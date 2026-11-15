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کد خبر: ۳۴۲۱۹۳
تاریخ انتشار : ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۹
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رواج عجیب نفرت‌پراکنی و مسلمان‌کشی در هند

در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶، حداقل ۵۴ نفر که اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها مسلمان بوده‌اند در جریان ۳۲۲ مورد جنایت ناشی از نفرت علیه مسلمانان و مسیحیان در سراسر هند جان باخته‌اند.
انجمن حفاظت از حقوق مدنی شاخص‌های خود را درباره جنایات ناشی از نفرت و سخنان نفرت‌انگیز منتشر کرد و ۳۲۲ مورد حادثه را در ۲۴ ایالت و قلمرو اتحادیه در بازه زمانی اول ژانویه (11 دی 1404) تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (8 مهر سال جاری) ثبت کرده است که در جریان آن حداقل ۵۴ نفر کشته شده‌اند که اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها مسلمان بودند. یافته‌ها نشان‌دهنده گسترش دامنه خشونت‌ها با انگیزه مذهبی در هند است، جایی که مسلمانان، همزمان با اوج‌گیری بسیج سیاسی هندو، با حملات گسترده و خصومت فزاینده مواجه هستند و مسیحیان نیز هدف برخی از این حملات بوده‌اند. از مجموع این موارد، مقامات دولتی در ۱۱۹ مورد ـ معادل ۳۷ درصد کل ـ دخیل بوده‌اند. 210 میلیون نفر از جمعیت یک میلیارد و 476 میلیون نفری هند، مسلمان هستند.

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