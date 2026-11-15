واژگونی اتوبوس در ایلام با 12 کشته و 15 مصدوم

استاندار ایلام از دستور ویژه رئیس‌جمهور و وزیر کشور برای بررسی ابعاد حادثه واژگونی اتوبوس کارکنان NGL که منجر به کشته‌شدن

12 نفر شد، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در پی حادثه تلخ واژگونی اتوبوس حامل کارکنان پروژه شرکت NGL دهلران در محور دشت‌عباس به مورموری، رئیس‌جمهور و وزیر کشور دستور رسیدگی ویژه و فوری به ابعاد مختلف این سانحه را صادر کردند. استاندار ایلام با اعلام این دستورالعمل، اعلام کرد تمامی دستگاه‌های امدادی، درمانی، اجرایی، انتظامی و قضایی موظفند با بسیج حداکثری امکانات، ضمن تسریع در فرآیند امدادرسانی و درمان مصدومان، اقدامات لازم را برای حمایت از خانواده‌های داغدار و بررسی دقیق علل وقوع حادثه در دستور کار قرار دهند. احمد کرمی با اشاره به پیگیری‌های میدانی در مدیریت بحران استانی، افزود: هماهنگی‌های لازم برای پشتیبانی درمانی با استان خوزستان برقرار شده و زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور نیز به‌طور هم‌زمان روند رسیدگی به این حادثه را پیگیری می‌کند. وی افزود: به خاطر این حادثه، یک روز عزای عمومی در سراسر استان ایلام و دو روز عزای عمومی در شهرستان آبدانان اعلام شده است.

پیگیری قضایی و برخورد با خاطیان

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبدانان نیز از آغاز تحقیقات قضایی درباره علت وقوع این حادثه خبر داد و با تأکید بر ضرورت شفافیت در بررسی ابعاد این سانحه، اعلام کرد: علت دقیق سقوط اتوبوس و عوامل مؤثر در بروز آن در دست بررسی است و در صورت احراز هرگونه تخلف یا قصور از سوی اشخاص یا دستگاه‌های مسئول، برخورد قاطع قانونی با خاطیان صورت خواهد گرفت.

آمار تلفات و مصدومان

براساس گزارش‌های رسیده از سوی جمعیت هلال‌احمر و مدیریت شبکه بهداشت شهرستان آبدانان، این حادثه 12 کشته و 15 مصدوم بر جای گذاشته است. پنج نفر از مصدومان در بیمارستان آبدانان و 10 نفر نیز در بیمارستان گنجویان دزفول تحت درمان قرار دارند. از این تعداد مصدوم حال دو نفر وخیم گزارش شده است.