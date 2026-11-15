عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: پس از نزدیک دهه‌ها انحصار در صنعت خودرو، برخی خودروسازان به واردکننده خودرو تبدیل شده‌اند!

آمار تولید خودروسازان بزرگ کشور در هفت‌ماهه امسال از افت محسوس تیراژ حکایت دارد؛ به‌طوری‌که ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در مجموع

۳۳۲ هزار و ۸۵۷ دستگاه خودرو تولید کرده‌اند، درحالی‌که تولید این سه شرکت در مدت مشابه سال گذشته ۴۸۹ هزار و ۷۲۴ دستگاه بود. به این ترتیب، تولید خودروسازان بزرگ کشور ۳۲ درصد کاهش یافته است.

پارس‌خودرو هم با تولید ۱۵ هزار و ۶۵۱ دستگاه، بیشترین افت تولید را در میان این سه شرکت و معادل ۵۸ و سه دهم درصد ثبت کرده است. این کاهش تولید در شرایطی رخ داده که خودروسازان همچنان از افزایش هزینه‌های تولید، مشکلات تأمین قطعات، محدودیت‌های ارزی و نقدینگی سخن می‌گویند.

نتیجه انحصار خودروسازان

مصطفی پوردهقان؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس گفت: ما بازاری داریم که سالانه حدود یک میلیون تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو باید در آن تولید شود و نیاز مردم نیز حدود یک میلیون و 500 هزار خودرو در سال است. اما اجازه ندادیم خودروهای باکیفیت خارجی وارد این بازار شود و آن را در انحصار تولیدات داخلی قرار دادیم.

او ادامه داد: خروجی این انحصار به این‌جا رسیده که خودروساز به محض افزایش نرخ ارز، می‌گوید قیمت خودروی داخلی هم باید افزایش پیدا کند. وقتی می‌پرسیم چرا، خودروساز پاسخ می‌دهد عمده قطعاتش، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، از نرخ ارز تبعیت می‌کند و وارداتی است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: ما نزدیک به 60 سال کشور را درگیر انحصار کردیم تا تولید داخلی، خودروی بومی و خودروی ملی داشته باشیم. اگر قرار باشد قطعات خودرو از چین، تایلند و کشورهای دیگر وارد شود و صرفاً آنها را به هم متصل کنیم و یک برند روی آن بزنیم، در حالی که پشت واژه مقدس ملی پنهان شده‌ایم، این یعنی سیاستی که دنبال می‌کردیم شکست

خورده است.

پوردهقان ادامه داد: این انحصار باعث شده هزینه‌های آن را مردم بپردازند؛ هم هزینه‌های مادی و مالی و هم هزینه‌های اجتماعی.

این در حالی است که در مجموع، حمایت‌های حاکمیت، چه در حوزه ارزی و پولی و چه در سایر حوزه‌ها، از خودروسازان و قطعه‌سازان انجام شده و شرایط آنها نیز از این جهت بهبود پیدا

کرده است.

او افزود: اما وقتی وارد جزئیات فعالیت خودروسازان می‌شویم، می‌بینیم برخی خودروسازان به واردکننده خودرو تبدیل شده‌اند؛ چه به‌صورت CKD، یعنی واردات قطعات و مونتاژ آنها، و چه به‌صورت واردات خودرو کامل. آنها دوباره ارز کشور را خارج می‌کنند؛ درحالی‌که قرار بود خودروساز با تولید داخلی از خروج ارز جلوگیری کند.

اقدامات وارونه دولت

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: دولت به جای اینکه تعرفه واردات خودرو را کاهش دهد، مصوبه‌ای را در شورای عالی سران کشور برد و تعرفه واردات خودرو را افزایش داد!

برای مثال، تعرفه خودروهای هیبریدی که ۱۵ درصد بود و خودروهای اقتصادی که ۲۰ درصد بود، حدود پنج تا شش برابر افزایش پیدا کرد اما تعرفه واردات خودروهای لوکس از ۱۸۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

پوردهقان با اشاره به واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی، تصریح کرد: خصوصی‌سازی بدون اصلاح سیاست واردات خودرو، نه‌تنها انحصار را از بین نبرده، بلکه زمینه شکل‌گیری انحصار جدید را فراهم کرده است.