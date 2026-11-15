سرقت اطلاعات ۲۲ میلیون نفر از شرکت پست

شرکت مایلووا، از زیرمجموعه‌های شرکت پست فرانسه، هدف یک حمله سایبری گسترده قرار گرفت که در جریان آن اطلاعات شخصی ۲۲ میلیون نفر، شامل نام، نام‌خانوادگی و نشانی پستی، به سرقت رفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه فرانس۲۴، مدیریت شرکت مایلووا در بیانیه‌ای که از طریق شرکت پست فرانسه منتشر شد، این موضوع را اعلام و تأیید کرد. این شرکت تأکید کرد سایر اطلاعات شخصی، از جمله اطلاعات حساب‌های بانکی، در این حمله افشا نشده است. مایلووا پلتفرمی تخصصی برای ارسال مرسولات پستی شرکت‌ها، از جمله فیش‌های حقوقی، نامه‌های سفارشی، صورت‌حساب‌ها و دعوت‌نامه‌های مجامع عمومی است. این شرکت زیرمجموعه دوکاپوست و دوکاپوست نیز یکی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه شرکت پست فرانسه است. مایلووا طبق اطلاعات منتشرشده در وبگاه خود، بیش از ۷۰ هزار کاربر دارد و در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۸۰ میلیون سند ارسال کرده است. مدیریت این پلتفرم اعلام کرد: ۲۲ میلیون فرد آسیب‌دیده، دریافت‌کنندگان مرسولات شرکت‌هایی هستند که از خدمات مایلووا استفاده می‌کنند. مایلووا اعلام کرد کمیسیون ملی فناوری اطلاعات و آزادی‌های مدنی فرانسه (CNIL) را از این حادثه مطلع کرده و شکایتی رسمی نیز ثبت کرده است. این شرکت افزود: تحقیقات قضایی در این زمینه در جریان است. مطابق مقررات، تمام شرکت‌های درگیر از سوی مایلووا در جریان این حادثه قرار گرفته‌اند.