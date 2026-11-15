دختر نابینای فلسطینی در هیاهوی جنگ و آوارگی حافظ کل قرآن شد

دالیا حجاج یکی از ۲ میلیون آواره غزه‌ای است که جنگ و بمباران و آوارگی و گرسنگی مانع تلاشش برای حفظ قرآن نشد.

به گزارش تسنیم، «دالیا ایمن فرید حجاج»، یک نوجوان فلسطینی است. اهل غزه است و مثل تمام جمعیت ۲ میلیونی باریکه، سه سال اخیر را در جنگ و آوارگی و دربه‌دری گذراند. این رنج مشترکِ اهالی غزه، برای او دو برابر بود، چراکه از نعمت بینایی محروم بود و چشمانش جز به تماشای سیاهی باز نمی‌شد. دالیا نابینای مادرزاد بود. در چنین شرایط بغرنج و دردآلودی تنها تسکین‌دهنده دختر فلسطینی کلام خدا بود.

دالیا در گفت‌وگو با مجله عربی «میم» درخصوص شرایط سخت یادگیری و حفظ قرآن کریم این‌گونه گفته بود: «پیش‌تر قرآنی به خط بریل داشتم و با کمک دستانم آن را می‌خواندم، ولی به دلیل جنگ و آوارگی، قرآنم را از دست دادم، اما این باعث نشد که از ادامه حفظ قرآن غافل و دلسرد شوم.»

دختر باهمت غزه‌ای به‌ناچار قرآن را به «ورد» تبدیل کرده و با کمک برنامه‌های متن‌خوان و گوش دادن روزانه به کلام‌الله، آن را به‌طور کامل حفظ کرد.