فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۴۲۱۷۹
تاریخ انتشار : ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۹
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

قلعه‌نویی: پای آرمان‌هایمان می‌ایستیم

سرمربی تیم ملی فوتبال گفت: ما مردم ایران پای آرمان‌ها و تمامیت ارضی‌مان ایستادگی می‌کنیم.
امیر قلعه‌نویی پس از پیروزی 2 بر صفر شنبه شب تیم ملی فوتبال ایران مقابل فلسطین در دیداری دوستانه در شهر بصره عراق که با گل‌های سردار آزمون و صالح حردانی به ثبت رسید، گفت: ما مردم ایران، مردم صلح‌طلبی هستیم ولی همیشه پای آرمان‌ها و تمامیت ارضی کشورمان تا لحظه آخر ایستادگی می‌کنیم، کما اینکه مردم ایران نزدیک به 300 شب هست که در میادین شهرها حضور دارند.
وی ادامه داد: امیدوارم جنگ هرچه زودتر تمام شود و به نفع مردم منطقه است که امنیت، اقتصاد و سیاست به دست مردم و دولت‌های منطقه بیفتد، در آن زمان می‌توانیم یک صلح و امنیت پایدار را ببینیم. از بصره خاطره خوبی داریم، ان‌شاءالله جنگ تمام شود و عراق و ایران بتوانند در کشورهای خودشان بازی کنند. تیم ملی و باشگاه‌های ما حدود 500 روز است که در کشور خودمان بازی نمی‌کنند و این شرایط را برای ما سخت کرده است.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

خلبان صحبت می‌کند!(گفت و شنود)

فاصله حرف تا عمل را چه کسی پُر می‌کند؟!

ضرورت و لازمه پایان جنگ و بازدارندگی(یادداشت روز)

یک بام و دو هوای مدعیان اصلاحات درباره دبیر شورای عالی امنیت ملی

جامعیت کم‌نظیـر عـلامـه طباطبايي‌(ره)

بی‌بی‌سی اعتراف کرد: تصمیم ایران در محدودسازی بازرسی‌ها کاملاً منطقی است

روز سخت برای کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز

از خانه‌های ساده تا قله‌های حماسه روایت مردانی که بر ‌عهد خود ماندند

82 اقدام برای حل مشکل گاز ۱۱ استان

یمن: هرچه در صنعا بکارید در ریاض درو می‌کنید