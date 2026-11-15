در اولین ساعات بامداد روز دویست و شصت‌ و یکم جنگ گزارش‌هایی درباره شنیده ‌شدن صداهای انفجار در محدوده بندر کنگ در هرمزگان منتشر شد. خبرگزاری‌های رسمی شنیده‌شدن صداهای انفجار در این منطقه را تأیید کردند اما درباره منشأ صدا خبری منتشر نکردند. هرچند که منابع غیررسمی از حمله دشمن آمریکایی-صهیونی به این منطقه خبر دادند.

ظاهراً اخبار حمله دشمن چندان خالی از واقعیت نبود چون نیروهای مسلح ایران به‌سرعت و بدون فوت وقت پاسخ تجاوز دشمن را دادند و این بار صدای انفجار از بحرین بلند شد. روابط عمومی سپاه پاسداران با انتشار اطلاعیه‌ای خطاب به ملت ایران اعلام کرد: «در دومین مرحله از پاسخ قاطع و کوبنده به تجاوز آشکار ارتش ایالات متحده، رادار سایت پدافندی آمریکا در پایگاه بالگردی الرفاع بحرین با شش فروند پهپاد نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هدف قرار گرفت. اصابت دقیق و موفق این پهپادها در مناطق مختلف بحرین شنیده شد و بار دیگر توانمندی عملیاتی سپاه را به رخ کشید.»

در روز دویست و شصت‌ویکم جنگ هم مانند روزهای گذشته اخبار برخورد کشتی‌ها با مین‌های دریایی و انفجار آنها منتشر شد. در همان اولین ساعات روز گذشته طبق اطلاعیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دو فروند نفتکش متخلف که با سامانه‌های ناوبری و شناسایی خودکار خاموش، به‌طور مخفیانه سعی در تردد از مسیر غیرمجاز تنگه هرمز را داشتند پس از برخورد با مین‌های دریایی منفجر و دچار آتش‌سوزی شدید شدند. پس از انفجار این دو نفتکش، دو فروند نفتکش دیگر که قصد عبور مخفیانه را داشتند به اخطارهای مرکز کنترل تردد نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز تمکین کرده و به سمت آب‌های خلیج فارس برگشتند.

ظهر روز گذشته نیز سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از دریافت گزارشی درباره هدف قرار گرفتن یک نفتکش هنگام عبور از آب‌های خلیج فارس و پیش از ورود این شناور به تنگه هرمز خبر داد.

عوارض عبور از تنگه هرمز؛

واقعیتی که دارند با آن کنار می‌آیند

اراده و عملیات مقتدرانه ایران در تنگه هرمز، مقامات، کارشناسان و تحلیل‌گران خارجی را رفته‌رفته به این نتیجه می‌رساند که اخذ عوارض عبور از تنگه توسط ایران چندان هم ناخوشایند نیست. تازه‌ترین نمونه مربوط به آنتونی بلینکن، وزیر خارجه سابق آمریکا در دولت بایدن است.

بلینکن در یک سخنرانی با اشاره به حماقت ترامپ در جنگ با ایران و تأثیر آن بر تنگه هرمز، گفت این آبراه پیش از آغاز جنگ با مشکلی مواجه نبود، اما اکنون به مسئله‌ای تبدیل شده است که باید برای آن راه‌حلی پیدا شود.

بلینکن تأکید کرد که حل‌وفصل بحران تنگه هرمز تقریباً به‌طور قطع مستلزم اعطای نوعی امتیاز به ایران خواهد بود. وی با اشاره به احتمال شکل‌گیری سازوکاری برای دریافت عوارض عبور از تنگه هرمز گفت: «تمایلی ندارم که مجبور به پذیرش چنین وضعیتی شویم، اما شاید واقعیت همین باشد؛ نوعی عوارض عبور که نام عوارض بر آن گذاشته نمی‌شود.»

یک فعال رسانه‌ای آمریکایی نیز آمریکا را ناچار به پذیرش شروط ایران دانست و نوشت: «آمریکا همین حالا هم شکست خورده است. آنچه هنوز روشن نیست، جزئیات دقیق این شکست است: آیا شروط طرف پیروز شامل تسلط بر خلیج فارس هم می‌شود، یا آمریکا می‌تواند با حفظ آزادی کشتیرانی دست‌کم آبرو و وجهه خود را حفظ کند؟ این جنگ تا زمانی ادامه خواهد داشت که پاسخ این پرسش روشن شود. اما صرف‌نظر از اینکه پاسخ چه باشد، جنگ با تحمیل بخش عمده شروط طرف پیروز از سوی ایران به پایان خواهد

رسید.»

خودکشی یک ابرقدرت

در این روزها نه فقط تحلیل‌گران و فعالان رسانه‌ای کمتر شناخته‌شده که حتی استادان شناخته‌شده آمریکایی نیز به شکست آمریکا در جنگ اعتراف کرده‌اند. اظهارات آنها بارها در گزارش‌های جنگ روزنامه کیهان منتشر شده است و حالا نوبت به تیموتی اسنایدر، مورخ برجسته آمریکایی و استاد دانشگاه ییل رسیده است.

اسنایدر در یک گفت‌وگوی اینترنتی در حالی که تمایل نداشت ایران را به‌عنوان یک قدرت برتر منطقه‌ای خطاب کند با صراحت از شکست آمریکا ظرف چند روز گفت: «جنگ ایران نشانه یک مشکل عمیق‌تر است؛ ما ظرف چند روز به شکلی تحقیرآمیز در جنگ با یک قدرت میانی شکست خوردیم و بعد نتوانستیم خودمان را بیرون بکشیم.»

او اقدام دولت آمریکا در حمله به ایران را یک «خودکشی» لقب داد و گفت: «تعبیر «خودکشی یک ابرقدرت» کاملاً موجه است؛ چون جنگ ایران دقیقاً همان چیزی است که به نظر می‌رسد. اوضاع واقعاً به همان بدی است که به نظر می‌رسد.»

در ادامه اظهارات چهره‌های آمریکایی درباره توان ایران و گرفتاری آمریکا در جنگ؛ لری جانسون، افسر سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) پای اروپا را هم به میان کشید و با توجه به قدرت موشکی ایران مدعی شد حتی مقامات اروپایی نیز مجبور به تغییر محاسبات خود شده‌اند: «توان موشکی ایران، محاسبات امنیتی آمریکا و اروپا را برهم زده است.»

جانسون شلیک موشک‌های ایران به پایگاه دیگو گارسیا در جریان جنگ رمضان را یک شوک اطلاعاتی به آمریکا خواند و گفت: «پایگاه‌های غربی در صورت مشارکت در حمله به ایران، دیگر از تیررس موشک‌های ایرانی در امان نخواهند بود. اروپا باید این تهدید را بسیار جدی بگیرد»

لازم به یادآوری است در جریان ۴۰ روز ابتدای جنگ، ایران پایگاه دیگو گارسیا را که مورد استفاده ارتش تروریستی آمریکا بود هدف قرار داد. این پایگاه در فاصله حدود ۴۰۰۰ کیلومتری ایران بود و نشان می‌داد موشک‌های ایران، قادر به پیمایش مسافتی دست‌کم دو برابر ارزیابی دشمنان است. ارتش تروریستی آمریکا آن زمان مدعی شد توانسته موشک‌های ایران را رهگیری کند.

زمان ترک اسرائیل فرا رسیده است

عرصه بر جنگ‌طلبان آمریکایی و اسرائیلی آن‌قدر تنگ شده که به جان هم افتاده‌اند و یکدیگر را سرزنش می‌کنند. روز گذشته ایهود اولمرت نخست‌وزیر اسبق رژیم صهیونیستی به سرزنش ترامپ پرداخت و گفت او به هشدارها بی‌توجهی کرده و محاسباتش غلط از آب درآمده است. اولمرت بدون اشاره به نقش رژیم صهیونیستی و ارزیابی‌های اشتباه مقامات این رژیم از جنگ با ایران سعی کرد همه تقصیرها را به گردن ترامپ بیندازد و گفت: «به ترامپ درباره بسته شدن تنگه هرمز هشدار داده بودند؛ اما او تصور می‌کرد با حذف رهبران ایران، دیگر کسی برای صدور چنین دستوری باقی نمی‌ماند!»

نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی در سخنانش ناخواسته به قدرت و بزرگی ایران نیز اعتراف کرد: «وقتی علیه یک امپراتوری بزرگ با ۹۰ میلیون جمعیت عملیات نظامی آغاز می‌کنید، باید برای «فردای حمله» برنامه داشته باشید؛ اما ظاهراً آمریکایی‌ها هیچ راهبردی نداشتند.»

رژیم صهیونیستی در جنگ با ایران اگر نگوییم بیشتر از آمریکا، دست‌کم به همان اندازه شکست خورده است. آنها علاوه بر ناکامی در دستیابی به اهدافشان در حمله ایران؛ روزهای سختی را نیز در داخل اراضی اشغالی تجربه می‌کنند. شکاف و ازهم‌پاشیدگی سیاسی و اجتماعی در درون رژیم صهیونیستی چیزی نیست که این روزها بشود بر آن سرپوش گذاشت و یا آن را نادیده گرفت.

این وضعیت علاوه بر محافل سیاسی در آثار دانشگاهی چهره‌های صهیونیستی نیز بازتاب پیدا کرده است. عوز الموگ، جامعه‌شناس و پژوهشگر رژیم صهیونیستی، در کتاب جدید خود با عنوان «سرزمین گمشده؛ آیا زمان ترک اسرائیل فرارسیده است؟» با طرح این پرسش که آیا ماندن در سرزمین‌های اشغالی همچنان انتخابی منطقی و اخلاقی است، به این نتیجه رسیده که اسرائیلی‌ها باید گزینه مهاجرت را جدی بگیرند؛ توصیه‌ای که او آن را نه از سر یافتن آرمان‌شهری در خارج، بلکه حاصل انباشت بحران‌های سیاسی، اجتماعی و امنیتی می‌داند.

رسانه عبری «والانیوز» در گزارشی درباره کتاب جدید الموگ نوشت که این استاد بازنشسته دانشگاه حیفا، در اثری ۱۲۳ صفحه‌ای و در ۱۵ فصل، تصویری انتقادی و تکان‌دهنده از تحولات رژیم صهیونیستی ارائه کرده و پاسخ صریح او به پرسش اصلی «آیا زمان ترک اسرائیل فرا رسیده است؟» در کتاب، «بله» است؛ بله، اسرائیل اکنون در نقطه بی‌بازگشت قرار دارد و زمان بررسی جدی ترک اسرائیل فرا رسیده

است.

صهیونیست‌ها فکر می‌کردند با حمله به ایران برای خود امنیت به ارمغان می‌آورند اما حالا ظاهراً نتیجه کاملاً برعکس شده. حماقت آنها در حمله به ایران نه‌تنها منجر به سرنگونی و فروپاشی ایران نشد بلکه ایران را در موقعیتی قدرتمندتر از گذشته قرار داد و حالا این رژیم جعلی اسرائیل است که باید فکری به حال فروپاشی خود از درون کند. فکری عوز الموگ آن را خیلی صریح خطاب به اشغالگران صهیونیست بیان کرده است: «زمان ترک اسرائیل فرارسیده است.»