رادار سایت پدافندی آمریکا در پایگاه بالگردی الرفاع بحرین هدف قرار گرفت

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: رادار سایت پدافندی آمریکا در پایگاه بالگردی الرفاع بحرین با شش فروند پهپاد مورد هدف قرار گرفت.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: ملت شریف و همیشه در صحنه ایران؛ در دومین مرحله از پاسخ قاطع و کوبنده به تجاوز آشکار ارتش ایالات متحده، رادار سایت پدافندی آمریکا در پایگاه بالگردی الرفاع بحرین با شش فروند پهپاد نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هدف قرار گرفت. اصابت دقیق و موفق این پهپادها در مناطق مختلف بحرین شنیده شد و بار دیگر توانمندی عملیاتی سپاه را به رخ کشید.

سپاه خاطرنشان کرد: ایالات متحده که در برنامه به ‌ظاهر اسکورت و در واقع قاچاق نفت در تنگه هرمز با شکست کامل روبه‌رو شده، اکنون می‌کوشد با اقدامات کوچک و کور، توجه جهانی را از واقعیت بسته بودن این شاهراه حیاتی منحرف سازد. اما افسران نخبه و جوان سپاه بار دیگر با صدای رسا اعلام می‌کنند: تنگه هرمز بسته است و هرگونه تجاوز دشمن آمریکایی با پاسخی سخت‌تر و کوبنده‌تر روبه‌رو خواهد شد. پهپادهای گران‌قیمت آمریکایی یکی پس از دیگری سرنگون می‌شوند و شمار بیشتری از پهپادهای سپاه در این مرحله نسبت به مرحله پیشین به‌سوی اهداف آمریکایی روانه شدند تا دشمن بداند که هر تجاوزی، پاسخی سخت و محاسبه‌شده در پی دارد.

انفجار و آتش سوزی دو نفتکش متخلف در جنوب تنگه هرمز

خبر دیگر اینکه، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین در اطلاعیه‌ای از انفجار و آتش سوزی دو نفتکش متخلف در جنوب تنگه هرمز خبر داد.

به گزارش مشرق، در این اطلاعیه آمده است:

دو فروند نفتکش که با سامانه‌های راداری و موقعیت‌یاب خاموش، به‌طور مخفیانه سعی در تردد از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز را داشتند، با اصابت به مین دریایی منفجر و دچار آتش‌سوزی شدند.

زبانه‌های آتش یکی از این دو کشتی، که از نوع سوپر نفتکش بوده، شب سواحل جنوبی تنگه هرمز را روشن کرده است.

نیروی دریایی سپاه به مالکان و شرکت‌های کشتیرانی هشدار می‌دهد تردد از تنگه هرمز بدون هماهنگی با مرکز کنترل تردد نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز و نادیده گرفتن ترتیبات ایرانی این تنگه، عاقبتی این چنین خواهد داشت.

افزون بر اخبار بالا، روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که دو فروند نفتکش متخلف که با سامانه‌های ناوبری و شناسایی خودکار خاموش، به‌طور مخفیانه سعی در تردد از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز را داشتند پس از برخورد با مین‌های دریایی منفجر و دچار آتش سوزی شدید شدند.

پس از انفجار این دو نفتکش، دو فروند نفتکش دیگر که قصد عبور مخفیانه را داشتند به اخطارهای مرکز کنترل تردد نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز تمکین کرده و به سمت آب‌های خلیج‌فارس برگشتند.

یک فروند پهپاد اربیتر ۴ در نهاوند ساقط شد

خبر دیگر اینکه، پدافند هوائی غرب کشور اعلام کرد که روز شنبه 23 آبان یک فروند پهپاد متخاصم از نوع اربیتر ۴ توسط غیورمردان پدافند هوائی ارتش در ارتفاعات نهاوند ساقط شد و لاشه این پهپاد روز یکشنبه 24 آبان در ارتفاعات نهاوند کشف و برای انجام امور تخصصی روی بقایای آن منتقل شد.

تنبیه نفتکش هندی در خلیج‌فارس

افزون بر این، مقامات کشتیرانی هند حمله به یک نفتکش پیش از ورود به تنگه هرمز را تایید کرده‌اند.

نیروی دریایی سپاه بارها اعلام کرده است که رعایت ترتیبات ایرانی در تنگه هرمز الزامی‌ است و متخلفان در خارج از این تنگه هم تعقیب و هدف گرفته می‌شوند.

بحرین؛ میزبان مرکز فرماندهی ناوگان پنجم آمریکا

درحالی‌که برخی کشورهای منطقه خواستار دریافت غرامت از ایران شده‌اند، تهران نیز از پیگیری مطالبات خود سخن می‌گوید؛ در این میان بحرین به‌واسطه میزبانی از حضور گسترده آمریکا، یکی از کشورهای قابل‌توجه در این معادله سیاسی و اقتصادی است.

به گزارش فارس، در کمتر از ۴۸ ساعت، ایران دو بار از هدف قرار دادن تأسیسات راداری آمریکا در بحرین خبر داد؛ دو حمله‌ای که بار دیگر نام این کشور کوچک حاشیه خلیج‌فارس را به کانون تنش تهران و واشنگتن کشاند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز جمعه ۲۲ آبان اعلام کرد در پاسخ به حمله آمریکا به یک برج مخابراتی در منطقه سیریک هرمزگان، رادار هشدار زودهنگام آمریکا در بحرین را هدف قرار داده است.

صبح روز یکشنبه ۲۴ آبان، سپاه در مرحله دوم پاسخ خود اعلام کرد رادار پدافند هوائی آمریکا در پایگاه بالگردی الرفاع بحرین با شش پهپاد نیروی هوافضای سپاه هدف قرار گرفته است؛ اما هنوز تا زمان تنظیم گزارش از سوی مقام‌های آمریکایی یا بحرینی به‌طور مستقل تأیید نشده است.

انتخاب بحرین در این تحولات بی‌ارتباط با جایگاه نظامی این کشور نیست. منامه میزبان مرکز فعالیت پشتیبانی دریایی آمریکا، مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی این کشور و فرماندهی نیروهای دریایی آمریکا در منطقه است.

این پایگاه علاوه‌بر پشتیبانی عملیاتی از ناوها و نیروهای آمریکایی، محل استقرار بخش‌هایی از نیروهای تفنگدار دریایی و گارد ساحلی آمریکا نیز هست. بندر خلیفه بن سلمان هم از معدود بنادر منطقه است که امکان پهلوگیری ناوهای هواپیمابر و شناورهای بزرگ آمریکایی را فراهم می‌کند.

از این منظر، میزبانی زیرساخت‌های فرماندهی، راداری و پشتیبانی آمریکا می‌تواند یکی از دلایل اهمیت بحرین در محاسبات نظامی ایران باشد؛ به‌ویژه آنکه هدف اعلام‌شده تهران در دو عملیات اخیر، تأسیسات نظامی آمریکا بوده است، نه لزوماً خاک بحرین به‌عنوان یک کشور مستقل.

مطالبه غرامت شورای همکاری و پاسخ متقابل تهران

بحرین یکی از شش عضو شورای همکاری خلیج‌فارس است؛ شورایی که دبیرکل آن، جاسم البدیوی، ۲۲ آبان در نشست شورای امنیت سازمان ملل خواستار مسئول شناختن ایران و پرداخت غرامت کامل به کشورهای منطقه شد.

او مدعی شد از ۲۸ فوریه، بیش از هفت هزار موشک و پهپاد به سوی کشورهای عضو شورا شلیک شده و فرودگاه‌ها، بنادر، تأسیسات نفت و گاز، نیروگاه‌های برق، تأسیسات آب‌شیرین‌کن و مناطق مسکونی هدف قرار گرفته‌اند. البدیوی همچنین خواستار توقف حملات و بازگشت شرایط کشتیرانی در تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ شد.

اما تهران این مطالبه را رد کرده است. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه، در واکنش به درخواست غرامت، آن را ادعایی غیرقابل اعتنا دانست و به حمایت مالی و تسلیحاتی برخی کشورهای منطقه از صدام در جنگ ایران و عراق اشاره کرد.

او همچنین مدعی شد برخی کشورهای منطقه با در اختیار گذاشتن امکانات و قلمرو خود به آمریکا و اسرائیل در حملات علیه ایران کمک کرده‌اند و تهران خسارات ناشی از این اقدامات را مستندسازی کرده است.

بقائی تأکید کرد ایران این موضوع را پیگیری می‌کند و اقدامات نظامی خود را در چارچوب حق دفاع مشروع طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل می‌داند.

ضربات جنگ به پالایشگاه و آلومینیوم تا زیرساخت دیجیتال بحرین

اهمیت اقتصادی این تحولات برای بحرین زمانی روشن‌تر می‌شود که وضعیت این کشور پیش از جنگ را در نظر بگیریم. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، کسری بودجه بحرین در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی و بدهی عمومی آن ۱۳۴ درصد بود. برآورد اکتبر ۲۰۲۶

(مهر ماه گذشته) صندوق نیز از انقباض ۱۱.۳ درصدی اقتصاد و رسیدن بدهی دولت این کشور به حدود ۱۶۲.۸ درصد تولید ناخالص داخلی حکایت دارد.

بخش انرژی بحرین یکی از آسیب‌پذیرترین حوزه‌هاست. پالایشگاه سِتره با ظرفیت روزانه ۴۰۵ هزار بشکه، پس از حمله اسفند ماه گذشته با اعلام وضعیت فورس‌ماژور از سوی شرکت دولتی بابکو انرژی روبه‌رو شد.

بانک جهانی نیز از کاهش تولید نفت خام و فرآورده‌های پالایشی بحرین در فاصله مارس تا اوت (اسفند تا مرداد ماه) خبر داده است.

در بخش آلومینیوم، شرکت آلبا بحرین با ظرفیت سالانه حدود ۱.۶۲ میلیون تن، به‌دلیل اختلال در انتقال مواد اولیه از تنگه هرمز بخشی از خطوط تولید خود را متوقف کرد و در ۲۸ مارس نیز از حمله به تأسیساتش خبر داد.

در بخش فناوری، آسیب به زیرساخت‌های شرکت آمریکایی آمازون وب‌سرویسز در بحرین پیامدهای فراتر از یک اختلال محلی داشت. این شرکت در سپتامبر(شهریور ماه گذشته) اعلام کرد خسارت به چند منطقه دسترس‌پذیری به اندازه‌ای بوده که امکان بازیابی برخی داده‌ها و منابع مستقر در این منطقه وجود ندارد.

دارایی‌های آمریکایی جدید در تیررس ایران

هزینه میزبانی از آمریکا فقط به آسیب احتمالی پایگاه ناوگان پنجم محدود نیست. گزارش سرویس پژوهشی کنگره آمریکا خسارت اولیه واردشده به تأسیسات پشتیبانی دریایی آمریکا در بحرین را دست‌کم ۴۰۰ میلیون دلار برآورد کرده و از آسیب به ساختمان فرماندهی، دو ایستگاه ارتباط ماهواره‌ای، انبارها و حدود دوازده ساختمان دیگر خبر داده است.

این گزارش همچنین می‌گوید اختلال در پایگاه، نیروی دریایی آمریکا را به استفاده بیشتر از مرکز پشتیبانی دیه‌گو گارسیا در فاصله حدود ۲۲۰۰ مایلی وادار کرده است.

در کنار این حضور نظامی، زیرساخت ابری آمازون نمونه‌ای از دارایی اقتصادی یک شرکت آمریکایی در بحرین است؛ دارایی‌ای که اختلال در آن می‌تواند مشتریان و فعالیت‌های اقتصادی منطقه را نیز متأثر کند.

پالایشگاه سِتره و آلبا نیز اگر چه متعلق به ساختار اقتصادی بحرین‌اند و نباید آنها را دارایی آمریکا دانست، از مسیر انرژی، مواد اولیه و تجارت جهانی به زنجیره‌های اقتصادی بین‌المللی

وابسته‌اند.

همچنین از جمله پروژه‌های مهم با مشارکت آمریکا در بحرین، منطقه تجاری آمریکا (USTZ) است که در شهر صنعتی سلمان در نزدیکی بندر خلیفه بن سلمان و تأسیسات لجستیکی منطقه «حد» قرار دارد.

این منطقه با مساحت اولیه حدود ۱.۱۱ میلیون مترمربع و سرمایه‌گذاری برآوردی ۷۵ میلیون دینار بحرین، از سال ۲۰۲۲ وارد مرحله احداث شد.

فاز نخست آن شامل زیرساخت‌های اولیه از جمله راه‌ها و شبکه فاضلاب تکمیل شده و برای استقرار شرکت‌های آمریکایی آماده اعلام شده است؛ توسعه فازهای بعدی نیز در برنامه قرار دارد.

در توافق‌های ژوئیه ۲۰۲۵، شرکت آمریکایی سیسکو، فعال در حوزه تجهیزات شبکه و فناوری اطلاعات، برای توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و مخابراتی دولت بحرین توافق همکاری امضا کرد. همچنین صندوق ثروت ملی بحرین (ممتلکات) توافق‌هایی به ارزش ۲ میلیارد دلار با شرکت‌های آمریکایی در حوزه صنایع پایین‌دستی آلومینیوم منعقد کرد.

به گزارش فارس، این هشدارها در حالی مطرح می‌شود که حضرت آیت‌الله العظمی امام سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، ۹ آبان اعلام کرد در صورت تکرار تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی، پاسخ ایران محدودیت جغرافیایی نخواهد داشت و دارایی‌های مادی و غیرمادی آمریکا و اسرائیل در فهرست اهداف نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.

بنابراین در کنار جایگاه نظامی و پیوندهای اقتصادی بحرین با واشنگتن، نشان می‌دهد هزینه میزبانی از حضور آمریکا می‌تواند از محدوده یک پایگاه نظامی فراتر برود و بخش‌های مختلف اقتصاد این کشور را در معرض نااطمینانی و فشار قرار دهد.