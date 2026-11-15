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کد خبر: ۳۴۲۱۶۱
تاریخ انتشار : ۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۸
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تأکید پزشکیان بر همکاری مستمر و کاربردی دانشگاه و صنعت برای شناسایی و حل مسائل کشور

رئیس‌جمهور بر ضرورت همکاری مستمر و کاربردی دانشگاه و صنعت برای شناسایی و حل مشکلات و بحران‌های کشور تأکید کرد.
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور روز یکشنبه (۲۴ آبان‌ماه)، در جلسه آسیب‌شناسی و ارزیابی عملکرد ملی و استراتژیک کشور با موضوع، بر ضرورت همکاری مستمر و کاربردی دانشگاه و صنعت برای شناسایی و حل مشکلات و بحران‌های کشور تاکید کرد.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه برای تقویت این همکاری باید نگاه موضوع‌محور داشته باشیم تا بتوانیم اتصال کارآمد با بازدهی بالا و مفید بین دانشگاه و صنعت برقرار کنیم، اظهار داشت: دانشگاه‌ها می‌توانند و باید با استفاده از ظرفیت بالای نخبگان، متخصصان و کارشناسان خود برای حل مشکلات کشور وارد عرصه شوند و راهکار علمی ارائه دهند.
پزشکیان در همین راستا به اقدامات و تلاش‌های انجام شده در دانشگاه تهران در زمینه حل بحران آب در کشور اشاره کرد و افزود: دیگر دانشگاه‌های کشور نیز می‌توانند با همکاری بخش صنعت برای مسائل مهم کشور از جمله رفع کمبود انرژی برق و گاز با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله انرژی خورشیدی، بادی و آبی کمک کرده و راهکار ارائه دهند.
رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت افزایش بهره‌وری و مهارت در انجام کارها، تصریح کرد: باید فکر کنیم که برای موفقیت و غلبه بر مشکلات و ایستادن روی پای خودمان، چه مهارتی داشته باشیم و از آن مهارت و خلاقیت برای افزایش بهره‌وری چگونه استفاده کنیم، در این مسیر ابتدا باید بررسی کنیم که در کجا هستیم و می‌خواهیم با برنامه‌ریزی و تلاش به چه نقطه و جایگاهی برسیم.
پزشکیان با اعلام آمادگی دولت برای ارائه هرگونه کمک و همکاری به برقراری ارتباط مؤثر و مفید میان صنعت و دانشگاه با هدف کمک به حل مشکلات و بحران‌های کشور، گفت: می‌توانیم در این مسیر از تجربیات بین‌المللی و همچنین ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی استفاده کنیم.
 کتابخوانی مسیر تشخیص راه درست 
و بهره‌گیری از تجربه‌های دیگران را هموار می‌کند
همچنین رئیس‌جمهور در آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار، همزمان با سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به تأثیر عمیق کتابخوانی بر پذیرش و تغییر نگرش افراد، اظهار داشت: همه ما در برابر امر و دستور مقاومت می‌کنیم، اما زمانی که کتاب می‌خوانیم، به دلیل آنکه در کتاب منیّت و تحمیل نظر شخصی وجود ندارد، ذهن، اخلاق و رفتارمان به‌تدریج تغییر می‌کند. در واقع، با استمرار کتابخوانی متحول می‌شویم و با تجربه‌های گوناگون آشنا می‌شویم. از این‌رو، در هر لحظه می‌توان از تجربه‌های ثبت‌شده در کتاب‌ها درس گرفت و عبرت آموخت.
پزشکیان با اشاره به شرایط کنونی جامعه و مشکلات کشور تأکید کرد: ضرورت دارد بدانیم گره و مانع اصلی کار کجاست. کسی که مسئولیتی را می‌پذیرد، اما دغدغه مردم را ندارد، اساساً شایستگی حضور در آن جایگاه را ندارد و در چنین شرایطی صرفاً عمر خود را تلف می‌کند. ما باید عملکرد و رفتار خود را با سخن و مسیر درست تطبیق دهیم.
رئیس‌جمهور هدف حاکمیت را ایجاد فضائی عادلانه برای برخورداری تمامی آحاد جامعه از زندگی عزتمندانه دانست و افزود: بنابراین باید همواره به فکر مردم باشیم، ذهن خود را محدود نکنیم و در برابر سخن درست موضع نگیریم. کتاب نیز همچون نماز، برای خواندن و عمل کردن است. ما نماز را اقامه می‌کنیم، چراکه در تمام اجزای آن درس‌ها و آموزه‌های متعددی وجود دارد.
پزشکیان با تأکید بر اینکه مطالعه کتاب زمینه یادگیری و اجرای صحیح آموزه‌ها و در نهایت اصلاح امور را فراهم می‌کند، ادامه داد: کسی که کتاب می‌خواند، می‌آموزد و می‌تواند آنچه را فراگرفته به‌درستی اجرا کند و زمینه اصلاح را فراهم آورد. از جمله آموزه‌های مهم قرآن کریم و سایر کتاب‌ها نیز دوری از دروغ، تهمت و مسائلی از این دست است.
وی با تأکید برنقش کتاب و کتابخوانی در افزایش آگاهی، اصلاح رفتار و بهبود تصمیم‌گیری‌ها، گفت: کتاب یکی از ابزارهای ضروری برای شناخت مسیر درست، بهره‌گیری از تجربه‌های موفق و یافتن راهکارهای مؤثر برای حل مشکلات مردم است و مسئولان باید با ذهنی باز، پذیرای سخن درست و در مسیر تحقق عدالت و زندگی عزتمندانه برای همه آحاد جامعه تلاش کنند.
رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه مطالعه کتاب زمینه یادگیری، اجرای صحیح آموزه‌ها و اصلاح امور را فراهم می‌کند، ادامه داد: از جمله آموزه‌های مهم قرآن کریم و سایر کتاب‌ها، پرهیز از دروغ، تهمت و رفتارهای ناپسند از این دست است. قرآن کریم کتاب رحمت است و به ما درس گذشت، پرهیز از کینه، دشنام و دشمنی می‌آموزد؛ رفتارهایی که در شأن جامعه اسلامی نیست.
پزشکیان با اشاره به مفاهیم ارزشمند شاهنامه بیان کرد: در شاهنامه درس‌های فراوانی درباره مبارزه با قلدران و زورگویان و همچنین اصلاح‌گری وجود دارد. آز و طمع از مهم‌ترین مفاهیمی است که در این اثر به آنها پرداخته شده و اگر انسان به این صفات مبتلا شود، به قعر جهنم سقوط خواهد کرد. رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به فعالیت کتابداران، نویسندگان و ناشران، آنان را از گروه‌های تأثیرگذار جامعه برشمرد و اظهار داشت: فعالیت‌های شما می‌تواند نسل‌ها و نگرش‌ها را تغییر دهد. کافی است بدانیم و بخواهیم تا بتوانیم در جایگاهی متفاوت از موقعیت کنونی خود قرار بگیریم. ضلالت به معنای فقدان آگاهی و علم و گرفتار بودن در جهل و نادانی است.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت شناخت سنت‌ها و روش‌های تاریخی جوامع دیگر، یادآور شد: تصمیم‌گیری بدون برخورداری از تجربه و آگاهی، تصمیمی نادرست است. عزت و سربلندی در گرو شناخت و درک صحیح سنت‌ها و روش‌های تاریخی است و از این طریق می‌توانیم زمینه دستیابی به عزت را فراهم کنیم. بنابراین، هر مدیر، مسئول و دانشجویی که امکان مطالعه دارد، باید برای تغییر شرایط زندگی و بهبود وضعیت موجود کتاب بخواند. امیدوارم در این هفته و با توجه به اقدامات و فعالیت‌های صورت‌گرفته، زمینه مناسبی برای رشد جامعه و گسترش فرهنگ کتابخوانی فراهم شود. رئیس‌جمهور همچنین از تلاش افرادی که با تحمل دشواری‌های سفر، در قالب کتابخانه‌های سیار به مناطق محروم می‌روند و به توزیع کتاب می‌پردازند، قدردانی کرد و افزود: از عزیزانی که در این مسیر تلاش می‌کنند، تشکر می‌کنم. این اقدام بسیار ارزشمند است؛ چراکه کتاب می‌تواند انسان را هدایت کند. مهارت برقراری ارتباط، توجه به پیامی که منتقل می‌کنیم و دقت در آنچه بیان می‌شود، از الزامات فعالیت شما عزیزان در حوزه کتاب و نشر 
است. پزشکیان در پایان همچنین با اشاره به ضرورت رفع کمبودها و کاستی‌های حوزه چاپ و نشر، گفت: در دولت درباره راهکارهای برطرف کردن مشکلات و کسری‌های این حوزه بحث و گفت‌وگو خواهیم کرد. می‌توانیم با افزایش آگاهی و ترویج فرهنگ کتابخوانی از وضعیت کنونی عبور کنیم. هر فردی نیز باید در جایگاه و مسئولیتی که بر عهده‌ دارد، خدمتگزار مردم و جامعه باشد.
دولت در آموزش، پیشگیری
 و تسهیل دسترسی به غذای سالم
 کنار مردم است
خبر دیگر اینکه پزشکیان شنبه(23 آبان ماه) در پیامی به مناسبت روز دیابت، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: امروز روز جهانی دیابت است. در جلسه ماه گذشته شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، آمار نگران‌کننده‌ای از دیابت مطرح شد؛ بیش از 14 درصد مردم مبتلا و حدود 25 درصد در معرض ابتلا هستند.
به گزارش ایرنا، رئیس‌جمهور با تاکید براینکه تغذیه سالم و تحرک کافی ضروری است، تصریح کرد: دولت در آموزش، پیشگیری و تسهیل دسترسی به غذای سالم، کنار مردم است.

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