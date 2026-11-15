فرآیند پرداخت پاداش مدال‌آوران بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا آغاز شد.

حمید علی‌صمیمی، دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک، با اعلام این خبر گفت: با تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز، فرآیند پرداخت نیمی از پاداش مدال‌آوران طلایی بازی‌های پاراآسیایی آیچی-ناگویا از هفته جاری آغاز شده است و نیم دیگر این پاداش‌ها نیز پس از تأمین اعتبار پرداخت

خواهد شد.

وی در ادامه از حمایت و همراهی وزارت ورزش و جوانان و سازمان برنامه و بودجه در تأمین اعتبار پاداش مدال‌آوران قدردانی کرد و افزود: از همراهی صمیمانه این دو مجموعه با کمیته ملی پارالمپیک در فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت پاداش ورزشکاران سپاسگزارم.