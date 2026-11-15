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کد خبر: ۳۴۲۱۶۳
تاریخ انتشار : ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۸
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واکنش سفارت ایران در آفریقای جنوبی به اظهارات بسنت در مورد ایران:

رئیس‌تان در یک کانتینر حمل مواد غذایی فرار کرده و شما هم رفته‌اید داخل فاضلاب‌های یک پایگاه نظامی

سفارت ایران در آفریقای جنوبی با انتشار تصویری از اسکات بسنت و متنی کنایه‌آمیز، ترامپ و وزیر خزانه‌داری آمریکا را هدف قرار داد و نوشت: رئیس‌تان در یک کانتینر حمل مواد غذایی فرار کرده و شما هم رفته‌اید داخل فاضلاب‌های یک پایگاه نظامی.
حساب ایکس سفارت ایران در آفریقای جنوبی با انتشار تصویری از اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا و متنی طعنه‌آمیز درباره فرار و مخفی‌شدن مقام‌های آمریکایی، یک پیام سیاسی با ادبیاتی متفاوت منتشر کرد. 
این ‌بار خبری از بیانیه‌های رسمی و ادبیات دیپلماتیک مرسوم نیست و در این پیام می‌خوانیم: «رئیستان (ترامپ) درون یک محفظه‌ حمل غذا (از ترکیه) فرار کرد و شما نیز در فاضلاب‌های یک پایگاه نظامی مخفی، پنهان شدید. تمام افراد شجاع گرد هم آمده‌اند.» 
به گزارش ایسنا، دیپلماسی همیشه پشت میز مذاکره اتفاق نمی‌افتد؛ گاهی یک پست توئیتری هم می‌تواند بخشی از میدان نبرد روایت‌ها باشد.

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