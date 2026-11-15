رقابت نخبگان برای حل مسائل تهران در رویداد ایران پیشرو

با برگزاری رویداد «ایران پیشرو» (CITEX) شهروندان تصویری از آینده پایتخت را خواهند دید که در آن به جای اتکا به شیوه‌های سنتی، قرار است فناوری‌های پیشرفته، توانمندی‌های دفاعی و خلاقیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای حل گره‌های کور ترافیک، انرژی و پسماند به کار گرفته شوند.

به گزارش خبرنگار کیهان، بهزاد پایمرد، مدیرعامل سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری شهرداری تهران، روز گذشته در نشستی خبری با تأکید بر اینکه آینده تهران را باید از امروز طراحی کرد، اظهار داشت: شهرداری تهران خود را متولی ایجاد یک نظام منسجم نوآوری می‌داند تا با به‌کارگیری ظرفیت نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان، فناوری را در خدمت ارتقای کیفیت زندگی شهروندان قرار دهد.

وی افزود: تهران نباید صرفاً مصرف‌کننده فناوری باشد، بلکه باید به بستری امن برای توسعه، تجاری‌سازی و آزمایش نوآوری‌های شهری بدل گردد.

مدیرعامل سازمان فناوری‌های نوین شهرداری تهران با اشاره به دریافت بیش از ۱۰۰۰ طرح و محصول از شرکت‌های مختلف در این رویداد تصریح کرد: پس از ارزیابی‌های فنی، حدود ۲۲۰ شرکت و محصول به مرحله نهایی راه یافتند که در سه حوزه اصلی «حمل‌ونقل هوشمند»، «مدیریت یکپارچه انرژی و فین‌تک» و «خدمات شهروندی و پسماند» با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

پایمرد درباره جوایز و تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای برگزیدگان این رویداد گفت: نفرات اول: ۳ میلیارد تومان جایزه نقدی و ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات، نفرات دوم: ۲ میلیارد تومان جایزه نقدی و ۷ میلیارد تومان تسهیلات و نفرات سوم: ۱ میلیارد تومان جایزه نقدی و ۵ میلیارد تومان تسهیلات دریافت خواهند کرد.

وی همچنین به برگزاری بخش نوجوانانه رویداد با عنوان «بذر طلایی» برای استفاده از ظرفیت فکری دانش‌آموزان و دانشجویان اشاره کرد و افزود: بیش از ۱۰۰ شرکت دانش‌بنیان برتر و توانمندی‌های دفاعی کشور در این نمایشگاه حضور دارند. آیین افتتاحیه این رویداد روز سه‌شنبه با حضور شهردار تهران و اختتامیه آن چهارشنبه‌شب برگزار خواهد شد.

مدیرعامل سازمان فناوری‌های نوین شهرداری تهران در پاسخ به خبرنگار کیهان درباره توجه به مسائل معیشتی و عدالت در رویداد سیتکس گفت: برای طرح تورم صفر پنل و استیجی در رویداد دیده شده و توضیح می‌دهیم که چه نوآوری‌هایی در زمینه تأمین مالی و لجستیک و تأمین کالا در این طرح اتفاق افتاد. این مسئله به‌عنوان یک نوآوری پیگیری شده است و به کمک به توسعه آن در سایر شهرهای کشور خواهیم پرداخت. به تجارب باارزش مدیریت شهری در مدیریت جنگ، از آواربرداری تا اسکان و مدل‌های مختلف تأمین مالی که در درون آن نوآوری‌های زیادی نهفته است، در سیتکس پرداخته خواهد شد.

پایمرد درباره زمان‌بندی برگزاری رویداد ایران پیشرو نیز توضیح داد: از سه‌شنبه ۲۶ آبان که این مراسم با حضور شهردار تهران افتتاح می‌شود تا جمعه ۲۹ آبان نمایشگاه برقرار است. چهارشنبه از ساعت ۱۹:۳۰ آماده برگزاری اختتامیه این رویداد بزرگ خواهیم بود.

وی در پایان از یک شگفتانه هم خبر داد و گفت: موزه تهران آینده را به‌عنوان شگفتانه برای همشهریان تهران در رویداد سیتکس داریم؛ یک آینده‌نگری برای شهر تهران در این نمایشگاه آماده کردیم تا مردم تصویری از آینده شهر تهران در این نمایشگاه مشاهده کنند.