سرویس خارجی-

نیروهای مسلح یمن با پیشروی‌های گسترده در چندین جبهه غربی، مزدوران وابسته به رژیم سعودی را وادار به عقب‌نشینی و فرار به سمت عدن کرده‌اند.

توانمندی‌های میدانی نیروهای انقلابی یمن در سال‌های اخیر نتیجه ترکیبی از عوامل ساختاری و تاکتیکی است که در ادبیات نظامی معاصر تحت عنوان «جنگ نامتقارن پیشرفته» شناخته می‌شود. این نیروها با اتکا به شناخت عمیق از جغرافیا و توپوگرافی پیچیده مناطق کوهستانی و ساحلی، شبکه‌های لجستیکی دشمن را به‌صورت سیستماتیک هدف قرار داده و با استفاده از تاکتیک‌های نفوذ عمیق و محاصره چندلایه، برتری تسلیحاتی و چه بسا برتری عددی طرف مقابل را بی‌اثر کرده‌اند. توسعه توانمندی‌های بومی در حوزه موشک‌های بالستیک و کروز، پهپادهای تهاجمی و سامانه‌های پدافند هوایی، امکان ایجاد بازدارندگی نقطه‌ای و اختلال در برتری هوائی دشمن را فراهم ساخته است، امری که معادله سنتی قدرت هوائی در برابر نیروی زمینی را به‌طور بنیادین تغییر داده است.

از منظر عملیاتی، موفقیت‌های میدانی این نیروها ریشه در انسجام فرماندهی، انعطاف‌پذیری تاکتیکی و بهره‌برداری هوشمندانه از اطلاعات میدانی دارد. در حالی که نیروهای وابسته به ائتلاف سعودی عمدتاً بر مدل‌های کلاسیک جنگ متعارف و پشتیبانی هوائی گسترده متکی بوده‌اند، طرف یمنی با به‌کارگیری استراتژی فرسایش تدریجی، قطع خطوط تأمین و ایجاد تهدید دائمی در عمق مواضع دشمن، هزینه‌های تداوم حضور نظامی را به‌شدت افزایش داده است. این الگو نشان‌دهنده گذار از مقاومت دفاعی به عملیات تهاجمی محدود اما دقیق است که با حفظ ابتکار عمل میدانی، فشار استراتژیک بر حامیان خارجی رژیم سعودی را نیز تشدید می‌کند.

فرار از باب‌المندب و ذوباب

منبع نظامی وابسته به نیروهای مسلح یمن تأیید کرد که عناصر وابسته به رژیم سعودی پس از محاصره شدن در حومه ذوباب و باب‌المندب، مواضع و خطوط لجستیکی خود را رها کرده و به سمت عدن‌گریخته‌اند. این نیروها که پیش‌تر نیز تحت عنوان «بازآرایی مواضع» از فرودگاه ذوباب و منطقه باب‌المندب در غرب تعز عقب نشسته بودند، اکنون بهانه حفاظت از عدن را مطرح کرده‌اند؛ توجیهی که به گفته همین منبع، بیش از هر چیز نشان‌دهنده وحشت آن‌ها از کشته شدن یا اسارت است. نیروهای مسلح یمن اعلام کرده‌اند که معادله محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید را در برابر دشمن سعودی ادامه خواهند داد.

سیطره بر ذوباب و پیشروی در غرب لحج

منابع میدانی گزارش داده‌اند که مواضع گسترده‌ای در ذوباب واقع در تنگه باب‌المندب پس از درگیری‌های شدید با تیپ‌های العمالقه و نیروهای موسوم به «درع الوطن» تحت سیطره نیروهای مسلح یمن درآمده و امن شده است، نیروهایی که گویا از شکل زمینِ منطقه، ارتفاعات، معابر و نقاط کور منطقه به‌خوبی اطلاع دارند و از آن‌ها برای مانور، کمین، دفاع یا پیشروی استفاده می‌کنند. همزمان، جبهه‌های رأس‌العاره و المضاربه در غرب استان لحج شاهد عقب‌نشینی سریع نیروهای العمالقه بوده‌اند. فروپاشی استحکامات و خطوط پشتیبانی این نیروها، آن‌ها را ناچار به فرار به سمت عدن کرده است؛ تحولی که نشان‌دهنده گسترش دامنه پیشروی‌های یمنی‌ها در چند جبهه غربی کشور است. یک منبع نظامی ارشد یمنی نیز اعلام کرد که ارتش یمن بیش از ۳۰۰۰ کیلومتر مربع، عمدتاً رشته کوه‌ها، گلوگاه‌های راهبردی جغرافیایی‌، یک نوار ساحلی استراتژیک و یک فرودگاه را آزاد کرده است.

سرنگونی پنجمین پهپاد سعودی در الجوف

یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، اعلام کرد که یک فروند پهپاد جاسوسی و هجومی متعلق به عربستان در آسمان استان الجوف سرنگون شده است. این پهپاد در حال انجام عملیات خصمانه بود که با سلاح مناسب ساقط شد. این پنجمین پهپاد متجاوزی است که از آغاز دور جدید تجاوزات سعودی توسط نیروهای یمنی سرنگون می‌شود و نشان‌دهنده افزایش توان پدافندی یمن در مقابله با ابزارهای شناسایی و تهاجمی دشمن است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین از مقابله سامانه‌های پدافند هوائی این کشور با شماری از جنگنده‌های متجاوز عربستان خبر داد. نیروهای یمنی با شلیک موشک‌های زمین‌به‌هوا، هواپیماهای سعودی را مجبور به خروج از حریم هوائی کشور کردند. این اقدامات در شرایطی صورت می‌گیرد که رژیم سعودی به اتکای حمایت‌های نظامی و تسلیحاتی قدرت‌های غربی، به‌ویژه آمریکا، همچنان به تجاوز هوائی ادامه می‌دهد، اما توان بازدارندگی یمن در حال تثبیت معادله جدیدی در آسمان است.

هشدار در ریاض و تهدید موشکی یمن

همچنین سازمان دفاع مدنی عربستان از فعال شدن سامانه‌های اعلام خطر زودهنگام در شهر ریاض خبر داد. کاربران فضای مجازی نیز از تلاش پدافند هوائی سعودی برای مقابله با موشک‌های بالستیک یمنی در آسمان پایتخت این کشور گزارش دادند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که رژیم سعودی با وجود برخورداری از پیشرفته‌ترین سامانه‌های دفاعی غربی، نتوانسته است امنیت حتی پایتخت خود را در برابر پاسخ‌های یمن تضمین کند.

آزادی صدها اسیر به دستور رهبر انقلابیون

رئیس کمیته امور اسیران یمن اعلام کرد که صدها اسیر دشمن که در سال‌های گذشته در جبهه‌های نبرد به اسارت درآمده‌اند، به دستور سید عبدالملک بدرالدین الحوثی آزاد می‌شوند. همزمان با این آزادی، جزئیات عفو و موضوعات مرتبط با پرونده اسیران در نشستی خبری تشریح خواهد شد. پیش‌تر نیز ۱۵۹ نفر از افرادی که بدون درگیری سلاح خود را زمین گذاشته و داوطلبانه تسلیم شده بودند، آزاد شده‌اند؛ اقدامی که در تضاد آشکار با سیاست‌های اسارت‌گیری و فشار انسانی رژیم سعودی و حامیانش قرار دارد.

تجاوز هوائی سعودی علیه غیرنظامیان

یحیی سریع اعلام کرد که جنگنده‌های عربستان در ۲۴ ساعت ۷۲ بار زیرساخت‌های غیرنظامی در استان‌های صعده، تعز، لحج و الجوف را بمباران کرده‌اند. این حملات با جنگنده‌های اف-۱۵ از مبدأ پایگاه خمیس مشیط انجام شده و شمار کل حملات هوائی و موشکی سعودی از آغاز دور جدید تجاوز در سوم سپتامبر را به بیش از ۵۰۲۰ مورد رسانده است. همزمان، ارتش عربستان منطقه شعوب در صنعا را بمباران کرده و شهرستان‌های مران و الظاهر در صعده را با موشک هدف قرار داده است. در حمله به شهرستان رازح نیز یک غیرنظامی شهید و سه شهروند زخمی شده‌اند. این حجم از حملات علیه زیرساخت‌های غیرنظامی، در حالی که نیروهای یمنی در جبهه‌های زمینی پیشروی می‌کنند و مزدوران سعودی را به عقب می‌رانند، بار دیگر ماهیت تجاوز رژیم سعودی و حمایت بی‌قیدوشرط قدرت‌های حامی آن را آشکار می‌سازد.