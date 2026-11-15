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کد خبر: ۳۴۲۱۷۷
تاریخ انتشار : ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۹
سرویس کیهان » اخبار
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سوت هواداران کوزوو هنگام پخش سرود رژیم صهیونیستی

هواداران فوتبال کوزوو پیش از دیدار تیم ملی این کشور با اسرائیل، به جنایات این کشور واکنش نشان دادند.
تیم ملی فوتبال کوزوو روز شنبه در ورزشگاه شهر پریستینا و در رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا میزبان تیم رژیم صهیونیستی بود که این دیدار به تساوی صفر - صفر انجامید. سایت «ABC News» گزارش داد که هواداران کوزوو در اعتراض به جنگ‌افروزی‌های اسرائیل، هنگام پخش سرود صهیونیست‌ها در مراسم شروع مسابقه سوت زدند و این سرود را «هو» کردند. همچنین تعدادی از بازیکنان تیم ملی کوزوو نیز هنگام پخش سرود، سرهای خود را به نشانه اعتراض پایین انداختند.

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