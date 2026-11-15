کشورهای عربی خلیج‌فارس با نگرانی در انتظار تحقیقات دموکرات‌های کنگره درباره روابط مالی و تجاری پنهان خود با خانواده ترامپ هستند.

به گزارش مهر به نقل از روزنامه آمریکایی واشنگتن پست، کشورهای عربی و پول‌پاشِ حوزه خلیج‌فارس با نگرانی در انتظار موج تحقیقات دموکرات‌ها درباره اتهامات فساد مرتبط با دونالد ترامپ، دولت و خانواده‌اش هستند. دموکرات‌ها که پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنترل کنگره را به دست گرفته‌اند، به عربستان، امارات و قطر هشدار داده‌اند مسیرهای مالی مرتبط با ترامپ از جمله معاملات املاک، سرمایه‌گذاری‌ها و هدیه هواپیمای ۴۰۰ میلیون دلاری قطر را دنبال خواهند کرد و عدم همکاری این کشورها می‌تواند روابطشان با واشنگتن را به خطر بیندازد. سهم ۵۰۰ میلیون دلاری نهاد وابسته به شیخ طحنون بن‌زاید در شرکت رمزارزی ورلد لیبرتی فایننشال که پسران ترامپ تأسیس کرده‌اند، سرمایه‌گذاری دو میلیارد دلاری صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان در شرکت جرد کوشنر و توافق هسته‌ای اخیر با ریاض از محورهای اصلی این بررسی‌هاست.