نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، با تصویب پیشنهادی جدید، برای هرگونه همکاری با شبکه‌ها و رسانه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان وابسته به کارگزاران خارجی، مجازات تعیین کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی وبیناری روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ مجلس با پیشنهاد الحاقی میثم ظهوریان، نماینده مشهد، برای افزودن‌بندی به ماده ۱۲ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان موافقت کردند.

بر این اساس، طبق این مصوبه، هرگونه تعامل، همکاری، مشارکت و ارائه خدمات فنی، تبادل مالی و تجاری یا تولید و پذیرش تبلیغات کالا و خدمات برای شبکه‌ها و رسانه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان وابسته به کارگزار بیگانه در صورتی که مصداق مجازات شدیدتری نباشد، موجب شش ماه تا ۵ سال محرومیت از خدمات اجتماعی و جزای نقدی درجه سه خواهد بود.

در ادامه این جلسه، اصلاحات مربوط به مواد ۱۳ و ۱۴ این طرح نیز به تصویب رسید.

بر اساس ماده ۱۳؛ چنانچه شخصی به صورت عمدی اطلاعات خلاف واقع مؤثر در موضوع این قانون را در سامانه ثبت کند، به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه شش محکوم می‌شود. در صورتی که براساس اطلاعات خلاف واقع، مجوزی از سوی دستگاه‌ها و سایر مراجع مربوط درخصوص فعالیت‌های موضوع این قانون صادر شده باشد، مجوز صادره لغو و در صورت تحصیل هرگونه‌ عایدی ناشی از این فعالیت به پرداخت جزای نقدی معادل پنج برابر میزان عایدی محکوم می‌شود. بر اساس ماده ۱۴؛ در صورتی که هر یک از جرائم موضوع این قانون در ارتباط با دولت‌های سطح یک ارتکاب یابد، مجازات مقرر به میزان ۲ درجه و در مورد دولت‌های سطح ۲، یک درجه تشدید می‌شود.

خانم سخنگو لطفاً سخن نگو!

روح‌الله لک علی‌آبادی، نماینده دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی و نائب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه علنی مجلس با انتقاد از اظهارات برخی مسئولان درباره بنزین و ایجاد نگرانی در جامعه تصریح کرد: ما نمی‌دانیم با این آشناهای جاهل چه‌کار کنیم که با تصمیم‌های خلق‌الساعه مردم را آزار می‌دهند. بعضی از مسئولین اگر کار نکنند مردم راحت‌تر هستند، اگر حرف نزنند مملکت آرام‌ترند.

مردم با سیلی صورتشان را سرخ می‌کنند

وی گفت: خانم سخنگو لطفاً سخن نگو، آقای سقاب حرف نزن، چرا روی اعصاب مردم راه می‌روید؟ اگر حرف حسابی برای گفتن ندارید؛ خب حداقل سکوت کنید. تورم پدر مردم را درآورده است، از گوشت و مرغ و دارو گرفته تا الان داستان بنزین؛ چرا یک عده نمی‌دانند که مردم با سیلی صورتشان را سرخ می‌کنند. لک علی‌آبادی ضمن انتقاد به دولت مطرح کرد: آقای دولت؛ اگر می‌خواهید به فکر سوخت باشید اگر می‌خواهید مشکل بنزین را حل کنید، جلوی قاچاقچیان را بگیرید. خودروهای داخلی را درست کنید، جلوی مافیا را بگیرید. نائب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس ادامه داد: چرا هروقت ما می‌خواهیم یک جراحی اقتصادی کنیم همیشه به سمت مردم غش می‌کنیم؟! برای هر جراحی اقتصادی، گوشت مردم قربانی می‌شود. چطور ۳۰ میلیون لیتر بنزین قاچاق می‌شود؟ ولی شما خبر ندارید! اگر نمی‌توانید جلوی قاچاق را بگیرید، همین مردمی که کف خیابان حضور دارند، می‌توانند جلوی این قاچاقچی‌ها را بگیرند.

وی خاطر نشان کرد: با بنزین بازی نکنید، این بنزین مملکت را به آتش می‌‌کشد، چرا نمی‌فهمید؟ کالابرگ مردم را که قطع می‌کنید، حقوق مردم را که کم کردید، قیمت آب و برق را که زیاد کردید، سفره مردم هم کوچک شده است، این هم قشقرق بنزین؛ دست از گلوی مردم برداریم؛ بگذاریم مردم نفس بکشند. آخر این مردم باید چیکار می‌کردند که نکردند. بعد از یک سال که شبانه‌روز کف خیابان بودند این به جای تشکر است؟

نماینده درود و ازنا خطاب به رئیس‌جمهور گفت: آقای رئیس‌جمهور؛ خریدن ماشین برای مردم یک آرزو شده و خرید مسکن برای مردم محال شده است، رفتن به یک مسافرت با خانواده‌شان در دلشان مانده است. آن وقت آقای سقاب می‌گوید «اگر می‌خواهید مسافرت بروید از سه ماه قبل برنامه‌ریزی کنید» با این گرانی‌ها مردم برای هفته بعدشان هم نمی‌توانند برنامه‌ریزی کنند؛ اصلاً با چه پولی مسافرت بروند. دل خوش سیری چند!

اظهارنظرهای متعدد دولتمردان درباره بنزین موجب تشنج در جامعه می‌شود

مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشخص نیست سخنگوی دولت چه کسی است، اظهار کرد: در حال حاضر هر یک از مسئولان دولت درباره مسائل مختلف اظهارنظر می‌کنند، در حالی که باید مشخص باشد مرجع رسمی اطلاع‌رسانی دولت چه کسی است.

وی با اشاره به مواضع متفاوت مسئولان درباره موضوع بنزین افزود: در همین موضوع اخیر شاهد بودیم که افراد مختلف دیدگاه‌های متفاوتی مطرح کردند؛ به‌عنوان مثال، قائم‌پناه اظهاراتی داشت که این‌گونه در جامعه منعکس شد که افراد در صورت مصرف بیش از

۱۶۰ لیتر بنزین، باید مابقی نیاز خود را با نرخ ۱۱۰ هزار تومان تأمین کنند.

لاهوتی ادامه داد: از سوی دیگر، سقاب اصفهانی نیز اظهارات دیگری مطرح کرد که حتی این برداشت را در جامعه به وجود آورد که اگر فردی قصد سفر به مشهد را داشته باشد، در طول مسیر اجازه ندارد پنج کیلومتر بیشتر از مسیر تعیین‌شده حرکت کند.

این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه چنین اظهارنظرهایی فضای جامعه را ملتهب می‌کند، تصریح کرد: واقعیت این است که آمریکایی‌ها به دنبال برهم زدن فضای روانی جامعه ما هستند و وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز به‌صورت مستمر این موضوع را دنبال می‌کند؛ بنابراین نباید با اظهارنظرهای متعدد و بعضاً متفاوت، خودمان نیز به این فضای روانی دامن بزنیم.

یک فوریت طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات تصویب شد

خبر دیگر اینکه، در جلسه علنی امروز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه مجلس شورای اسلامی، یک فوریت طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب 03/06/1363 و قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات مصوب 29/02/1362 بررسی شد.

نمایندگان با ۱۹۲ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۷ نماینده حاضر در جلسه، با یک فوریت این طرح موافقت کردند.