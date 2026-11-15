بارندگی مناسب در ۲۲ استان

به گفته مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، با بارش‌های اخیر در ۲۲ استان بارندگی مناسبی دریافت شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی آبفا؛ «هاشم امینی» مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور دیروز در حاشیه اجرای مانور پدافند غیرعامل در شرکت‌های آب و فاضلاب کشور در جمع خبرنگاران اعلام کرد: الگوی مصرف آب در خانوار را بر اساس استاندارد ۱۱۷۰۳ در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۳۰ لیتر برای خانوار در شبانه‌روز تعیین کردیم که در استان‌های دارای تنش آبی طبق قانون اجازه داریم تا ۲۰ درصد این الگو را کاهش بدهیم که فعلاً در هیچ استانی این مسئله را ابلاغ نکرده‌ایم.

وی همچنین گفت: علی‌رغم این که در ابتدای سال آبی جاری بارندگی‌ها مناسب نبود، اما در بارندگی‌های اخیر خوشبختانه ۲۲ استان کشور بارش‌های خوبی دریافت کرد و تاکنون هیچ شهری دچار مشکلات آبی نیست، غیر از شهر مشهد که به خاطر کاهش منابع سد دوستی دچار کاهش شده است. البته نگرانی نداریم و با برنامه‌ریزی که در ایام تابستان انجام دادیم، می‌توانیم باز هم از نظر تامین آب شهر مشهد مدیریت کنیم.

مدیرعامل آب و فاضلاب کشور در مورد نصب کنتورهای هوشمند گفت: با توجه به تکلیف برنامه هفتم با رعایت پروتکل‌های حملات سایبری و فضای سایبری آی تی سالانه ۵۰ هزار کنتور هوشمند برای مشترکان پر مصرف و بد مصرف نصب می‌شود و تا آخر برنامه قرار است ۳ میلیون کنتور آب در کشور هوشمند شود.

امینی همچنین در مورد تامین آب برای مسکن ملی گفت: با مساعدت سازمان برنامه و بودجه و همراهی وزارت راه و شهرسازی، صندوق ملی مسکن و همچنین استفاده از منابع جاری شرکت‌های آب و فاضلاب خوشبختانه برنامه‌های ما در نهضت ملی مسکن به گونه‌ای است که به نحو مطلوب پیش می‌رود و هیچ مشکلی برای تامین زیرساخت‌های آب و فاضلاب در نهضت ملی مسکن نداریم.

او در پاسخ به این که آیا حملات سایبری در شبکه آبفا صورت گرفته است،‌ گفت: شبکه آب و فاضلاب به صورت محلی است و از زیرساخت‌های اینترنت خارج کردیم و خدمات مشترکان و تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب شبکه تله متری ایزوله و جدا شده است و هیچ نگرانی بابت آن نیست. خوشبختانه در یک سال گذشته با اقدامات انجام شده وابستگی آب، تاسیسات مهم و حیاتی از برق سراسری را خارج کردیم.