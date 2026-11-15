سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ خبرنگاری که پرسید آیا شما نگرانی ندارید موضوع ایران بحث رایزنی بین سه قدرت جهانی باشد، گفت: اینکه سه قدرت جهانی بخواهند درباره یک قدرت جهانی دیگر گفت‌وگو کنند، امر عجیبی نیست.

اسماعیل بقائی، سخنگوی دستگاه دیپلماسی روز یکشنبه (۲۴ آبان ماه) در نشست هفتگی با خبرنگاران به تشریح آخرین تحولات در حوزه سیاست خارجی پرداخت و به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد.

چین و روسیه شرکای راهبردی ما هستند

بقائی درباره نشست روسیه، چین و آمریکا در شن‌جن چین که سؤال خبرنگاری بود و اینکه آیا شما نگرانی ندارید موضوع ایران بحث رایزنی بین سه قدرت جهانی باشد و با توجه به روابط ایران با چین و روسیه آیا رایزنی با طرفین برای استفاده از فرصت برای ایران انجام شده است، اظهار داشت: اینکه سه قدرت جهانی بخواهند درباره یک قدرت جهانی دیگر گفت‌وگو کنند، امر عجیبی نیست.

وی ادامه داد: ما با روسیه و چین در تماس نزدیک هستیم و این دو کشور شرکای راهبردی ما هستند. مواضع ما را به خوبی می‌دانند و دو کشوری هستند که با رویکرد یکجانبه‌گرایانه و ‌ستیزه‌جویانه آمریکا مخالفند و به خوبی می‌دانند آنچه در منطقه ما در حال وقوع است نتیجه اقدامات غیرقانونی و ماجراجویانه آمریکاست.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: قطعاً در هر تعاملی خواستار پاسخگویی آمریکا خواهند شد.

هم با روسیه و هم با چین در تماس نزدیک هستیم

این دیپلمات ارشد ایرانی با تأکید بر تداوم مشورت‌های دوجانبه و منطقه‌ای با پکن و مسکو بیان کرد: رایزنی ما با روسیه و چین به صورت مستمر ادامه دارد و هم تلفنی و هم از طریق سفارتخانه‌ها مرتباً رایزنی و مشورت درخصوص موضوعات دوجانبه و منطقه داریم.

موضوع مذاکره مستقیم یا غیرمستقیم

بحثی کاملاً حاشیه‌ای است

بقائی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اخباری منتشر شده که طرف‌های روسی و احیاناً چینی در مذاکره با طرف‌های ایرانی به آن‌ها توصیه کرده‌اند که ایران مستقیماً با آمریکا وارد گفت‌وگو شود و آیا این روایت را تأیید می‌کنید و ایران چه شرط یا شروطی برای مذاکره مستقیم با آمریکا دارد، گفت: مسئله ما بحث مستقیم و غیرمستقیم نیست و این‌ها بحث‌های کاملاً حاشیه‌ای است.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: مسئله اصلی، وجود جدیت و اراده در پیشبرد دیپلماسی در معنای متعارف آن است. دیپلماسی به معنای به‌رسمیت‌شناختن حقوق و منافع طرف مقابل و پرهیز از این است که شما بخواهید یک‌طرفه فقط امتیاز بگیرید و طرف مقابل را بدون امتیاز رها کنید. موضوع این است و بقیه مسائلی که مطرح می‌شود، عمدتاً گمانه‌زنی رسانه‌ای است درباره اینکه فلان کشورها از ایران چه خواسته‌اند یا نخواسته‌اند و به نظرم باید اصل را مدنظر قرار

داد.

هیچ ضربه‌ای را بی‌پاسخ نمی‌گذاریم

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فونیکس چین درباره پاسخ امروز سپاه به پایگاه‌های آمریکا در بحرین اظهار داشت: هیچ ضربه‌ای را بی‌پاسخ نمی‌گذاریم و هیچ تعرض آمریکا بی‌پاسخ نخواهد بود. این موضوع را در عمل اثبات کرده‌ایم و در آینده نیز به همین نحو، به شیوه و روشی که نیروهای نظامی مقتدر ایران تشخیص دهند، اقدام خواهیم کرد.

اُف بر کسانی که واقعاً جنایت کرده‌اند

و اکنون در مخفیگاه‌های خود پنهان شده‌اند

این دیپلمات ارشد ایرانی در پاسخ به سؤالی درباره اهانت‌های مقامات آمریکایی علیه ملت ایران گفت: حرف اف که استفاده کردند ما هم با ضمه الف داریم؛ «اُف» بر کسانی که واقعاً جنایت کرده‌اند و اکنون در مخفیگاه‌های خود پنهان شده‌اند و به زمین و زمان فحش می‌دهند و این‌ها همان کسانی هستند که بارها مدعی پیروزی شدند.

سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: تروریسم فقط یک کلمه یا یک حرف نیست، بلکه تروریسم اقدامی است که آمریکایی‌ها در طول این ۵۰ تا ۶۰ سال، نه‌فقط علیه ایران، بلکه علیه منطقه ما مرتکب شده‌اند.

بقائی ادامه داد: آمریکا باید نزد افکار عمومی جهان و افکار عمومی خود درباره جنایاتی که در میناب و لامرد اتفاق افتاد و مرتباً از پاسخگویی درباره آن‌ها طفره می‌رود، پاسخگو باشد.

وی گفت: اینکه اکنون دچار ترس و نگرانی شده‌اند، ناشی از اقدامات خودشان است و ناشی از این است که وجدان جهانی و وجدان انسانی اقدامات آن‌ها را مردود می‌داند. در واقع، این ترسی است که خودشان برای خود ایجاد کرده‌اند، زیرا از شنیع بودن، غیرقانونی بودن و غیراخلاقی بودن جنایاتی که علیه مردم ایران مرتکب شده‌اند، آگاه هستند.

درباره خروج ایران از NPT

باید نهادهای ذی‌ربط تصمیم بگیرند

بقائی درباره عضویت ایران در معاهده منع اشاعه گفت: در مورد موضوع معاهده NPT، این موضوع باید در نهادهای ذی‌ربط و بر اساس فرآیندهای قانونی مربوطه درباره آن تصمیم‌گیری شود و مادامی که عضو معاهده NPT هستیم، به تعهدات مندرج در آن نیز پایبند خواهیم بود.

آژانس بر روش پیشین خود

یعنی گزارش‌دهی یکسویه علیه ایران پافشاری می‌کند

این دیپلمات ارشد ایرانی در ادامه و در پاسخ به سؤالی درباره گزارش اخیر رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بحث خروج از معاهده ان.پی.تی بیان کرد: آژانس دچار یک مشکل ساختاری است و اولین بار نیست که گزارش‌های آن سر از رسانه‌های غربی درمی‌آورد. این نقصی است که آژانس باید با آن برخورد کند، البته اگر اراده‌ای برای این کار وجود داشته باشد و به نظر می‌رسد که این امر تعمدی

است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه داد: آژانس تحت تأثیر رویکردهای جانبدارانه برخی از مدیران آن و تحت نفوذ آمریکا و برخی کشورهای اروپایی بر همان روش پیشین خودش پافشاری می‌کند، یعنی گزارش‌دهی یک‌سویه علیه ایران و درخصوص برنامه هسته‌ای کشورمان که این هم به اعتبار آژانس به عنوان نهاد صلاحیت‌دار بین‌المللی درخصوص موضوع هسته‌ای لطمه زده و هم مسئولیت آژانس را در پی خواهد

داشت.

در این مدت هیچ بحثی در مورد جزئیات مرتبط

با موضوع هسته‌ای نداشتیم

این دیپلمات ارشد ایرانی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا احتمال هست که ایران تعلیق موقت غنی‌سازی اورانیوم یا کاهش سطح آن را بپذیرد، گفت: خیر، الان در آن مرحله نیستیم و در این مدت هیچ بحثی درخصوص جزئیات مرتبط با موضوع هسته‌ای نداشته و نداریم.

ایران از حق خود برای استفاده صلح‌آمیز

از انرژی هسته‌ای نمی‌گذرد

خبرنگاری پرسید که آیا آمریکا از پیشنهاداتش طرحی برای وادار کردن ایران به چشم‌پوشی از برنامه هسته‌ای‌اش مطرح کرده است که بقائی گفت: سیاست اعلامی آمریکا از ابتدا جهت‌گیری‌اش این بوده که ایران از حق خود برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای کوتاه بیاید. وی افزود: ایران طرفی نیست که از حق بنیادین، حاکمیتی و حقی که طبق معاهده منع اشاعه وجود دارد، بگذرد.

ایران و عراق همسایگان دائمی یکدیگر خواهند بود

این دیپلمات ارشد ایرانی درخصوص دیدار رؤسای جمهور ایران و عراق در حاشیه نشست آنتالیا که سؤال خبرنگار العهد بود، بیان کرد: در هر تماس و گفت‌وگویی بین مقام‌های ایران و عراق، در مورد همه موضوعاتی که به عنوان منافع مشترک و متقابل دو کشور و یا نگرانی‌های مشترک دو کشور مطرح است، بحث می‌شود؛ از جمله درخصوص امنیت مرز و روابط اقتصادی و تجاری دو کشور و تداوم روابط دوستانه دو ملت بزرگ ایران و عراق، علی‌رغم فشارهایی که از سوی آمریکا و دیگران وجود دارد.

دوستی ایران و عراق باید

در شرایط فشارهای آمریکا اثبات شود

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به درک مشترک مقامات تهران و بغداد خاطرنشان کرد: این تداوم روابط به خاطر این است که رهبران دو کشور به خوبی از تاریخچه روابط آگاه هستند و وقوف دارند نسبت به این وضعیت که ایران و عراق همسایگان دائمی یکدیگر خواهند بود و دوستی همسایگان دائمی در شرایط فشارهای آمریکا و چنین مواردی باید اثبات شود.

وی همچنین درباره گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اعمال فشار آمریکا به عراق افزود: کشورهای منطقه به خوبی نسبت به اهمیت حفظ حسن همجواری آگاه هستند و می‌دانند مداخلات آمریکا در منطقه جز تفرقه و فتنه چیزی به ارمغان نیاورده است و ما مصمم هستیم در تعامل با کشورهای همسایه مسائل مرزی را حل و فصل کنیم.

آمریکا مسبب خصومت تاریخی با ایرانیان

و آغازگر تجاوز نظامی

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در واکنش به جدیدترین اظهارات مقام‌های آمریکایی که ضمن کتمان مسئولیت خود در شروع جنگ غیرقانونی علیه ایران، آغاز جنگ را به ایران نسبت داده‌اند، در پیامی نوشت: مقامات آمریکایی اکنون برای فرار از مسئولیت پیامدهای فاجعه‌بار انسانی، اقتصادی و ژئوپولیتیک ناشی از تجاوز نظامی علیه ایران، گزاره جدیدی ابداع کرده‌اند: «آمریکا جنگ با ایران را آغاز نکرده است، بلکه ایرانیان با انقلاب ۱۳۵۷ آغازکننده جنگ

بودند!»

وی افزود: بی‌شک، این فریبکاری آن‌قدر واضح و آشکار است که هر عقل سلیمی حتی برای یک لحظه در رد آن درنگ نمی‌کند؛ انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ برای احیای استقلال و آزادی و کرامت انسانی ایرانیان بود و البته خاطره تلخ مداخلات آمریکا، به‌ویژه کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، در آن زمان نیز مثل امروز در اذهان مردم ایران تازه بود.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در همین رابطه در شبکه ایکس نوشت: تجاوز نظامی تعریف روشنی دارد و مقامات آمریکایی هر چقدر دست ‌و پا بزنند، نمی‌توانند این واقعیت را در ذهن مردم آمریکا و جهان کمرنگ کنند که این آمریکا بود که دو بار در عرض کمتر از ۹ ماه، در میانه مذاکرات دیپلماتیک، با تجاوز نظامی بی‌دلیل علیه ایران، رهبر معظم انقلاب و مقام‌های ارشد ایران را ترور کرد، کودکان و زنان ما را به خاک و خون کشید و زیرساخت‌های حیاتی ما را تخریب کرد.

بقائی عنوان کرد: حال که هیئت حاکمه آمریکا با بن‌بست نظامی، سیاسی و اخلاقی رو‌به‌رو شده است، می‌کوشد هم مسئولیت آغاز جنگ را انکار کند و هم ناکامی در تحقق اهدافش را پشت روایت پیروزی پنهان سازد.

این دیپلمات ارشد ایرانی گفت: این در حالی است که مقامات آمریکایی در بالاترین سطوح اعتراف کرده‌اند که جنگ علیه ایران عامل اصلی شکست انتخاباتی آن‌ها بوده است.

به گزارش فارس، وی اضافه کرد: اما اگر منظور مقامات آمریکایی از آغاز منازعه، ریشه‌های تاریخی خصومت است، بهتر است تاریخ را از جایی دورتر ورق بزنند. آمریکا نمی‌تواند با عقب بردن تاریخ یا تغییر تعریف جنگ، مسئولیت تصمیم خود برای تجاوز نظامی در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ را انکار کند. وی افزود: آمریکا هم مسبب خصومت تاریخی با ایرانیان بوده و هم آغازگر تجاوز نظامی علیه ایران.