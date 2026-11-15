سرمربی تیم ملی فوتبال گفت: ما مردم ایران پای آرمان‌ها و تمامیت ارضی‌مان ایستادگی می‌کنیم.

امیر قلعه‌نویی پس از پیروزی 2 بر صفر شنبه شب تیم ملی فوتبال ایران مقابل فلسطین در دیداری دوستانه در شهر بصره عراق که با گل‌های سردار آزمون و صالح حردانی به ثبت رسید، گفت: ما مردم ایران، مردم صلح‌طلبی هستیم ولی همیشه پای آرمان‌ها و تمامیت ارضی کشورمان تا لحظه آخر ایستادگی می‌کنیم، کما اینکه مردم ایران نزدیک به 300 شب هست که در میادین شهرها حضور دارند.

وی ادامه داد: امیدوارم جنگ هرچه زودتر تمام شود و به نفع مردم منطقه است که امنیت، اقتصاد و سیاست به دست مردم و دولت‌های منطقه بیفتد، در آن زمان می‌توانیم یک صلح و امنیت پایدار را ببینیم. از بصره خاطره خوبی داریم، ان‌شاءالله جنگ تمام شود و عراق و ایران بتوانند در کشورهای خودشان بازی کنند. تیم ملی و باشگاه‌های ما حدود 500 روز است که در کشور خودمان بازی نمی‌کنند و این شرایط را برای ما سخت کرده است.