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کد خبر: ۳۴۲۱۶۴
تاریخ انتشار : ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۹
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دفتر اشعار رهبر شهید امروز رونمایی می‌شود

آیین بزرگداشت «امین زبان و ادب پارسی» و رونمایی از کتاب «از دفتر شعر امین» امروز دوشنبه ۲۵ آبان برگزار می‌شود.
هم‌زمان با سومین روز از سی‌وچهارمین هفته کتاب که با عنوان «امین زبان فارسی، کتاب میراث ماندگار و قلم مقاومت» نام‌گذاری شده است، آیین بزرگداشت «امین زبان و ادب پارسی» و رونمایی از کتاب «از دفتر شعر امین؛ منتخبی از سروده‌های حضرت آیت‌الله‌العظمی شهید سیدعلی خامنه‌ای قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه» با همکاری معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خانه کتاب و ادبیات ایران و انتشارات انقلاب اسلامی وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله ‌العظمی شهید خامنه‌ای، از ساعت ۱۵:۳۰ امروز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری برگزار می‌شود.
در این برنامه سیدعباس صالحی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، غلامعلی حداد عادل؛ رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، افشین علاء، محمدمهدی سیار و میلاد عرفان‌پور به سخنرانی و شعرخوانی خواهند پرداخت.
این رویداد، میزبان علاقه‌مندان و اهالی فرهنگ و ادبیات خواهد بود و علاقه‌مندان به حضور در این برنامه می‌توانند به پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری، واقع در تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان برادران مظفر جنوبی مراجعه کنند.

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