رئیس‌ مجلس شورای اسلامی گفت: تورم، بیکاری و نوسانات قیمت، مسائلی نیستند که با سخنرانی یا بخشنامه حل شوند. چند نرخی بودن یک کالای مشابه به هیچ وجه به تورم ارتباطی ندارد و ناشی از عدم نظارت بر بازار است. اینجانب قبلاً هم عرض کرده بودم که دستگاه‌های متولی موظفند این شرایط بازار را با نظارت و طرح‌های ضربتی اصلاح کنند.

محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه (۲۴ آبان ماه) طی نطق پیش از دستور اظهار داشت: این ایام مصادف بود با سالروز شهادت سرلشکر شهید حسن طهرانی مقدم و جمعی از نیروهای جان بر کف نیروی هوافضای سپاه، که به روز ملی هوافضا نامگذاری شده است. این روز را به همه‌ همرزمان خودم که روزی توفیق همسنگری با ایشان را داشتم، فرماندهان و خانواده‌های معزز شهدای این نیروی تاریخ‌ساز تبریک عرض می‌کنم.

رونمایی از شهر جدید موشکی فراتر از یک دستاورد فنی و دفاعی

نمادی از تغییر معادلات راهبردی در منطقه است

وی ادامه داد: در همین ایام شاهد رونمایی از یک شهر جدید موشکی نیز بودیم. این دستاورد ارزشمند که در حین جنگ و زیر آتش دشمن ایجاد شده، فراتر از یک دستاورد فنی و دفاعی، بلکه نمادی از تغییر معادلات راهبردی در منطقه است.

رئیس‌مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امروز نیروی هوافضا، ترکیبی‌ست از تجربه‌ جوانان دهه‌ ۴۰ با ایمان جوانان دهه‌های ۶۰ و ۷۰؛ سازمانی که با تکیه بر سنت‌ الهی و شعار «وَلَکنَّ اللهَ رَمی»، ناممکن‌ها را ممکن کرده و خواب را از چشمان رژیم سفاک صهیونیستی ربوده و به مردم مقاوم ایران و ملت‌های آزاده‌ منطقه و جهان بخصوص کودکان مظلوم فلسطینی، امید و عزت بخشیده است.

برای ما مهم نیست آمریکا می‌خواهد جنگ کند یا مذاکره

وی افزود: در سایه‌ دستاوردها و مجاهدت‌های این نیرو و همه‌ نیروهای مسلح کشورمان، همان‌طور که قبلاً تأکید کرده‌ام در وضعیت «نه جنگ، نه صلح» نخواهیم ماند و برای ما اصلاً مهم نیست که آمریکا می‌خواهد مذاکره کند یا جنگ؛ اگر ۷ شرط منطقی ما که نتیجه‌ مجاهدت‌های ملت ایران است را بپذیرند، مسیر توافق باز است اما اگر این‌بار آمریکایی‌ها خطایی کنند، جغرافیای نبرد را توان و اراده‌ نیروهای مسلح ایران تعیین خواهد کرد، نه خواست و اراده‌ آن‌ها و دود جنگ جدید به چشم خیلی‌ها خواهد رفت.

به ‌جای توهین به ملت‌های بزرگ

به شکست‌های استراتژیک در خلیج‌فارس بیندیشید

قالیباف گفت: البته اظهارات سخیف و ادبیات غیراخلاقی وزیر خزانه‌داری آمریکا، نشان‌دهنده‌ استیصال عمیق آنان در مواجهه با اقتدار جمهوری اسلامی است. کسی که به‌دلیل ترس از سایه‌ تهدیدها، از خانه‌ خود به پناهگاه‌های نظامی‌گریخته، بهتر است به‌جای توهین به ملت‌های بزرگ، به شکست‌های استراتژیکش در خلیج‌فارس بیاندیشد.

اصلی‌ترین نبرد ما در کنار میدان نظامی، میدان تولید و معیشت مردم است

وی بیان داشت: همان‌طور که پیش از این نیز تأکید کرده بودم، اصلی‌ترین نبرد ما در کنار میدان نظامی، میدان تولید و معیشت مردم است. تورم، بیکاری و نوسانات قیمت، مسائلی نیستند که با سخنرانی یا بخشنامه حل شوند. حفاظت تمام‌عیار از سفره‌ مردمی که بیش از ۸ ماه مقابل یکی از بزرگ‌ترین جنگ‌های تاریخ مقاومت کرده‌اند، کمترین و بدیهی‌ترین وظیفه‌ همه‌ ما مسئولان‌ است.

چند نرخی بودن یک کالای مشابه به هیچ وجه به تورم ارتباطی ندارد

قالیباف افزود: اگر گاهی به‌دلیل تورم، افزایش قیمت یک‌کالا اجتناب ناپذیر است، چند نرخی بودن یک کالای مشابه به هیچ وجه به تورم ارتباطی ندارد و ناشی از عدم نظارت بر بازار است. اینجانب قبلاً هم عرض کرده بودم که دستگاه‌های متولی موظفند این شرایط بازار را با نظارت و طرح‌های ضربتی اصلاح کنند. در این زمینه از کمیسیون‌های صنعت و معدن، حقوقی و قضائی و اقتصادی می‌خواهم گزارش نظارتی را برای ارائه به محضر مردم عزیز درباره معرفی مقصران عدم نظارت بر قیمت‌ها و بازار آماده و ارائه کنند.

به گزارش مشرق، رئیس‌مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اخیراً برخی اظهارنظرهای مکرر پیرامون مسئله‌ بنزین باعث ایجاد نگرانی در میان مردم شده است، بنزین و ناترازی انرژی، یک موضوع فنی و ملی‌ست که با خرد جمعی، کار کارشناسی، رسیدن به تصمیمات بهینه و قطعی و همراهی مردم حل می‌شود. البته هر تصمیمی در این زمینه باید با اقناع افکار عمومی و به‌گونه‌ای باشد که کمترین فشار را بر مردم شریفمان وارد کند و لازم است متولیان این حوزه، حساسیت و اهمیت این موضوع را بیش از دیگران درک کنند و از مواضع و اظهارنظرهای مداوم جداً پرهیز کنند.