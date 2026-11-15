شهادت با زمزمه زیارت عاشورا (حدیث دشت عشق)

شهید مدافع حرم محمدحسین بشیری، متولد 29 تیر سال 1360 بود و پس از فارغ‌التحصیل شدن از دبیرستان در سن

۱۹ سالگی به خدمت سپاه پاسداران درآمد. او در سال ۸۶ وارد کمیته تخریب شد و شروع به کسب تجربه و موفقیت‌های بسیاری در این مسیر کرد تا در نهایت به استاد نمونه تخریب و انفجارات تبدیل شد. استاد به تمام معنا در رشته‌های جودو، تکواندو، دفاع شخصی، انواع سلاح‌های سرد و گرم، غواصی، صخره‌نوردی، یخ‌نوردی، کوه‌نوردی، برف‌نوردی بود و در طب سنتی تبحر خاصی داشت. به دلیل علاقه فراوانش به شهید عماد مغنیه و شال سبزرنگی که همیشه همراه ایشان بود نام جهادی «سیدعماد» را بر او نهادند. وی در سومین اعزام خود برای حضور در جبهه مقاومت حین انجام عملیات مستشاری در تاریخ 22 آبان سال 95 به آرزوی دیرین خود رسید و ردای شهادت را بر تن کرد.

همسر شهید مدافع حرم محمدحسین بشیری درباره نحوه شهادت او گفته بود: «ساعت یک بعدازظهر شهید بشیری به همراه دوستانش برای پاک‌‌سازی منطقه به یک روستا رفتند که در ابتدا یکی از دوستان شهید بشیری به علت انفجار مین هوشمند به شهادت رسید، شهید بشیری به دنبال او می‌رود و همراه دوستش در حال خنثی‌‌سازی مین بودند که با انفجار مین هر دو به شهادت رسیدند... شهید بشیری در ابتدا مجروح شده بود و دقایقی بعد در حالی که زیارت عاشورا را زیر لب زمزمه می‌کرد به شهادت رسید.»