تعطیلی پروژه ساخت ساختمان جدید فدراسیون

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به مشکلات مالی این فدراسیون اعلام کرد که تحریم‌های آمریکا حتی پروژه ساخت ساختمان جدید فدراسیون را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است.

مهدی تاج، درخصوص برنامه‌های تیم ملی فوتبال گفت: با امیر قلعه‌نویی درباره ضرورت جوان‌گرایی و برگزاری دیدارهای بزرگ و تدارکاتی صحبت کرده است. به گفته او، تعویق یک‌ساله جام ملت‌های آسیا فرصت مناسبی برای ارزیابی بازیکنان جوان و باتجربه در اختیار کادرفنی قرار داده است. قلعه‌نویی نیز خواهان برگزاری مسابقات مهم برای محک جدی بازیکنان تیم ملی است. رئیس فدراسیون فوتبال همچنین با اشاره به هزینه‌های سنگین اعزام تیم‌های ملی در رده‌های مختلف، تأکید کرد که منابع مالی فدراسیون محدود است و در حال حاضر کمک مالی از وزارت ورزش دریافت نمی‌کند. او افزود که اعتبارات فیفا و AFC نیز به‌دلیل محدودیت‌ها قابل دسترسی نیستند.

تاج درباره ساخت ساختمان جدید فدراسیون توضیح داد: فیفا طی نامه‌ای اعلام کرده که به دلیل تحریم‌های آمریکا، امکان استفاده از کمک‌های مالی این نهاد برای تکمیل پروژه وجود ندارد؛ هرچند منابع مالی فدراسیون همچنان نزد فیفا قرار دارد. وی در پایان از برنامه‌ریزی برای دیدار با اینفانتینو و ماتیاس در بانکوک با هدف پیگیری این موضوع خبر داد.

اختلاف ۳۰ میلیارد تومانی محمودی و پرسپولیس

امیرحسین محمودی، بازیکن جوان پرسپولیس، در جلسه اخیر با مدیران باشگاه برای تمدید قرارداد به توافق نرسید. او که در حال حاضر قراردادی به ارزش ۲.۵ میلیارد تومان با سرخ‌پوشان دارد، در پیشنهاد اولیه خود خواستار دریافت ۹۵ میلیارد تومان برای فصل جاری شده بود؛ رقمی که با مخالفت باشگاه مواجه شد.

در ادامه، پرسپولیس پیشنهادهای ۳۰ و سپس ۴۰ میلیارد تومانی ارائه کرد که مورد قبول محمودی قرار نگرفت. در نهایت، پیشنهاد نهائی این بازیکن ۷۰ میلیارد تومان و آخرین رقم پیشنهادی باشگاه ۴۰ میلیارد تومان اعلام شد. به این ترتیب، اختلاف ۳۰ میلیارد تومانی دو طرف برای تمدید پنج‌ساله قرارداد همچنان پابرجاست و مذاکرات در روزهای آینده ادامه خواهد یافت. محمودی فعلاً در تمرینات پرسپولیس حضور خواهد داشت.

اولتیماتوم سهراب بختیاری‌زاده به مدیران استقلال

سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی استقلال، از وضعیت نامناسب زمین تمرین و کمبود امکانات اولیه باشگاه به شدت ناراضی است.

با توجه به زیر کشت رفتن چمن کمپ مرحوم ناصر حجازی، آبی‌پوشان تمرینات خود را در زمین شماره ۴ آزادی برگزار می‌کنند؛ زمینی که کیفیت نامناسب آن موجب نارضایتی کادرفنی و بازیکنان شده است.

بختیاری‌زاده پیش از آغاز فصل نیز خواستار فراهم‌شدن حداقل دو زمین تمرین مناسب و امکانات لازم برای ریکاوری و استراحت بازیکنان شده بود. او اخیراً به مدیرعامل جدید استقلال اولتیماتوم داده که طی یک هفته تا ۱۰ روز مشکلات را برطرف کند. سرمربی آبی‌پوشان هشدار داده در صورت بی‌توجهی مدیران، تصمیم دیگری خواهد گرفت؛ موضوعی که می‌تواند فشار بیشتری بر مدیریت باشگاه وارد کند.

پرسپولیس دست از سر یاسر آسانی بر نمی‌دارد

باشگاه پرسپولیس پس از رد شکایت خود در کمیته‌های انضباطی و استیناف فدراسیون فوتبال، پرونده مربوط به حضور یاسر آسانی در ترکیب استقلال را به دادگاه عالی ورزش (CAS) ارجاع داد.

سرخ‌پوشان پس از تساوی یک بر یک در دربی ۱۰۷ مدعی شدند حضور آسانی در ترکیب استقلال غیرقانونی بوده است؛ چراکه به اعتقاد آنها، این بازیکن پیش از آغاز فصل قرارداد خود را فسخ کرده و پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال نیز بسته بوده است. پرسپولیس بلافاصله پس از دربی از استقلال و این بازیکن شکایت کرد، اما درخواست این باشگاه در مراجع داخلی فوتبال رد شد. در همین راستا، مدیران پرسپولیس روز گذشته با تکمیل مدارک و مستندات، شکایت رسمی خود را به CAS ارسال کردند تا این پرونده از این پس در مراجع بین‌المللی پیگیری شود.

ابهام عجیب در تمدید قرارداد بیرانوند!

با وجود اعلام رسمی باشگاه تراکتور در تاریخ ۲۳ مهر مبنی بر تمدید سه‌ساله قرارداد علیرضا بیرانوند، گزارش‌ها حاکی از آن است که برگه قرارداد این دروازه‌بان فاقد امضای مدیرعامل وقت باشگاه، حجت کریمی است و از نظر حقوقی اعتبار لازم را ندارد.

این اتفاق در شرایطی رخ داده که نام کریمی به‌عنوان مدیرعامل در قرارداد درج شده، اما استعفای او باعث شده اکنون قرارداد جدیدی با امضای سعید مظفری‌زاده، مدیرعامل جدید باشگاه، تنظیم شود.

از سوی دیگر، بیرانوند در حال حاضر به‌عنوان بازیکن سرباز در فجرسپاسی حضور دارد. سهل‌انگاری باشگاه تراکتور ممکن است این باشگاه را برای تمدید قرارداد با دروازه‌بان ملی‌پوش خود با چالش تازه‌ای روبه‌رو کند و حتی مذاکرات دوباره با این بازیکن را ضروری سازد.