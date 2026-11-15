با اصلاح رویه پرداخت، مادران برای دریافت حقوق کامل مرخصی زایمان دیگر نیازی به شکایت در دیوان عدالت ندارند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمان تأمین اجتماعی در بخشنامه‌ای به تاریخ 18 آبان 1405، ضوابط پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های دوران مرخصی زایمان را در اجرای بند «الف» ماده 17 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ابلاغ کرد.

این بخشنامه با توجه به تخصیص شناسه تعهد از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و با هدف تأمین منابع مالی اجرای قانون مذکور، اصلاحاتی را در نحوه اجرای مقررات مربوط به مرخصی زایمان و ثبت تعهدات مالی سازمان اعمال کرده است.

بر این اساس، بند 34 بخشنامه تجمیع، تنقیح و تلخیص شماره 12098/99/1000 مورخ 20 اسفند 1399، درخصوص نحوه تشکیل شوراهای پزشکی، تعیین پزشکان معتمد و رسیدگی به استراحت‌های پزشکی و وسایل پزشکی، اصلاح شده است.

مطابق ضوابط جدید، مدت مرخصی زایمان برای زایمان‌های یک‌قلو 9 ماه و برای زایمان‌های دوقلو و بیشتر یک سال تعیین شده و در تمام این مدت، حقوق و فوق‌العاده‌های مرتبط به بیمه‌شدگان مشمول پرداخت می‌شود. با اجرای این اصلاحیه و با مساعدت و پیگیری‌های دیوان عدالت اداری، به‌ویژه در زمینه جلب همکاری و تأمین بار مالی اجرای قوانین حمایتی از سوی دولت، زمینه بهره‌مندی کامل مشمولان از حقوق و مزایای مرخصی زایمان بدون نیاز به طرح دعوا در دیوان فراهم شده است.

پیش از این، به‌دلیل برخی چالش‌ها در تأمین اعتبارات موردنیاز برای اجرای این قانون از سوی دولت، بیمه‌شدگان برای دریافت حقوق و مزایای کامل ایام مرخصی زایمان، ناچار به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بودند. براساس این اصلاح رویه، مشمولان قانون می‌توانند بدون نیاز به ثبت دادخواست یا اخذ رأی از دیوان عدالت اداری، از حقوق و مزایای کامل مرخصی زایمان بهره‌مند شوند مدت این مرخصی برای زایمان‌های یک‌قلو 9 ماه و برای زایمان‌های دوقلو و بیشتر یک سال تعیین شده است.

با اجرای این دستور اداری، سالانه از ثبت حدود دو هزار فقره شکایت در دیوان عدالت اداری پیشگیری می‌شود که این اقدام علاوه‌بر تسهیل دسترسی مادران به حقوق قانونی خود، به کاهش ورودی پرونده‌ها به این مرجع قضایی نیز کمک خواهد کرد.