه هوشمندی که این وزارتخانه چند ماه پیش راه‌اندازی کرده بود، مسئول این بحران نبوده است. دافی تأکید کرد سامانه هوشمند جدید وزارت حمل‌ونقل آمریکا که با هدف بهبود مدیریت شرایط جوی و مسیرهای پروازی راه‌اندازی شده، هیچ نقشی در اختلالات روز جمعه نداشته است. وزیر حمل‌ونقل آمریکا گفت: «چند ماه پیش، سامانه هوشمند خود را راه‌اندازی کردیم تا بتوانیم شرایط جوی و مسیرهای پروازی را بهتر مدیریت کنیم. این سامانه به سامانه‌هایی که روز جمعه از کار افتادند، متصل نیست و هیچ ارتباطی با آنها ندارد.» وزیر حمل‌ونقل آمریکا ادامه داد که ممکن است شرکت پیمانکار «ال تری هریس» در جریان یک عملیات معمول که به توقف سراسری پروازها منجر شد، مرتکب اشتباهاتی شده باشد. وی تأکید کرد که افراد مسئول در این زمینه باید پاسخگو باشند. بر‌اساس ادعای مقامات آمریکایی یکی از پیمانکاران در حال تعویض یک کابل مسی قدیمی در یک سامانه مخابراتی بود که بروز قطعی در این سامانه، به توقف سراسری و کم‌سابقه پروازها منجر شد.

دموکرات‌ها مقصرند

«مایک جانسون» رئیس‌مجلس نمایندگان آمریکا هم از ‌شان دافی وزیر حمل‌ونقل و دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا به‌دلیل «هشدار دادن از همان ابتدا» درباره فرسودگی سامانه‌های کنترل ترافیک هوائی این کشور تمجید کرد و گفت: دموکرات‌ها در تأمین بودجه طرح‌های قانونی اداره هوانوردی فدرال همکاری نکردند.جانسون افزود: «من هم تلاش کردم این هشدارها را تکرار کنم. ما در قالب طرح بزرگ و زیبای مالیاتی، موسوم به کاهش مالیات خانواده‌های شاغل، حدود ۱۲ میلیارد و نزدیک به ۱۳ میلیارد دلار بودجه برای کمک به این موضوع اختصاص دادیم که در واقع پیش‌پرداختی برای آغاز این کار محسوب می‌شود». وی گفت که اکثریت جمهوری‌خواه نتوانستند هیچ‌یک از نمایندگان دموکرات را برای همکاری در این زمینه همراه کنند و به همین دلیل، ناچار شدند این اقدام را تنها با آرای جمهوری‌خواهان پیش ببرند.

بمب‌گذاری در فرودگاه دالاس

هم‌زمان با توقف سراسری پروازها در آمریکا فرودگاه «دالاس لاو فیلد» در تگزاس آمریکا، شامگاه شنبه

۱۴ نوامبر (۲۳ آبان) در پی دریافت تهدید بمب‌گذاری، به روی تمام پروازها بسته شد و خلبانان در آسمان با پیام «بمب» از برج مراقبت غافلگیر شدند؛ اما پلیس دالاس دقایقی بعد اعلام کرد این تهدید «بی‌اساس» بوده است. فایل صوتی برج مراقبت این فرودگاه که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، نشان می‌دهد که این برج با صدای قطع ارتباط، به خلبانان پروازهای ورودی اعلام کرده است: «همه هواپیماهای ورودی به برج لاو، فرودگاه بسته است. فکر می‌کنم تهدید بمب‌گذاری بوده است.» بر‌اساس گزارش‌ها، با اعلام این پیام، تمام عملیات پروازی در این فرودگاه متوقف شد و پروازهای ورودی، از جمله پروازهای شرکت ساوت‌وست، مجبور شدند در آسمان منتظر بمانند یا مسیر خود را به سمت فرودگاه‌های دیگر منطقه «دالاس- فورت وورث» تغییر

دهند.

برخورد دو هواپیما در میامی

دیروز همچنین منابع خبری از برخورد یک فروند هواپیمای باری شرکت یوپی‌اس (UPS) با یک فروند هواپیمای مسافربری شرکت کوپا ایرلاینز در فرودگاه بین‌المللی میامی آمریکا خبر دادند.

به گزارش ایرنا به نقل از رسانه‌های آمریکایی، بر‌اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی برخی منابع هوانوردی این حادثه میان یک فروند هواپیمای باری بوئینگ ۷۶۷ متعلق به شرکت یو‌پی‌اس و یک فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ ۷۳۷ متعلق به شرکت کوپا ایرلاینز رخ داده است. بر‌اساس این گزارش، هواپیمای مسافربری مورد اشاره با شماره پرواز CM۴۲۷ از پاناما عازم میامی بوده است. بنابر گزارش‌های اولیه، این دو هواپیما هنگام حرکت روی زمین با یکدیگر برخورد کرده‌اند اما جزئیات دقیق چگونگی وقوع حادثه و میزان خسارات احتمالی هنوز مشخص نیست. بر‌اساس این گزارش، تاکنون اطلاعات رسمی و مستقلی درباره تلفات یا مجروحان احتمالی این حادثه منتشر نشده است و مقام‌های مسئول نیز جزئیات نهائی آن را تأیید نکرده‌اند.