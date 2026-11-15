توافق کامل فنی و اجرائی ایران و روسیه برای احداث خط‌ آهن رشت-آستارا

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیرساخت‌های کشور، از توافق کامل فنی و اجرائی یک میلیارد و 360 میلیون یورویی با روسیه برای ساخت خط‌آهن رشت-آستارا خبر داد.

هوشنگ بازوند، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به همکاری روسیه در ساخت خط‌آهن رشت ـ آستارا، اظهار کرد: با طرف روسی در مسائل فنی و اجرائی به‌طور کامل به توافق رسیده‌ایم. ضمن اینکه بر سر رقم یک میلیارد و 360 میلیون یورو با طرف روسی توافق کرده‌ایم. البته برآورد ما مقداری کمتر از این رقم است که آن را برای تصویب به شورای اقتصاد ارسال می‌کنیم.

وی با بیان این‌که همه تجهیزات موردنیاز برای ساخت خط‌آهن مذکور داخلی است، تصریح کرد: در رابطه با واگن‌ها (ناوگان)، شرکت بهره‌بردار یعنی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تصمیم‌گیری می‌کند. در واقع، خط‌آهن با مشخصات ایران ساخته می‌شود و تأمین تجهیزات آن ارتباطی با طرف روس ندارد.

گفتنی است؛ تفاهم نامه 13 آبان ماه سال جاری، تفاهم‌نامه تکمیل مطالعات پروژه ریلی رشت- آستارا با امضای سند تحویل ۳۷ کیلومتر باقی‌مانده مسیر، امضا شد.

هوشنگ بازوند؛ مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیرساخت‌های کشور، در مراسم امضای سند تحویل باقیمانده اراضی مسیر راه‌آهن رشت–آستارا به شرکت کاسپین سرویسز روسیه، گفت: امروز روز خوبی برای دو طرف است؛ چرا که با تحویل 37 کیلومتر باقیمانده، مجموع 162 کیلومتر مسیر راه‌آهن رشت–آستارا از سوی طرف ایرانی به طرف روس تحویل می‌شود و امکان انجام مطالعات و بررسی‌های میدانی در سراسر مسیر فراهم خواهد شد.

وی با ابراز خرسندی از انتخاب مشاوران ایرانی برای انجام مطالعات پروژه، بر جایگاه ویژه راه‌آهن رشت–آستارا در تکمیل کریدور ریلی شمال–جنوب تاکید کرد.

گفتنی است؛ قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء مسئولیت اجرای عملیات تثبیت مسیر را بر عهده‌ دارد و این اقدامات در عمل، بخشی از فرآیند احداث پروژه و عملیات زیرسازی راه‌آهن رشت- آستارا محسوب می‌شود.