۱۱ فدراسیون در صف برگزاری انتخابات

با پایان دوره مدیریتی چند فدراسیون ورزشی، شمارش معکوس برای برگزاری ۱۱ انتخابات در ورزش کشور آغاز شده است.

یکی از مهم‌ترین کارهایی که وزارت ورزش و جوانان در روزها و ماه‌های باقی‌مانده تا پایان سال ۱۴۰۵ در پیش‌رو دارد، برگزاری انتخابات چند فدراسیون است؛ فدراسیون‌هایی که دوره ریاست چهارساله آن‌ها یا تمام شده یا تا قبل از شروع سال ۱۴۰۵ به پایان می‌رسد. اسامی این ۱۱ فدراسیون به همراه پایان دوره ریاست و همچنین زمان برگزاری انتخابات برخی از آن‌ها که تاکنون مشخص شده، به شرح زیر است:

* فدراسیون تیراندازی با کمان: سرپرستی غلامرضا شعبانی بهار - برگزاری انتخابات در روز ۳۰ آذر

* فدراسیون بسکتبال: سرپرستی جواد داوری - برگزاری انتخابات در روز اول دی

* فدراسیون اسکواش: ریاست امیر عزیزی‌پور - پایان دوره ریاست در روز ۱۲ دی

* فدراسیون گلف: ریاست حمید عزیزی - پایان دوره ریاست در روز

۳ بهمن

* فدراسیون شمشیربازی: ریاست علیرضا پور سلمان - پایان دوره ریاست در روز ۲۶ بهمن

* فدراسیون دوچرخه‌سواری: ریاست رسول اسدی - پایان دوره ریاست در روز ۳۰ بهمن

*فدراسیون قایقرانی: ریاست علیرضا سهرابیان - پایان دوره ریاست در روز ۴ اسفند

*فدراسیون هندبال: ریاست علیرضا پاکدل - پایان دوره ریاست در روز ۱۰ اسفند

*فدراسیون هاکی: ریاست بهرام قدیمی - پایان دوره ریاست در روز ۱۴ اسفند

*فدراسیون وزنه‌برداری: ریاست سجاد انوشیروانی - پایان دوره ریاست در روز ۱۵ اسفند

* فدراسیون جودو: ریاست آرش میر اسماعیلی - پایان دوره ریاست در روز ۲۲ اسفند